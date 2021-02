Angelo Quinto era un veterano de la Marina que murió después de un encuentro con la policía de Antioch, California, dice su familia, porque un oficial le puso una rodilla en la nuca durante casi cinco minutos.

Puede ver el video a continuación, pero tenga en cuenta que es muy perturbador. La oficina legal de John Burris publicó el video con esta leyenda, “Angelo Quinto fue inmovilizado físicamente y asfixiado por la policía de Antioch el 23 de diciembre de 2020. Más tarde murió en el hospital”.

La policía ha negado haber usado la fuerza contra Quinto y aún no se ha determinado la causa de la muerte.

En el video, que muestra solo las secuelas del encuentro y no incluye la parte de la rodilla, se ve a un oficial de policía preguntándole a Quinto si está tomando medicamentos mientras yace inconsciente en el suelo. Los oficiales le pusieron las manos a la espalda.

“¿Qué pasó?” dice una mujer. El video dura cuatro minutos. “Vine del trabajo. Cuando llegué a casa, estaba durmiendo”, dice.

Los oficiales hacen rodar a Quinto sobre su espalda en una camilla mientras Quinto permanece inmóvil.“¿Tiene pulso? ¿Qué esta pasando?”, dice la mujer. “¿No lo viste tomar nada? ¿Sin drogas ilegales?”, pregunta un oficial. La mujer dice que no tiene idea porque acaba de llegar del trabajo.

El video luego incluye una recreación.

Un hombre en esa parte del video dice que un oficial puso una rodilla en la nuca de Quinto. Lo esposaron y tenía una rodilla, dice el hombre. El hombre dice que la posición se mantuvo durante 4.5 a 5 minutos. Luego, llegaron los paramédicos.

Algunos están estableciendo paralelismos entre el caso Quinto y la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Esto es lo que necesita saber:

Quinto sufría de una enfermedad mental, dice su familia

VideoVideo related to el encuentro de un veterano de la marina con la policía de california – imágenes sensibles 2021-02-23T16:10:52-05:00

Según The Cut, Quinto, de 30 años, era un veterano de la Marina que sufría problemas de salud mental. Vivió en Antioch, California.

Su familia llamó a la policía en diciembre de 2020 porque “mostró un comportamiento errático”, informó The Cut. Murió tres días después en un hospital luego de un “encuentro con los oficiales” que respondieron a la llamada, informó The Cut.

Les suplicó a los oficiales: “Por favor, no me maten”, informó The Cut.

“Él dijo: ‘Por favor, no me mates. Por favor, no me mates “, dijo a KTVU la madre de Quinto, Cassandra Quinto-Collins. “Yo estuve ahí. Yo los estaba mirando. Yo confiaba en ellos. Creo que saben lo que están haciendo “.

Según el canal de televisión, aún está pendiente una autopsia para determinar la causa de la muerte.

La policía dice que no usaron la fuerza física

Heartbroken family files wrongful death claim against Antioch police departmentAn East Bay family is taking legal action after the death of a 30-year-old man killed while in custody of Antioch police. Evan Sernoffsky reports. STORY: bit.ly/2N6RWjL 2021-02-19T01:32:32Z

The Mercury News informó que la policía no le informó al público sobre la muerte durante un mes.

El teniente de la policía de Antioch, John Fortner, dijo a The Mercury News que los oficiales esposaron a Quinto pero “no usaron la fuerza física como una pistola Taser, gas pimienta, bastón o golpes en su cuerpo”, informó el periódico, y agregó que la policía dice que los oficiales ya lo habían hecho. pidió una ambulancia cuando Quinto “comenzó a experimentar una emergencia médica”.

“Hicieron que la ambulancia intensificara su respuesta”, dijo Fortner al periódico. “(La ambulancia) lo trasladó al hospital, lo estabilizaron durante tres días y lamentablemente falleció”.

Quinto nació en Filipinas y planeó una nueva carrera en el diseño de videojuegos

Un obituario en línea dice que Quinto “falleció el sábado 26 de diciembre a la edad de 30 años. Se reencuentra con su primo, su tío y algunos de sus queridos amigos en el cielo. Angelo nació en Filipinas, pero se mudó a los Estados Unidos (EE. UU.) En la escuela secundaria. Se graduó de Berkeley High School en 2008 y procedió a asistir a Berkeley City College. Pasó un año viviendo en Houston, Texas, antes de regresar al Área de la Bahía”.

El obituario continúa:

Su creatividad, humor y empuje serán extrañados enormemente por su familia y amigos. Deja atrás a su madre, Cassandra, su padrastro, Robert, sus dos hermanos menores, Andrei e Isabella, y su primo cercano, Miguel. Además, le sobreviven otros parientes cercanos y amigos, quienes recordarán su gran ambición, su abundancia de grandes ideas y muchos talentos, y su constante lucha por la felicidad y el éxito. Los animales de su vida, Clethorp, Toto y Oliver, nunca olvidarán el amor, el cuidado y la generosidad que compartió con ellos. Le gustaba pescar, dibujar, crear, diseñar estrategias, cocinar y pasar tiempo con sus seres queridos.

Según el obituario,

Soñaba con tener una carrera en la Marina de los EE. UU. Y trabajó mucho y duro para lograr ese sueño. En el entrenamiento, asumió un valioso papel de liderazgo y demostró su valentía, así como todas las cosas maravillosas de las que era capaz. Aunque fue dado de baja honorablemente por razones médicas, trató de mantener una actitud positiva y aseguró a todos que la Marina no era un capítulo cerrado en su vida. En los meses siguientes –– y mientras una creciente pandemia asolaba al mundo– decidió que su siguiente paso era explorar otro gran sueño suyo. Trabajó incansablemente hasta su fallecimiento para comenzar una carrera en los juegos en línea. Un verdadero testimonio de su ambición, fe y fuerza, fue impulsado a lograr su objetivo y valorar el viaje hacia ese logro, así como, con suerte, incluso aventurarse en el mundo del diseño de videojuegos.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Emma Coronel: difunden primera foto de la mujer de ‘El Chapo’ Guzmán detenida