Intentan violar a anciana de 62 años en Nueva York: Buscan a este sujeto [Video]

La criminalidad en la ciudad de Nueva York sigue sin dar tregua, y esta vez, las autoridades reportaron que una anciana de 62 años fue víctima de una brutal golpiza, en hechos ocurridos en la ciudad de Nueva York.

Así lo reveló el periódico neoyorquino El Diario, donde se aseguró que la mujer, de quien no se reveló la identidad, fue llevada hasta un callejón por parte de su atacante, donde la atacó físicamente en un intento por abusar sexualmente de ella.

Fuentes de la policía de Nueva York (NYPD) confirmaron la noticia y aseguraron que están buscando al agresor, que trató de violar a la adulta mayor en el condado de Brooklyn.

🚨WANTED🚨for ATTEMPTED RAPE On 2/6/21 @ 5:50 AM, in the vicinity of Kosciuszko St. & Lewis Ave, in the the @NYPD81Pct,subject approached 62 year old victim, physically assaulted her and attempted to rape her. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $2500 pic.twitter.com/1WqqREknqn

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 10, 2021