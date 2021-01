[VIDEO] El irónico comentario al alcalde de Nueva York que se ha vuelto viral

Parece que Andy Cohen tuvo algunas palabras para el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

Durante las celebraciones de la víspera de Año Nuevo de CNN el jueves por la noche, Cohen hizo una broma al coanfitrión Anderson Cooper después de que hiciera una mueca mientras tomaba un trago de tequila. “Así es como me sentí cuando vi al alcalde de Blasio bailando hace un momento”, bromeó Cohen con Anderson, en referencia a las imágenes que se habían transmitido de De Blasio compartiendo un baile en Times Square con su esposa, Chirlane McCray, durante la noche. “Simplemente no necesito ver eso a principios de 2021″.

Cohen continuó, gritando: “¡Haz algo con esta ciudad! Honestamente, ¡házlo!”

I'm not gonna lie — an absolutely plastered Andy Cohen torching Bill de Blasio as a terrible mayor of New York City is the absolute perfect start to 2021. 2021, we're off to a good start! #HappyNewYear pic.twitter.com/oe9j4PD3f7 — Curtis Houck (@CurtisHouck) January 1, 2021

En Twitter, muchos usuarios encontraron su comentario bastante divertido, e incluso ganó elogios de figuras públicas como Meghan McCain. “Me encanta esto y estoy de acuerdo en que De Blasio HAGA ALGO CON ESTA CIUDAD”, escribió un usuario en respuesta a Cohen en Twitter. Otro escribió: “Mi héroe @Andy”.

El equipo del alcalde de Blasio respondió a los comentarios de Cohen

El alcalde de Blasio escuchó los comentarios de Cohen, pero no parece que le molestaran demasiado. Un representante de De Blasio le dijo a Fox News que el incidente es: “No es la primera vez que escucho a un borracho quejarse de los movimientos de baile de alguien”.

Actualmente, la ciudad de Nueva York está experimentando un aumento en los casos de coronavirus en todo el estado y las hospitalizaciones están aumentando. También ha habido un aumento en los delitos violentos, según The New York Times.

Otras estrellas también han criticado al alcalde Bill de Blasio

Ramona Singer August 11 Instagram story pic.twitter.com/8K6CnbJalh — Jane Herz (@Jane_Herz) August 12, 2020

Esta no sería la primera vez que una estrella critica al alcalde de la ciudad de Nueva York. Durante el verano, la estrella de Real Housewives of New York, Ramona Singer, se enfureció con sus seguidores sobre las historias de Instagram, diciendo que estaba “disgustada” con el estado de New York. “Decir que estoy muy disgustada ahora mismo de estar en la ciudad, la ciudad que amo, Nueva York, es quedarse corto”, dijo Singer en el video. “Dentro de una cuadra, en un radio de dos cuadras, vi a tres hombres con los pantalones hasta las rodillas. Bien, esta no es la Nueva York en la que crecí, no es la Nueva York que he conocido. ¿Qué le ha hecho el alcalde a nuestra ciudad? ¿Qué está haciendo para ayudar? Esto no debería ser así. Esto no está bien.”

Durante una entrevista en agosto con The New York Post, la coprotagonista de Real Housewives of New York de Singer, Leah McSweeney, también criticó al alcalde. “Nadie piensa que esté haciendo un buen trabajo, y realmente debería renunciar”, dijo McSweeney a The New York Post en ese momento. “Su legado arruinará la ciudad de Nueva York.”

McSweeney continuó y le dijo a The New York Post: “Realmente hay un problema de seguridad en nuestro vecindario… eso es sin lugar a dudas. Necesitamos liderazgo al más alto nivel y, obviamente, no tenemos liderazgo en este momento”.