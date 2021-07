Juegos Olímpicos de Tokio 2020: ¿Cómo ver en vivo los juegos en EE.UU?

Desde este viernes 23 de julio y hasta el próximo 8 de agosto, por fin se llevarán a cabo los esperados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, los cuales fueron aplazados para este año, siendo la primera vez en la historia que el evento cambia de fecha a raíz de la contingencia sanitaria ocurrida por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Si usted está en los EE.UU., y quiere ver las competiciones deportivas, podría ver las justas las cuales serán televisados en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports, pero deberá iniciar sesión con un proveedor de cable para ver de esa manera.

Si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del partido de fútbol entre Estados Unidos vs Suecia en línea:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo en EE.UU. y más de 100 canales de televisión en vivo a través del paquete de canales principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

También puedes ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver los partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está incluido en el paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de los Juegos Olímpicos) por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la aplicación Sling TV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

También puedes ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba Gratis

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en vivo en la aplicación AT&T TV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

También puedes los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

Puede ver una transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV Prueba Gratis

Una vez registrado en Hulu con Live TV, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

También puedes ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

¿Cómo ver los Juegos Olímpicos en vivo?

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán transmitidos y difundidos en todo el territorio de los Estados Unidos a través de las plataformas de NBC Universal, que ofrecerá más de 7.000 horas de cobertura. Además de la NBC, los Juegos se emitirán en CNBC, Golf Channel, NBC Olympics, NBC Sports Network, Telemundo y USA.

Los espectáculos olímpicos y los eventos en directo también se transmitirán en Peacock, NBCOlympics.com y NBCSports.com, informó LA Times.

Le recomendamos consultar la Guia de TV aquí, para conocer la programación de los canales deportivos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Para América Latina, en un acuerdo exclusivo, Marca Claro tendrá en su canal de YouTube la transmisión del evento de los anillos. Según comenta la empresa de telecomunicaciones y su sitio deportivo “los usuarios de México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela podrán consultar cuatro señales distintas las 24 horas del día y disfrutar de hasta 10 eventos en directo de manera simultánea”.

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

LEER MÁS: Juegos Olímpicos Tokio 2020: Horario ceremonia de apertura