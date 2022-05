¿Quién es la controversial modelo Angela Ermakova?

Angela Ermakova es una modelo y madre de Anna Ermakova, quien fue concebida en una aventura escandalosa con el tres veces campeón de Wimbledon, Boris Becker. Becker fue sentenciado a prisión por fraude de bancarrota durante el viernes 29 de abril de 2022.

Becker, de 54 años, fue condenado en abril de 2022 por no revelar los activos relacionados con su caso de bancarrota, de acuerdo con CNN. Él fue acusado de cuatro cargos en virtud de la Ley de Insolvencia británica. El tribunal alegó que no declaró activos en su caso de bancarrota, incluida una propiedad de $2.3 millones en Leimen, Alemania, su ciudad natal. Además no reveló 75.000 acciones en una empresa de tecnología y no declaró un préstamo bancario de $1.2 millones.

Anna Ermakova le dijo a Bild, un periódico alemán, que la sentencia de prisión impuesta a Becker la dejó “en estado de shock”. Ella dijo que lo apoyaría, lo visitaría y le brindará toda la ayuda que pueda brindarle.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Angela Ermakova era camarera cuando concibió a su hija con Becker, cuya esposa esperaba un bebé

Angela Ermakova era camarera en “un restaurante exclusivo de Londres” cuando tuvo una breve aventura con Becker, según el perfil de modelo de Anna Ermakova.

“La vida de [Anna] Ermakowa siempre ha estado en el centro de atención, ya que su padre, Boris Becker, tuvo una famosa aventura con su madre, una camarera en un restaurante exclusivo de Londres”, dice el perfil. “La prensa y los medios alimentaron el escándalo con historias sensacionalistas sobre el asunto, y Becker inicialmente negó que el bebé fuera suyo. Eventualmente se hizo una prueba de paternidad, con Ermakowa creciendo en Londres en relativa privacidad”.

The Daily Mail detalló el asunto de 1999 y dijo que Ermakova “fue concebida en el hueco de la escalera del restaurante Nobu en Park Lane”. En ese momento, la esposa de Becker, Lilly Becker, estaba embarazada de siete meses y él había “salido de Wimbledon a Pat Rafter en la cuarta ronda”. Becker decidió retirarse esa noche y fue al hospital creyendo que ella estaba de parto, informó el Daily Mail. Becker le dijo a su esposa, que esperaba a su segundo hijo, que lo llamara si estaba de parto, informó el medio.

Él “lloró a carcajadas” después del juego y miró a Ermakova en el restaurante, informó el Daily Mail.

“Ocho meses después, recibió un fax informándole que estaba a punto de volver a ser padre”, informó el Daily Mail.

2. Ermakova crió a Anna como madre soltera y Becker reclamó la paternidad después de una batalla judicial

Angela Ermakova crió a Anna Ermakova como madre soltera, según ABTC, un medio de comunicación nigeriano. El medio informó que Becker “simplemente desapareció” después de enterarse de que Angela Ermakova estaba embarazada.

ABTC reportó:

Angela conoció a Becker, y su cita se limitó solo al sexo, después de lo cual el atleta no la llamó más. Su encuentro terminó con el embarazo y el nacimiento de la maravillosa hija de Anna. Como dijo la propia Ángela, nunca pensó en abortar, porque estaba esperando un hijo de un verdadero campeón, y no de un conserje.

3. Angela Ermakova era modelo, pero su trabajo se vio ensombrecido por el escándalo

Angela Ermakova era una modelo mejor conocida por concebir a la hija de Becker en una breve aventura que por su trabajo como modelo, según ABTC, un medio de comunicación nigeriano. Angela Ermakova nació en Rusia de padres nigerianos y rusos, dijo el medio de comunicación.

“Nacida en 1968, Angela se hizo famosa no por su talento, sino por una relación fugaz con el campeón del torneo de Wimbledon, Boris Becker, como resultado de lo cual dio a luz a su hija, Anna”, informó el medio de comunicación.

El medio informó que experimentó racismo en la Unión Soviética, donde vivió hasta que fue una adulta joven, y se mudó a Londres para seguir una carrera como modelo. Angela Ermakova nació en Rusia de padres nigerianos y rusos, informó el medio.

“Ella soportó heroicamente las miradas de condena y crió a la bebé sola, tratando de proporcionarle todo lo necesario”, informó el medio.

4. Ermakova tiene experiencia en cine y cose muchas de las prendas que Anna usa en sus trabajos de modelaje

Angela Ermakova cose muchas de las prendas de su hija que modela, según el perfil de modelo en MN2S de Anna Ermakova.

“A menudo ella aparece vistiendo piezas que su madre, Angela Ermakowa, ha cosido a mano, y está en camino de convertirse en la próxima supermodelo británica”, dice el perfil.

Ermakova compartió una foto de su pase para el Festival de Cine de Londres el día de su cumpleaños, el 23 de marzo de 2022, y escribió sobre sus viajes y experiencias. Ermakova, que nació en 1968 en la Unión Soviética, escribió que deseaba la paz para su cumpleaños.

Ella escribió:

Regreso a principios de los noventa cuando trabajé en una compañía de cine en Londres en Wardour Street de 1990 a 1995 y disfruté de la atmósfera del oeste y el este estando curiosamente interesados y abiertos el uno al otro, intercambiando varios eventos culturales, abriendo sus fronteras entre sí y promover la cooperación – Pax Romana del Siglo XX – Espero que vuelva a ser esto. La paz es el precursor de lo que está escrito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como el derecho a la vida y la búsqueda de la felicidad, ¡y ese es mi deseo de cumpleaños, que vivamos para ver que todos los seres humanos en la tierra puedan disfrutar de esto!

5. Angela Ermakova y Anna parecen ser cercanas; la joven modelo a menudo comparte fotos tomadas con su madre en Instagram

Anna Ermakova comparte frecuentemente fotos de sí misma con su madre en Instagram.

“¡Feliz cumpleaños a mi increíble mamá!”, Anna Ermakova escribió el 23 de marzo de 2022. “Recuerdo de mi mamá en el set de Eyes Wide Shut en Londres en 1998. Te quiero mucho”.

Anna Ermakova compartió un breve video por el cumpleaños de su madre en 2021.

“A la mamá más amable, divertida y cariñosa, espero siempre enorgullecerte y ponerte una sonrisa en la cara. Te quiero mucho”, ella escribió.

Angela Ermakova también comparte titulares que presentan a su hija.

“Creciendo con las estrellas”, escribió Angela Ermakova el 15 de abril de 2022.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.