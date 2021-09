American Airlines baja a una madre del avión por la mascarilla de su hijo [VIDEO]

Amanda Pendarvis es una mujer de Oklahoma que fue obligada a bajar de un avión de American Airlines con su hijo de dos años por un auxiliar de cabina llamado Carl debido a que el pequeño, quien sufre de asma, no estaba usando su mascarilla correctamente. El video del incidente se hizo viral luego de haber sido publicado en Instagram y Facebook por Pendarvis el 14 de septiembre de 2021, despertando reacciones negativas contra American Airlines y el auxiliar de vuelo, Carl.

Pendarvis, una artista de 30 años, su hijo, Waylon, y su madre, Dedee Roberts Blaik, fueron escoltados fuera del avión que tenía como origen el aeropuerto Dallas-Fort Worth en Texas y cuyo destino era Colorado Springs el pasado 13 de septiembre luego de que un auxiliar de vuelo le pidiera que cubriera la nariz y boca del niño con la mascarilla, Pendarvis explicó en su posteo de Facebook. El avión había estado esperando en la pista por unos 40 minutos previo al incidente, dijo. Pendarvis expresó no haber tenido ningún inconveniente en el primer trayecto de su viaje, desde Oklahoma City a Dallas-Fort Worth, conforme se dirigían a Colorado a visitar a su familia política.

Luego de haber sido obligados a bajar del avión, Pendarvis y su familia fueron recibidos por la policía y eventualmente asignados a otro vuelo por empleados de American Airlines, dijo en su historia de Instagram. Pendarvis explicó: “No me estaba rehusando a usar mascarilla. Ni tampoco dije que no intentaría que mi hijo se la dejara puesta. Nos escoltaron fuera del avión mientras sostenía una máscara sobre su pequeña cara. Sinceramente no tengo palabras”. Pendarvis, quien agradeció a la policía y a los empleados que los ayudaron a tomar otro vuelo, agregó acerca del auxiliar de vuelo Carl: “American Airlines, ESTO es lo que tienen representándolos”.

American Airlines expresó en un comunicado: “El 13 de septiembre, el vuelo 1284 de American Airlines retornó a la puerta previo a su partida de Dallas-Fort Worth (DFW) para que un grupo de pasajeros que se rehusó a seguir las instrucciones de los tripulantes de permanecer sentados mientras se encontraban en una pista activa y de utilizar mascarillas de forma segura sobre su nariz y boca bajara del avión. Luego de comprometerse a respetar las políticas instituidas para la seguridad de nuestros clientes y tripulantes, todos los individuos fueron asignados al siguiente vuelo a Colorado Springs (COS)”.

Mira el video y obtén más detalles del incidente protagonizado por Amanda Pendarvis, su hijo y el auxiliar de vuelo Carl debajo:

El video muestra al hijo de Amanda Pendarvis tosiendo y llorando en brazos de su madre mientras que el auxiliar de vuelo de American Airlines se disculpa por la demora causada por un “pasajero desobediente”





Play



Asthmatic two year old refused to wear a mask on an American airways flight. Asthmatic two year old refused to wear a mask on an American airways flight. The plane was turned around and mother and baby forced to get off . Absolutely disgusting 🤬🤬🤬 Link below 👇🏻 nationalfile.com/american-airlines-turns-plane-around-kicks-two-year-old-off-flight-for-not-wearing-mask-during-asthma-attack/ 2021-09-15T08:20:06Z

Los videos publicados por Pendarvis muestran a su hijo tosiendo y llorando en el avión mientras ella lo sostiene. También dijo que el auxiliar de vuelo, Carl, hizo un anuncio diciendo, “Nos disculpamos por la demora pero estamos lidiando con un pasajero que se niega a cooperar”. Los videos no muestran al tripulante de vuelo o lo que le dijo a Pendarvis, quien también publicó un video mostrando a tres oficiales de policía esperándolos para escoltarlos por la manga.

