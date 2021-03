Doblete de Sergiño Dest ante la Real Sociedad [VIDEO]

El zaguero del FC Barcelona, Sergiño Dest, puso el segundo y tercer gol para los catalanes en el partido de este domingo ante la Real Sociedad por La Liga de España.

El joven de 20 años de edad volvió a ocupar su posición habitual en el franja derecho y realizó una destreza sublime con el balón, en la primera parte del partido para eludir a dos defensas de la Real Sociedad.

La noche de Sergiño Dest mejoró aún más dos minutos antes del descanso cuando la estrella de la Selección de Estados Unidos anotó su primer gol en La Liga con los azulgranas. El capitán Lionel Messi le dio al defensor una gran asistencia para que Dest marcara un tiro que superó al portero Alex Remiro.

El tercero del FC Barcelona también fue cortesía de Sergiño Dest al comienzo de la segunda mitad del partido. Jordi Alba hizo bien en meterse en el área del penalti y disparar un balón cruzado para que el joven estadounidense anotara su segundo gol del partido.

Sergiño Dest ahora tiene tres goles esta temporada en lo que va desde su debut con los catalanes tras su fichaje veraniego procedente del Ajax. El joven de 20 años de edad abrió su cuenta en la Liga de Campeones contra el Dynamo de Kiev en noviembre.

Los goles de Sergiño Dest también significan que se convierte en el decimoctavo jugador en encontrar la portería y fondo de la red con el Barcelona en 2020-21, más que cualquier otro club en las cinco principales ligas de Europa, según Opta.

El gol de Sergiño Dest puso el 2-0 a favor del Barça después de que Antoine Griezmann abriera el marcador para los visitantes a los 37 minutos en Anoeta. El francés marcó desde corta distancia contra su antiguo club después de que el portero de Alex Remiro rechazara un disparo de Ousmane Dembélé.

Griezmann puso fin a una racha de nueve partidos sin goles al marcar en la victoria por 4-1 sobre el Huesca la última vez y ahora marca en partidos ligueros consecutivos por tercera vez en su carrera como jugador del Barça.

“Antoine Griezmann ahora ha marcado un gol en apariciones consecutivas en la liga por tercera vez en su carrera en el Barcelona; lo hizo por última vez en octubre-noviembre de 2020 (contra Alavés y Betis).”

⚠️ | QUICK STAT

Antoine Griezmann has now scored a goal in consecutive league appearances for just the third time in his Barcelona career – he last did so in Oct-Nov 2020 (vs Alavés and Betis).

He marks his 30th birthday with a goal against his former club!#RealSociedadBarca pic.twitter.com/xeaqPtfl1F

— SofaScore (@SofaScoreINT) March 21, 2021