¿Qué pasó con Anne Reed Allen la esposa de Scott Horn?

El ex investigador del FBI Scott Horn tenía 62 años cuando lo encontraron muerto a tiros y golpeado en el patio de su propia casa en Laurel, Maryland, el 16 de marzo de 2017. Los hijos de Horn se preocuparon por su padre ese día cuando no pudo llamar a su hija por la mañana como solía hacerlo y los vecinos le dijeron que no lo habían visto ese día, según Distractify.

Los hijos de Horn llamaron a la policía para denunciar su desaparición y solicitar un control de bienestar, informó el Washington Post, pero la búsqueda terminó alrededor de las 9:00 p.m. esa noche cuando el hijo de Horn encontró el cuerpo de su padre debajo de una lona y una pila de leña en el patio de su casa. Le habían disparado y golpeado brutalmente. Varios meses después, la policía de Laurel arrestó a la esposa de Horn, Anne Reed Allen, y la acusó de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, conspiración para cometer asesinato y uso de una pistola en un delito violento.

¿Dónde está Anne Reed Allen hoy?

Fue absuelta por un jurado, pero dos meses después regresó a la corte por cargos de manipulación de testigos





El 20 de noviembre de 2018, luego de un juicio de tres semanas, Allen fue absuelta del asesinato de su esposo. Sin embargo, el mismo día que fue absuelta, la policía acusó a la mujer de Laurel de dos delitos graves por intentar influir en testigos estatales y un cargo de obstrucción de la justicia, informó el Baltimore Sun.

Según las autoridades, Allen intentó evitar que sus hijos testificaran en nombre del estado en el juicio por asesinato. Antes de que comenzara su juicio, las autoridades dijeron que Allen se comunicó con alguien por teléfono el 7 de septiembre de 2018 y le pidió a esa persona que le pasara mensajes a sus hijos. La policía dijo que Allen le dijo que “hay que persuadir a los niños” y que “es importante que no participen y les digan que no quieren participar”, informó el Sun.

Allen también le pidió a la persona que les dijera a sus hijos que podían “retirar el caso”, escribió el medio, basándose en documentos judiciales sobre los cargos. Parece que no ha habido novedades en ese caso, según muestran los registros públicos. Allen, ahora de 66 años, parece estar pasando su tiempo en Laurel, Maryland y Florida.

Otro individuo, Jason Byrd, también fue acusado en relación con el asesinato de Horn, pero luego fue liberado

Jason Byrd también fue arrestado en relación con la muerte de Horn justo después del arresto de Allen en el verano de 2017. Las autoridades acusaron al hombre de Westminster de asesinato en primer y segundo grado, conspiración para cometer asesinato y uso de una pistola en un acto de violencia. informó el Baltimore Sun.

El abogado de Allen dijo que los dos tenían una relación platónica y eran “amigos del trabajo”, informó el medio, pero las autoridades dijeron que Byrd tenía una relación romántica con Allen, informó el Washington Post. La policía dijo que Byrd recibió un mensaje de texto de Allen agradeciéndole por ser su “musculoso” el día en que se encontró el cuerpo de Horn en su casa, informó el medio.

Según el Baltimore Sun, los cargos contra Byrd finalmente se retiraron debido a la falta de pruebas. El caso de asesinato de Horn permaneció abierto, pero no se han realizado más arrestos, escribió el medio.

