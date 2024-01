¿Quién fue Ted Parker? Muere el ex millonario a los 71 años

Ted Parker, un empresario de casas móviles en Lumberton, Carolina del Norte, falleció. Tenía 71 años.

Según The Robesonian, era un “nombre muy conocido en Carolina del Norte” que anteriormente era propietario de Ted Parker Home Sales de Lumberton.

El periódico informó que Parker murió el martes 9 de enero de 2024 en su casa de Calabash, Carolina del Norte.

Carolina Homes of Lumberton confirmó la muerte de Parker y escribió: “En memoria de la celebración de la vida de Ted Parker. Estaremos cerrados el sábado 13 de enero. Continúe manteniendo a sus familiares y amigos en sus pensamientos y oraciones”.

Según su obituario, “Teddy ‘Ted’ Dale Parker, de 71 años, de Sunset Beach, Carolina del Norte, anteriormente de Lumberton, Carolina del Norte, falleció el martes 9 de enero de 2024. Nació en el condado de Robeson, Carolina del Norte, el 6 de enero de 1953. al fallecido Marvin L. ‘Bud’ y Eunice Grace B. Parker”.

Esto es lo que necesita saber:

La causa de la muerte de Ted Parker no fue revelada, pero sufrió “problemas médicos” durante varios años, según los informes

La causa de la muerte de Parker no fue revelada. Sin embargo, el ex empleado Marty Wright le dijo al Robesonian que Parker “había sufrido problemas médicos en los últimos años”. No especificó la naturaleza de esos problemas médicos.

“Él era simplemente una persona real. Con los pies en la tierra”, dijo Wright al sitio de noticias. “Él surgió de la nada e hizo algo, entonces entendió lo que era no tener nada. Así que nunca estuvo por encima de nadie con quien hablaba”.

Según el Robesonian, Parker era dueño de una mansión de 13.000 pies cuadrados en Lumberton que vendió a inversores chinos.

Los homenajes fluyeron en las redes sociales para Ted Parker

Un hombre publicó en una página de Facebook de Lumberton:

Tuve una experiencia personal con Ted en un terreno que estaba tratando de vender en Shallotte NC. Voló desde L’ton en su Beech KingAir y lo recogí a él y a otro tipo en el aeropuerto de Ocean Isle Beach. Fuimos al sitio y tenía el prístino Oldsmobile de la señorita Dorothy, que se puso extremadamente embarrado mientras conducíamos por ese sitio; Vaya, mi madre estaba en condiciones de ser atada. Ted pasó por el terreno que terminé vendiendo a Tractor Supply de manera indirecta. Parker me recordó mucho a Tom Avent en sus días de negociante; Simplemente no tan técnico como Tom.

Otro hombre escribió en Facebook,

Por favor oren por la familia de Ted Parker. El caso es que la vida de mi familia hubiera sido muy diferente sin él. Fue un pionero y una leyenda en la industria de las casas móviles en todo el sureste de Estados Unidos, y era un hombre de familia. El Ted que conocí tenía muy poca educación formal, pero era uno de los hombres más inteligentes y trabajadores que he conocido. Él no aceptaría ayuda… ¡nunca! Incluso en los últimos años, cuando apenas podía moverse debido a su salud, no pedía ayuda. Era un hombre independiente. Merece nuestro respeto y su familia necesita nuestras oraciones.

Otro hombre escribió: “Descansa tranquilo, Ted Parker. El hombre era tan humilde como un cordero. Siempre me mostró amor cuando lo vi. Descanse señor, usted es una leyenda”.

Según su obituario, a Parker “le sobrevive su esposa, Victoria Stone Parker, de la casa; sus hijos, Christopher Lee Parker de N. Myrtle Beach, SC y Chandra Lynn Parker de la casa”.