Pendarvis se refirió al incidente como “la experiencia más humillante/ traumatizante”, y responsabilizó a “un malvado, prepotente auxiliar de cabina llamado Carl de American Air”. Dijo: “Hizo que el avión diera la vuelta y nos escoltó fuera, donde nos esperaban oficiales de policía. ¿Por qué? Prepárense…porque mi hijo de dos años no tenía bien puesta la mascarilla. Deslicen para ver cuán duro lo estaba intentando. Una aclaración. Way es asmático. Le mostramos un test negativo de COVID que Way se hizo ayer. Le dijimos que sufría de asma y que nunca antes había usado una mascarilla. No le importó que este niño asmático se estuviera hiperventilando, literalmente”.

American Airlines expresó en un comunicado que las directivas del CDC y la TSA establecen que toda persona mayor de dos años utilice tapabocas en los vuelos. La aerolínea explicó que los pedidos de eximición de la órden de uso de máscara deben ser presentados por lo menos 72 horas antes de la partida mientras que se provea un test negativo de COVID conjuntamente con documentación de un profesional de la salud matriculado.

Pendarvis acusó al auxiliar de vuelo Carl de ‘tener delirios de grandeza’ y dijo “Estoy segura de que el resto de los pasajeros agradecieron la demora de dos horas causada por tu intento de salvar al mundo de nuestro hijo de dos años”

En una publicación de Facebook, Pendarvis escribió: “En el vuelo desde OKC a Dallas, nuestro comisario de abordo realmente no podría haber sido más amable. Fue TAN dulce con Waylon, y empatizó totalmente con lo difícil que puede ser viajar con un niño pequeño. Nadie jamás hizo referencia al hecho de que Way no llevaba puesta una mascarilla. HASTA ENTONCES”. Escribió:

Abordamos nuestro vuelo de Dallas a Colorado Springs. Una vez que el avión comenzó a alinearse para el despegue (que estaba retrasado, dicho sea de paso) estuvimos detenidos en la pista durante alrededor de 40 minutos y un tripulante de vuelo llamado Carl se acercó y me dijo, ‘Señora, por favor contenga a su hijo y súbase su mascarilla’, porque le permití a Waylon caminar entre filas porque mi mamá estaba del otro lado. Respondí tranquilamente, ‘Perdón, estoy intentando ahorrarle al resto de los pasajeros gritos inevitables, y como no hemos despegado aún, lo dejé moverse un poco antes de tener que ponerlo en su asiento’. También me subía constantemente la máscara que Way naturalmente me baja, y también me la bajaba y subía para comer galletas con Way (me ENLOQUECE tener que siquiera explicar estos detalles obvios…pero he recibido tantos mensajes y preguntas en Instagram que quiero incluir todos los detalles que pueda en esta publicación). Él fue CERO comprensivo, tuvo cero empatía; me juzgó descaradamente. Voy a asumir que Carl no tiene hijos, porque no puedo imaginar que un padre le hablaría tan condescendientemente a una madre viajando con su pequeño hijo. COMO SEA. Pongo a Waylon en su asiento como me pidió, y Carl regresa.

Pendarvis relató que Carl le dijo “Voy a pedirle que su hijo utilice una mascarilla el resto del vuelo”. Dijo haber respondido: “Bueno, nunca antes ha usado una y puedo asegurarle que se resistirá y gritará, y no sé si los demás pasajeros quieren pasar por eso…pero ok, haré lo mejor que pueda”. Y agregó:

Hago exactamente eso. Intento mantener la máscara sobre la cara de un niño de dos años. Él se resiste, llora, grita. Otra tripulante de cabina pasa al lado de mi mamá, es una mujer jóven, muy amigable y comprensiva. Mi madre le muestra el test de COVID de negativo que le hicimos AYER, le explica que sufre de asma y le pide que se lo transmita a Carl…por si no tenemos suerte con la máscara. Ella dijo, ‘Absolutamente. Por cierto, ¿quién les dijo eso? ¿Fue ÉL? (mira a Carl con disgusto, como que ha visto este comportamiento antes)’. Le llevó los papeles de Covid negativo a Carl y regresó diciendo ‘Se los mostré, pero…lo lamento, continúen alimentándolo y hagan lo que puedan, pero ENTIENDO’.

Mi hijo nunca ha usado una máscara antes, estaba cansado e inquieto y no lograba que se dejara puesta la mascarilla. Se intensificó al punto de que estaba totalmente transpirado, histérico, y no dejaba de gritar ‘Nooo, mami, ¡¡¡NO!!!’ y rompió un total de tres máscaras distintas. En este punto estaba sosteniendo una máscara rota sobre su cara porque literalmente no sabía qué más hacer. Para entonces [mi hijo] tenía dificultad para respirar.

