La Dra. Antoinette Bonnie Candia Bailey de la Universidad de Lincoln se suicidó

La Dra. Antoinette Bonnie Candia Bailey era vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Lincoln en Missouri, cuya trágica muerte provocó pedidos de renuncia del presidente de la universidad, el Dr. John Moseley.

Moseley se encuentra ahora en licencia administrativa remunerada mientras se realiza una revisión, según un comunicado de la universidad.

“La Junta de Curadores de la Universidad de Lincoln planea contratar a un experto externo para que revise completamente los posibles problemas de personal y las inquietudes planteadas recientemente con respecto al cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos de la Universidad. Como parte de ese proceso, el Dr. John B. Moseley se ha ofrecido como voluntario para recibir una licencia administrativa remunerada mientras se lleva a cabo esa revisión”, se lee.

En 2023, la universidad anunció que Candia Bailey había sido nombrada vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles. Según el comunicado de prensa de la universidad, se graduó en 1998 en la Universidad Lincoln.

KRG-TV informó que la causa de la muerte de Candia Bailey fue el suicidio; Surgieron correos electrónicos en los que acusaba a Moseley de causarle “suficiente daño y daño mental”, informó la estación de televisión.

Según el Charlotte Observer y una declaración publicada en Facebook por una Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Lincoln, algunos ex alumnos y estudiantes han pedido a Moseley que renuncie.

La universidad confirmó la muerte de Candia Bailey en un comunicado del 11 de enero de 2023. “La comunidad de la Universidad de Lincoln está de luto por la pérdida de la querida alumna y líder, la Dra. Antoinette ‘Bonnie’ Candia-Bailey”, se lee en el comunicado. “Dr. Bailey falleció a principios de esta semana. Fue una colega talentosa y siempre una defensora apasionada de la Universidad Lincoln, las HBCU y otras causas en las que creía”.

La declaración continuó: “Dr. Bailey tenía muchos amigos en la comunidad de la Universidad Lincoln. Como comunidad de Blue Tiger, lloramos con ellos y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia del Dr. Bailey”.

1. En correos electrónicos, Antoinette Bonnie Candia Bailey escribió que fue “acosada e intimidada intencionalmente”, según los informes

Amigos le dijeron a KRG-TV que Candia Bailey cambió después de asumir el cargo de vicepresidenta. “Estaba literalmente con ella en el baile de bienvenida y ella me dijo: ‘Sólo estoy tratando de salir adelante'”, dijo Shaunice Hill, su amiga, a la estación de televisión. “Todo su comportamiento había cambiado. Sí, ella todavía estaba sonriendo, pero se notaba que algo andaba mal, algo era diferente”.

Según la estación de televisión, correos electrónicos escritos por Candia Bailey indicaron que ella le escribió a Moseley y a la Junta de Curadores de la universidad solicitando una licencia a través de las Leyes de Licencia Familiar y Médica y de Estadounidenses con Discapacidades.

KRG-TV informó que se quejó de su trato ante la Junta, pero recibió una respuesta del Presidente de la Junta que decía: “Tenga en cuenta que la Junta de Curadores no participa en la gestión de cuestiones de personal de la Universidad Lincoln y no tomará medidas”. acciones adicionales relacionadas con este tema”.

En los correos electrónicos, afirmó que fue “acosada e intimidada intencionalmente” y que fue ignorada cuando pidió ayuda “después de recibir una mala evaluación”, informó KRG-TV.

Según KOMU-TV, “En su correo electrónico, Candia Bailey alegó que Moseley la acosaba, era controladora, no la apoyaba y era acosadora, entre otras afirmaciones”.

2. El presidente de una asociación de antiguos alumnos quiere que el presidente de la universidad renuncie

Sherman Bonds, presidente de la Asociación Nacional de Antiguos Alumnos de la Universidad Lincoln, escribió a Victor Pasley, presidente de la Junta de Curadores de la Universidad Lincoln, el 9 de enero.

“Creo firmemente que nuestra querida institución está cargada de desesperación, descontento y decepción por la pérdida de la vida anterior de la Dra. Antoinette ‘Bonnie’ Candia-Bailey”, escribió.

Y añadió: “Me encuentro en un estado de desesperanza”.

“Se ha violado el cuidado institucional de la universidad”, escribió Bonds. “La actual administración se ha convertido en un lastre para la misión y la salud de la institución”.

Escribió que se veía “obligado a exigir un cambio en la Oficina de la Presidencia de la Universidad con efecto inmediato”.

“El elemento más importante de la curación es una plataforma donde todos podemos encontrarnos y liberar nuestras ansiedades por el bien de nuestra querida alma mater”, escribió.

Otros también han expresado su apoyo a Candia Bailey.

