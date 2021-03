Falleció el culturista profesional Andy Haman

Andy Haman era un culturista profesional estadounidense y luchador universitario de Iowa que murió el 20 de marzo de 2021, según su hijo. Amán tenía 54 años de edad. Deja a su esposa y cuatro hijos. El hijo de Haman, Samuel Haman, escribió en Instagram: “RIP: Anthony Joesph Haman / Papá / Señor Increíble. ¡Te amamos tanto y estarás en nuestros pensamientos para siempre! Nadie era una persona tan fuerte, amable, tonta y maravillosa como tú”.

Samuel Haman agregó: “No te preocupes por mamá y las niñas, las cuidaré, tal como lo hiciste y me enseñaste. #crazyfunalways”. Haman murió en Colorado Springs, Colorado, donde él y su familia habían vivido durante varios años. La causa de la muerte de Amán no se ha hecho pública.

Haman nació en Iowa y luchó en la Universidad de Iowa, fue profesor antes de convertirse en culturista profesional

Haman nació en Iowa City, Iowa, el 16 de agosto de 1966, y se graduó de Iowa City High School en 1984. Haman asistió a la Universidad de Iowa, donde fue miembro del equipo de lucha de la escuela y estudió salud, según su página de Facebook. Después de la universidad, Haman fue profesor de educación física y entrenador de lucha libre en su ciudad natal durante un año y fue director de acondicionamiento físico en YMCA en Lexington, Kentucky, durante dos años.

Haman se mudó a Colorado Springs en 1994. Fue profesor de salud y educación física, entrenador de lucha libre y entrenador asistente de fútbol en la preparatoria Thomas Doherty de 1994 a 2005, antes de convertirse en culturista profesional. Más tarde, Haman volvería a trabajar con niños como maestro en la escuela primaria Inspiration View en Colorado Springs, según el sitio web del distrito.

En el sitio web de la escuela se lee: “Antes de ser fisicoculturista, Andy fue un luchador destacado en la escuela secundaria en el estado de Iowa, donde compiló 210 victorias y un campeonato estatal. Luego pasó a luchar en la Universidad de Iowa con la leyenda de la lucha libre universitaria y olímpica Dan Gable. Mientras estuvo allí, fue campeón nacional de estilo libre, campeón del festival deportivo olímpico y subcampeón mundial en lucha como miembro del equipo universitario de 4 equipos de lucha del campeonato nacional”.

Según el sitio web de la escuela, las citas favoritas de Haman eran: “Sé la razón por la que alguien sonríe hoy” y “El dinero es importante, pero no tan importante como el tiempo”. Explicó: “Tengo dinero, pero no me queda tiempo con mi padre. (Daría dinero por eso)”.

Haman ganó su primera competencia de culturismo en 2006 y se retiró en 2010

Incredible Andy Haman Talks With Physique Superstar James Ellis | Generation IronThe only thing more incredible than Any Haman is the hundreds upon hundreds of magazine covers that James Ellis has shown off his physique. Not to mention his explosive social media following over the past year or so – James Ellis is a skyrocketing star in the physique world. That's why it's truly explosive when… 2015-07-29T19:11:12Z

Haman ganó la división de peso súper pesado del Campeonato de Culturismo del Estado de Colorado en 2006, según Barbend.com. Se convirtió en un competidor de la Liga Profesional IFBB un año después y ganó victorias generales y de peso súper pesado en la competencia NPC Masters Nationals 2007, según Barbend.com.

El sitio web escribió en el obituario de Haman: “Su puesto más alto como competidor del Open fue en el Orlando Pro 2009, donde se ubicó en el puesto 13. Su última aparición en el escenario fue en el Phoenix Pro 2010, donde terminó empatado en el puesto 16. Se retiró después de esa temporada para concentrarse en criar a su familia y su carrera fuera del escenario”.

Andy Haman 600 lb bench pressAndy Haman tryout video for new TV show including 600 lb bench press 2009-02-02T16:24:45Z

Un video publicado en 2009 de Haman completando un press de banca de 600 libras se volvió viral en YouTube, con más de 5 millones de visitas. Haman también apareció en la película de 2017 “The Jurassic Dead”, según su perfil de IMDB.

Andy Haman fallece dejando a su esposa, Michalle Haman, sus 3 hijas y un hijo

Andy Haman deja a su esposa, Michelle Haman, y sus cuatro hijos, Sam Haman, Daisy Haman, Ruby Haman y Lucy Love Haman. La familia era conocida por vestirse juntos como personajes de las películas “Los Increíbles” y aparecer en convenciones, hospitales de niños y eventos de caridad. Haman jugó con su “personalidad de superhéroe” y se llamaría a sí mismo “Sr. Increíble ”, según sus publicaciones en las redes sociales.

Su hijo, Sam Haman, siguió sus pasos y ganó la competencia clásica de la división de físico en los Teen Nationals 2018, según Barbend.com. Ruby Haman también se asemejó a su padre y compitió en levantamiento de pesas a nivel olímpico.

En 2015, Haman publicó fotos de una visita a un hospital donde apareció con su disfraz de “Mr. increíble”. Escribió en Facebook: “Regalar juguetes, sonrisas y abrazos: el hospital de Columbia” recibió a cambio Risas, besos y amor “.