Carl continúa informando todo al piloto, y este se comunica por primera vez por el intercomunicador para decirles a los pasajeros, ‘Bueno, la demora se debe a un problema con la máscara de un pasajero y el avión no saldrá hasta que eso se encuentre bajo control’ (Genial…ahora tengo a un niño gritando, y estoy siendo avergonzada públicamente por la tripulación de vuelo y me hacen sentir responsable de que la gente sufra de una demora para llegar a su siguiente avión/ destino).

Pendarvis relató que su hijo tuvo su primer ataque de asma dos meses atrás y que su familia tiene un respirador para él en su casa. Dijo que debido a la “histeria” en el avión tuvieron que darle un inhalador de emergencia. Y agregó que luego de eso se les pidió que tomaran su equipaje y los escoltaron fuera del avión. Contó que un hombre detrás de ellos los defendió y que otros pasajeros les decían “Lo lamento tanto” y “Lo siento tanto por ustedes” mientras los bajaban del vuelo. Dijo: “Fue tan incómodo”. Y continuó:

Un hombre amable nos acompaña fuera del avión donde nos esperaban tres oficiales de policía quienes claramente esperaban tener que contener a un anti-máscara histérico sacudiéndose para todas partes. No. Se encuentran con un niño de dos años y su madre con las caras hinchadas de llorar y su abuela -ambas adultas con sus máscaras debidamente puestas, totalmente mortificadas y en shock, y conmocionadas por lo que acababa de suceder. ELLOS (la policía) estaban avergonzados de tener que estar ahí. Mi mamá dijo (sarcásticamente…perdón, pero para entonces estábamos bastante enojadas?!) ‘¡Oh, miren, tenemos escolta policial y todo!’ Saludaron con la mano y se fueron (porque, exacto, representamos CERO amenaza).

Luego, una mujer maravillosa que trabaja para American, Simone Torquato, nos llevó a un lado y nos preguntó qué estaba sucediendo exactamente. Yo aún estaba llorando, pero le expliqué calmadamente la situación que habíamos atravesado. Dijo que cuando nos vio pensó, ‘no hay forma de que nos hayan llamado a todos por estas dos mujeres y este niño DE DOS AÑOS’. También nos dijo que en última instancia era la decisión del comisario de abordo y el piloto y que no había nada que ellos pudieran hacer. Nos dio su tarjeta, y nos dijo que la contactáramos. El otro amable caballero (Ereal Lewis, Jr.) nos encontró un vuelo que embarcaba diez minutos después de que nos bajamos del avión original, y le explicaron lo sucedido a la nueva tripulación antes de que llegáramos a la nueva puerta. Finalmente llegamos a Colorado Springs, y Way no pudo haberse comportado mejor en ese vuelo (y no, no lo forzamos a usar una máscara esta vez).

Pendarvis escribió un mensaje esperando que le llegue al auxiliar de cabina, Carl: “Quiero que sepa que soy una persona optimista, del tipo que ve lo mejor en y espera lo mejor de la raza humana. No me gusta victimizarme, e intentaba convencerme de que eventualmente usted mostraría ALGO de decencia, por lo menos hacia mi hermoso pequeño”. Y continuó:

Nos demostró a mí, mi hijo y mi madre CERO humanidad al momento en que abrió la boca para hablarnos. Obedecí, hice lo mejor que pude, y la forma pasiva-agresiva en que usted dijo ‘Sólo quiero que tengan un vuelo divertido’ con la más falsa sonrisa será por siempre una de las interacciones más decepcionantes que he tenido con una persona. Esto no fue un intento de su parte por proteger a los pasajeros ni fue su SALUD lo que tuvo en mente. Si ese hubiese sido el caso, SIN DUDA se hubiese dado cuenta que un niño de dos años que está sudando, histérico, tiene cero idea de por qué su madre lo está obligando a usar una máscara, tiene un test de Covid NEGATIVO, y está teniendo complicaciones asmáticas debido a la histeria NO constituye una amenaza para otros pasajeros. Sin embargo, usted SÍ puso la salud de mi hijo en riesgo. Naturalmente, rompí en llanto mientras me hablaba, y entre lágrimas, mientras sostenía a mi bebé que lloraba también, le dije ‘¿Por qué está siendo tan cruel conmigo?’ Pero usted no me respondió.