“¡Uniéndose por la justicia y el cambio! La trágica pérdida por suicidio de la Dra. Antoinette Bonnie Candia-Bailey nos llama a la acción. Únase a nosotros en solidaridad con la Universidad Lincoln de Missouri para exigir responsabilidad y oponerse al silencio que rodea la salud mental y el acoso. Dejemos que nuestra voz colectiva se escuche: use #FireMoseley. Juntos, podemos iniciar un movimiento por un mundo más seguro y compasivo 💙”, se lee en una publicación de Instagram.

3. La Dra. Antoinette Bonnie Candia Bailey era una nativa de Chicago que “trabajó en la educación superior durante 23 años”

En su comunicado de prensa en el que anunciaba su nombramiento, la Universidad Lincoln escribió en abril de 2023: “Candia-Bailey, defensora y defensora de las HBCU desde hace mucho tiempo, dice que está emocionada de regresar a LU para retribuir y mejorar la experiencia de los estudiantes”.

“La Universidad de Lincoln creyó en mí y me brindó numerosas oportunidades”, citó la universidad. “Estoy donde estoy hoy gracias a las oportunidades que me brindan LU”.

“Candia-Bailey, nativa de Chicago, ha trabajado en educación superior durante 23 años. En su puesto anterior, fue vicepresidenta de asuntos estudiantiles, directora de diversidad y coordinadora del Título IX en Elms College en Chicopee, Massachusetts”, decía la biografía de la universidad.

“También se ha desempeñado como decana asociada de estudiantes y coordinadora senior de proyectos en la Universidad de Wisconsin-Madison, vicepresidenta adjunta de asuntos estudiantiles, vivienda y vida residencial en la Universidad Towson, directora de excelencia académica en la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte y directora adjunta. de alojamiento universitario en la Universidad Estatal de Carolina del Norte”.

4. La Dra. Antoinette Candia Bailey describió el trabajo de diversidad como “como un rompecabezas” y dijo que se esforzaba “por ayudar a las personas”

Candia-Bailey “obtuvo una B.S. en sociología de la Universidad de Lincoln, una maestría en asesoramiento de rehabilitación y estudios de discapacidad de la Universidad Estatal de Michigan y un doctorado. en estudios de liderazgo de la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte. También es una orgullosa miembro de Alpha Kappa Alpha Sorority Inc. y The Order of Eastern Star”, escribió la universidad.

“Estamos entusiasmados de que la Dra. Candia-Bailey se una a nuestro equipo. Ella aporta una gran experiencia para hacer avanzar los asuntos estudiantiles y toda nuestra universidad”, dijo el presidente de LU, Dr. John B. Moseley, en el comunicado de prensa de la universidad, cuando se anunció su contratación. “Esa división es vital para la experiencia universitaria de nuestros estudiantes más allá del aula y estoy seguro de que ella es la líder adecuada para guiar esos esfuerzos”.

“Candia-Bailey también tiene una amplia experiencia en la promoción de la justicia y el cambio social. Le apasiona examinar la autoestima y el desarrollo de la identidad, particularmente en las mujeres afroamericanas, y mejorar los esfuerzos de DEI”, decía el comunicado de prensa, citándola diciendo: “Creo que el trabajo en diversidad es como un rompecabezas. Me esfuerzo por ayudar a las personas a encontrar las piezas del rompecabezas”.

5. El presidente de LU, John Moseley, es ex entrenador de baloncesto y director deportivo

Moseley “ha sido el vigésimo primer presidente de la Universidad Lincoln desde enero de 2022. En sus primeros dieciocho meses en el cargo, el Dr. Moseley ha liderado los esfuerzos para impulsar el impulso hacia el crecimiento de la Universidad”, dice su biografía universitaria.

“Con la inscripción y el acceso entre sus principales prioridades, Moseley ha liderado una reestructuración del personal de admisiones para incluir reclutadores regionales e implementado el programa de becas Blue Tiger Advantage, que otorga becas automáticamente a estudiantes calificados”, agrega.

Moseley “tiene más de 20 años de experiencia en educación superior, incluidos 14 años en campus de colegios o universidades históricamente negros (HBCU). Nació y creció en el condado de Warren, Carolina del Norte, y asistió a la Universidad de East Carolina, donde obtuvo una Licenciatura en Ciencias y una Maestría en Educación”, continúa la biografía. “En la primavera de 2021, Moseley completó su Doctorado en Liderazgo Educativo y Análisis de Políticas en la Universidad de Missouri”. Su esposa, la Dra. Crystal Moseley, es profesora asistente en la universidad.

Anteriormente fue el entrenador principal de baloncesto masculino de la universidad y su director atlético, según una biografía de la universidad.

