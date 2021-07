Desgarrador relato de niño hondureño al llegar a Estados Unidos [VIDEO]

A medida que pasa avanza el año 2021 son más las personas inmigrantes de países mayormente centroamericanos que se aventuran empezar camino con destino hacia Estados Unidos, para así lograr cruzar a pie la frontera en la búsqueda de un futuro mejor y oportunidades para sus familias.

Son muchas las noticias de niños que son entregados a coyotes o abandonados a su suerte por sus padres, para que logren cruzar al país norteamericano y cumplir el “sueño americano”. Sin embargo, no en todo los casos estas historias terminan bien, y la mayoría de personas tienen que pasar días de necesidades hasta llegar a Estados Unidos. En los peores casos, son regresados a sus países de origines, viendo todos sus esfuerzos, arruinados.

Este fue el caso de el menor de 8 años, identificado como Anderson Hernández, de nacionalidad hondureña, quien en compañía de su padre emprendieron rumbo hacia Estados Unidos con la ilusión de una vida mejor.

Desafortunadamente para el pequeño, el “sueño americano” le duró unas pocas horas, ya que tanto el menor de edad y su padre, fueron expulsado del país y enviados a México, este miércoles. Fue allí donde su desgarrador relato conmocionó a todos por medio de un video publicado en las redes sociales.

El pequeño de ocho años, atravesó la localidad de Roma, Texas, el martes en horas de la noche, y luego en la balsa de unos coyotes, lograron pasar el Rio Bravo. Antes las cámaras de Telemundo, el pequeño, quien se le puede ver bastante cansado y agotado, contó que en su camino a cruzar la frontera, él y su padre, Reinaldo Hernández, pasaron miles de dificultades y penurias. En donde dice que aguantó hambre y sed muchos días antes de cruzar el tenebroso y peligroso Rio Grande.

“Vengo aguantando hambre durante todo el camino. No bebí agua, no dormí nada”, dijo entre lágrimas Anderson, a las cámaras de Telemundo, quienes le preguntaron cuantos días llevaba sin comer, a lo que el menor respondió:”toditos’ los días que vengo caminando”.

Pero la historia no terminó allí, de acuerdo con información de El Heraldo, el niño no sabía hacia donde se dirigía él y su familia, ya que su padre no quiso contarle, para no arriesgar la vida del menor de edad.

Según cuenta Reinaldo, padre del menor, su esposa, la madre del niño, y su hija de tan solo 6 meses de edad, fallecieron hace ocho meses debido a una complicación medica en Honduras. Según el señor en declaraciones citadas por Telemundo, su esposa sufrió de preeclampsia y tras varios días en un centro hospitalario tuvo al bebé por cesárea. La bebé fue puesta en una incubadora y pasado los días, ninguna de las dos sobrevivió. Debido a esto, el menor y su padre no tienen a nadie en Honduras, y no hay había ninguna razón para regresar.

“Perdí a mi esposa y mi hija de seis meses. Ya que hoy quedé solo con mi hijo y tuve la oportunidad de viajar, lo hice pero no resultó. no resultó en el momento, pero sé que voy a luchar para poderlo lograr. Allá esta muy difícil la situación”, dijo Reinaldo, quien de acuerdo a Tu Nota, afirmó que perdió su empleo de venta de helados luego de delincuentes le robaron hasta el refrigerador en el que almacenaba los productos.

Ambos fueron expulsados del país

“Vengo aguantando hambre”, fueron las tres palabras que expresó el niño hondureño Anderson Hernández de ocho años a periodistas en la frontera de Estados Unidos tras una larga travesía para llegar a ese país. pic.twitter.com/0Mrl1irYSM — Campus Televisión (@CampusTvhn) July 22, 2021

Tristemente las autoridades estadounidenses expulsaron a Anderson y su padre a México, bajo la normativa del Título 42. Norma impuesta por el ex presidente Donald Trump y que el actual gobierno Biden, mantiene en vigor, para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados y evitar la propagación del virus del COVID-19. La Patrulla Fronteriza tomó huellas y fotografías de ambos antes de dejarles en el puente.

En compañía de otras inmigrantes que intentaron ingresar a Estados Unidos, el niño y su papá fueron llevados hasta al puente fronterizo McAllen-Hidalgo. Allí permanecerán en la Plaza de las Américas de la ciudad de Reynosa, en México, en un campamento improvisado donde albergan unas 3,600 personas.

“Siento tristeza, no esperaba eso. Mi mente era positiva para estar al otro lado” contó Reinaldo a Noticias Telemundo desde Reynosa.

La oleada migratoria no para

Este nuevo caso que quedó registrado por los medios, es uno de los cientos de miles que se han venido repitiendo frente a la oleada crisis migratoria, en la que, según las autoridades estadounidenses, citado por La Prensa, se han arrestado más de 1 millón de inmigrantes en la frontera, en los últimos nueve meses.

“Estamos en la temporada más calurosa del verano y vemos un alto número de llamadas al CBP por migrantes abandonados en el territorio por contrabandistas sin consideración por la vida humana”, dijo Troy Miller, director interno de la agencia.

A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para desalentar la inmigración ilegal, sigue aumentando el número de cruces irregulares hacia Estados Unidos a través de la frontera sur. 📹: Arnaldo Rojas (@ArnaldoRojasTV) pic.twitter.com/J3xnSqBMLX — Voz de América (@VozdeAmerica) July 20, 2021

