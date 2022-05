¿Quién es Anna Ermakova, la hija del afamado tenista Boris Becker?

Anna Ermakova es hija del tres veces campeón de Wimbledon, Boris Becker, quien fue sentenciado a prisión por cargos de bancarrota. Ermakova es una modelo que habla sobre el caso. Su madre es Ángela Ermakova.

Becker fue sentenciado a cumplir 2 años y medio de prisión el viernes 29 de abril de 2022, luego de su condena a principios de mes por cuatro cargos presentados bajo la Ley de Insolvencia Británica, según CNN. Sus cargos están relacionados con no declarar activos, incluida una propiedad de 2.3 millones de dólares en Leimen, Alemania, su ciudad natal. Además de no revelar 75.000 acciones en una empresa de tecnología y no declarar un préstamo bancario de 1.2 millones de dólares. Becker tiene 54 años.

La jueza Deborah Taylor dijo que él cumpliría la mitad de la sentencia, según CNN. Ella le dijo que estaba tomando en cuenta su “caída en desgracia”.

Ermakova tiene una buena relación con su padre en la actualidad, según sus declaraciones al diario alemán Bild. Ella planea visitarlo en prisión y ofrecerle apoyo. Ella tiene 22 años de edad.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Ermakova dijo que estaba “conmocionada” por la sentencia de prisión de su padre

Ermakova le dijo a Bild, un periódico alemán, que la sentencia de prisión impuesta a Becker la dejó “en estado de shock”. Ella dijo que lo apoyaría, lo visitaría y le brindará toda la ayuda que pueda ofrecerle.

“Estoy realmente sorprendida de que mi padre haya sido sentenciado a dos años y seis meses”, dijo ella a Bild. “Lo apoyaré y lo visitaré siempre que pueda. Espero que eso lo ayude un poco a sobrellevar el tiempo”.

Taylor, quien sentenció a Becker, dijo durante su comparecencia ante el tribunal que no tenía remordimiento por sus acciones.

“Tomo en cuenta lo que se ha descrito como tu caída en desgracia. Ha perdido su carrera y reputación y todas sus propiedades como resultado de su bancarrota”, dijo ella, según Press Association (PA). “No has mostrado remordimiento, aceptación de tu culpa y has buscado distanciarte de tu ofensa y tu quiebra. Si bien acepto su humillación como parte del procedimiento, no ha habido humildad”.

2. Angela Ermakova, madre de Anna Ermakova, era modelo y crió sola a su hija

Angela Ermakova era una modelo mejor conocida por concebir a la hija de Becker en una breve aventura que por su trabajo como modelo, según ABTC, un medio de comunicación nigeriano. Angela Ermakova nació en Rusia de padres nigerianos y rusos, dijo el medio de comunicación.

“Nacida en 1968, Angela se hizo famosa no por su talento, sino por una relación fugaz con el campeón del torneo de Wimbledon, Boris Becker, como resultado de lo cual dio a luz a su hija, Anna”, informó el medio de comunicación. ABTC informó que Becker “simplemente desapareció” después de enterarse de que había embarazado a la mujer.

ABTC informó:

Angela conoció a Becker, y su cita se limitó solo al sexo, después de lo cual el atleta no la llamó más. Su encuentro terminó con el embarazo y el nacimiento de la maravillosa hija de Anna. Como dijo la propia Ángela, nunca pensó en abortar, porque estaba esperando un hijo de un verdadero campeón, y no de un conserje.

The New York Post informó que Ermakova fue “infamemente concebida en el baño de Nobu en Londres durante una aventura única”.

3. Anna Ermakova tiene un medio hermano de 12 años, Amadeus

Anna Ermakova tiene un medio hermano de 12 años, Amadeus, hijo de Becker y su ex esposa, Lilly Becker. La pareja estuvo casada durante nueve años, de 2009 a 2018. Lilly Becker dijo en el momento de su divorcio que “realmente intentaron” que funcionara, según la revista Hello.

“Lamentablemente, Boris y yo no podemos hacer que funcione, esa es la realidad. Realmente lo hemos intentado. No estoy llena de remordimientos ya que él me dio tantos recuerdos maravillosos y también a nuestro increíble hijo. Solo por eso estaré verdaderamente agradecida: Aprendes y sigues adelante. Toma el capítulo y úsalo”.

Lilly Becker dijo que su hijo “increíble, rubio y de ojos azules” se parece a su padre.

“Definitivamente tiene los genes de su padre, es alto, enérgico y súper atlético. Es un buen corredor y está muy interesado en el tenis”, dijo a la revista Hello.

Anna Ermakova escribió una carta a la corte en nombre de su medio hermano menor, ella le dijo al periódico alemán Bild.

“Escribí una carta a la corte para expresar mi preocupación por mi medio hermano pequeño, Amadeus”, dijo Ermakova, según el periódico. “Después de todo, solo tiene 12 años y ahora tendrá que prescindir de una figura paterna, a la que le faltará durante una fase difícil de su desarrollo. No es justo para él. Va a ser difícil para Amadeus”.

4. Ermakova comenzó a modelar cuando era adolescente y apareció en la Semana de la Moda de Berlín a los 14

La carrera de modelo de Ermakova se inició cuando se encontró con un número de Vogue cuando era adolescente, según su perfil de modelo en MN2S.

“La hija del tenista Boris Becker, Anna Ermakova es una modelo que ha aparecido en la portada de You y en las alfombras rojas de todo el mundo”, dice el perfil.

Ella apareció en la Semana de la Moda de Berlín a los 14 años, dice el perfil. A menudo modela ropa cosida a mano por su madre, también indica el perfil.

“Firmó con Mega Model Management y desde entonces ha aparecido en la portada de la revista británica You, además de aparecer en alfombras rojas y pasarelas de todo el mundo. Ermakowa es invitada regularmente a eventos de recaudación de fondos de caridad, entregas de premios, fiestas y lanzamientos de productos, y ha trabajado con marcas como Rodenstock, Buffalo y Marcel Remus”, dice el perfil.

5. Ermakova es estudiante universitaria y divide su tiempo entre Mónaco y Londres

Ermakova es estudiante en el Instituto de Arte Courtauld, según su perfil de modelo en MN2S. Ella ha aparecido en la portada de la revista You “y en las alfombras rojas de todo el mundo”, dice el perfil.

A pesar del escándalo que rodeó su nacimiento, Ermakova vivió una vida privada hasta que comenzó a modelar, dice el perfil.

“La vida de Ermakowa siempre ha estado en el centro de atención, ya que su padre, Boris Becker, tuvo una famosa aventura con su madre, una camarera en un restaurante exclusivo de Londres”, dice el perfil. “La prensa y los medios alimentaron el escándalo con historias sensacionalistas sobre el asunto, y Becker inicialmente negó que el bebé fuera suyo. Eventualmente se hizo una prueba de paternidad, con Ermakowa creciendo en Londres en relativa privacidad”.