Agregó: “No pudo contestar mi pregunta con honestidad, porque, si hubiese buscado dentro suyo, la única respuesta honesta a la que hubiese arribado es que estaba dándose aires de grandeza y por la razón que fuera, quiso hacer de mí y mi familia un ejemplo de cuánto “poder” tiene. Espero que duerma bien esta noche. Estoy segura que los otros pasajeros apreciaron el hecho de que llegaron dos horas tarde gracias a su heróico intento de salvar al mundo de nuestro pequeño de dos años 🙄”

Asimismo, Pendarvis escribió: “No sé por qué, pero siento la necesidad de agregar un descargo de responsabilidad: lo que sucedió hoy NO es una cuestión política, es una cuestión humana”.

La TSA ha duplicado las multas a pasajeros que se resistan a acatar las reglas de uso de máscaras en medio de una serie de crisis y altercados en pleno vuelo motivados por la reglamentación





Play



TSA to double fines for travelers who refuse to wear masks 2021-09-10T10:36:03Z

La TSA duplicó las multas para los pasajeros que no acaten las reglas respecto al uso de mascarillas en septiembre de 2021 luego de una serie de incidentes que incluyeron ataques a tripulantes y auxiliares de abordo por las exigencias respecto del uso de tapabocas.

La Casa Blanca anunció el plan como parte de los esfuerzos del Presidente Joe Biden por combatir la pandemia por COVID-19. La TSA anunció en un comunicado de prensa que las nuevas penalidades entrarán en efecto a partir del 10 de septiembre de 2021, con multas que irán desde los $500 a los $1.000 para nuevos infractores y de $1.000 a $3.000 para reincidentes.

“El decreto del Presidente Biden, promoviendo la seguridad contra el COVID-19 en vuelos domésticos e internacionales, instó a las agencias correspondientes a tomar acción para exigir el uso de máscaras en aeropuertos y en ciertas formas de transporte público, incluyendo muchas aeronaves, trenes, embarcaciones marítimas y autobuses interurbanos”, anunció la Casa Blanca.

“La TSA ha extendido la implementación de estas órdenes para viajes aéreos y terrestres hasta enero de 2022, y el plan del Presidente duplicará las multas a aquellos que las infrinjan. Asimismo, el plan del Presidente asegurará que los requisitos respecto al uso de máscaras permanezcan vigentes en los otros medios de transporte mientras continuamos luchando contra el COVID-19”.

La FAA informó en un comunicado de prensa de agosto de 2021: “Desde el 1 de enero de 2021, la FAA ha recibido aproximadamente 3.889 informes de comportamiento insubordinado por parte de pasajeros, incluyendo alrededor de 2.867 informes de pasajeros que se rehusaron a cumplir con la orden federal de uso de máscaras”. Se han impuesto multas por más de $1 millón.

“El uso de máscaras protege al público y a todo el personal que hace del viaje una experiencia sin riesgo, segura y confortable. Continuaremos haciendo cumplir la órden de uso de cubrebocas tanto tiempo como sea necesario para proteger la salud y seguridad pública”, declaró el Secretario de Seguridad Doméstica, Alejandro N. Mayorkas, en un anuncio. El Administrador de la TSA, David Pekoske, agregó: “Valoramos que la mayoría de los pasajeros cumplan voluntariamente con esta disposición, pero sentimos que esta acción es necesaria para maximizar la protección de los usuarios y trabajadores del sistema de transporte, y para contener el COVID-19. Al duplicar las penalidades, buscamos reforzar la importancia del cumplimiento voluntario”.

Biden dijo en un discurso a la nación acerca de la pandemia: “Si rompes las reglas, prepárate para pagar. Y por cierto, muestren algo de respeto. La furia que ven en televisión contra tripulantes de cabina y otros trabajadores está mal, es desagradable”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Patrick Stewart sale a la defensa de una de sus causas: ¿De qué se trata?