Anna Delvey, el usuario falso que se creó Anna Sorokin para estafar a todos

Anna Delvey fue el nombre de una heredera alemana falsa creada por Anna Sorokin, que pretendía ser una socialité. Sorokin fue condenada en 2019 por estafar a las empresas 275.000 dólares durante una juerga de gastos de 10 meses. Estuvo en la cárcel.

Sorokin nació en Rusia pero vivió en Alemania antes de mudarse a los Estados Unidos en 2013, según ABC News. Los fiscales dijeron en su juicio que usó su identidad falsa “para estafar a la élite de Manhattan, obteniendo acceso a fiestas exclusivas, clubes nocturnos y hoteles”, informó ABC. Fue acusada de defraudar a empresas unos 275.000 dólares, incluidos hoteles, restaurantes, bancos y una empresa de aviones privados, informó el medio de comunicación.

ABC 20/20 está investigando el caso en un nuevo episodio, “The Sinfluencer of Soho”, que se transmitió la noche del viernes 1 de octubre de 2021, a las 9 PM Hora del Este.

Esto es lo que necesita saber:

Sorokin usó su cuenta de Instagram para respaldar su personaje falso, y aún usa el identificador “Anna Delvey”

Sorokin tiene un perfil de Instagram activo que usa el nombre “Anna Delvey”. El perfil dice “Reinventando a Anna / Acusada profesional”. Fue el perfil de Instagram de Sorokin, en parte, lo que la dejó más tiempo bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, según informó Insider.

La abogada señaló la página de Instagram de Sorokin y dijo que sus publicaciones indicaban que no estaba rehabilitada. El juez determinó que Sorokin debería permanecer en la cárcel del condado de Bergen en Nueva Jersey y la describió como un “peligro para la sociedad”, dijo a Insider su abogada, Audrey A. Thomas.

Sorokin fue liberada de prisión en febrero de 2021 y puesta bajo custodia de ICE en marzo. No tiene nuevas publicaciones en Instagram desde marzo.

Sorokin publicó varias veces en marzo. En su última publicación del 23 de marzo de 2021, escribió: “Ya te dijeron que soy dueña de esta maldita ciudad sin ley”.

La amiga de Sorokin, Rachel DeLoache Williams, dijo que el perfil de Instagram de Delvey respaldaba su historia

Rachel DeLoache Williams, una ex amiga de Sorokin que testificó en su contra en el juicio, dijo que era el perfil de Instagram de la mujer, en parte, lo que parecía respaldar su historia de riqueza y estatus, durante una entrevista con Harper’s Bazaar.

“Anna no publicaba en Instagram con tanta regularidad, pero antes de conocerla vi que tenía 40.000 seguidores y eso sirvió para que la validara. Eso y el hecho de que conocía a mis amigos”, dijo Williams a Harper’s Bazaar. “Sirvió como una verificación de antecedentes instantánea que no es confiable, obviamente. Es interesante pensar si las redes sociales afectaron o no el deseo de Anna de simular este estilo de vida que tal vez había visto online y en las redes sociales”.

Williams le dijo a la publicación que sus experiencias le enseñaron sobre sí misma y la llevaron a reflexionar sobre el uso de las redes sociales.

Ella le dijo a la publicación que debía aprender a controlar su tendencia a ser “muy confiada y buscar lo bueno y querer creer a la gente”.

“Además, he aprendido a no creer todo lo que veo en las redes sociales. No puedes conocer a alguien en función de su perfil de lo más destacado o esta versión seleccionada de ellos mismos. Soy adicta a Instagram, pero el feed de Instagram de una persona no refleja todo su ser o estilo de vida”, dijo Williams a la publicación.