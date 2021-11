Amber Portwood, acusada de atacar a marido con machete: ¡Amiga la defiende!

La coautora del libro de Amber Portwood, Thea de Sousa, habló sobre el infame incidente con un machete, que llevó al arresto de la estrella de “Teen Mom”, ​​en el 2019.

Portwood habló sobre sus problemas de salud mental en su nuevo libro, “So You’re Crazy, Too”, del que fue coautora De Sousa.

Mientras promocionaba el libro en Instagram, de Sousa salió en defensa de Portwood y les dijo a los usuarios de las redes sociales que no sabían la verdad sobre el incidente de julio de 2019 con un machete, después de que alguien se refiriera a la estrella de “Teen Mom”, ​​como una “abusadora”.

La escritora escribió que Portwood nunca usó un arma durante su pelea con su exnovio Andrew Glennon.

“No había machete. Era una chancleta en una puerta después de que él llegó a casa a las 2:30 a.m. con su hijo de dos años [sic]. Realmente no deberían creer todo lo que leen en la prensa”, escribió de Sousa, según la cuenta de fan Teen Mom Shade Room. “Es una de las celebridades más incomprendidas”, continuó la escritora. “Les prometo que sería una de las primeros en condenar a cualquiera que realmente hiciera eso. No sucedió”.

Portwood se declaró culpable de dos delitos graves de agresión doméstica e intimidación en octubre de 2019, dijo la oficina del fiscal del condado de Marion, según Indy Star.

La policía dijo que Portwood supuestamente le apuntó con un machete a su exnovio mientras sostenía a su hijo de 1 año, James, después de que discutieron sobre los fuegos artificiales el 4 de julio. Portwood, quien evitó la cárcel, fue sentenciada a casi tres años de libertad condicional.

Los registros judiciales cuentan una historia diferente a la versión de los hechos de de Sousa

La declaración jurada presentada en la corte, que fue obtenida por The Ashley’s Reality Roundup, dice que Portwood “golpeó” a Glennon con sandalias de tacón y “agarró” un machete.

“Amber agarró una sandalia con un tacón grueso de aproximadamente 1 pulgada y lo golpeó en el hombro, causándole dolor, enrojecimiento y una ligera abrasión”, dice la declaración jurada, según The Ashley.

“Ella tomó un machete con una funda”, agregó la declaración jurada, según The Ashley. “Amber tomó el machete, le quitó la funda y miró a Andrew con una mirada de modo que mientras ella se movía alrededor de la cama, él llevó [al bebé] a la oficina y cerró la puerta y puso su pie sobre ella para tenerla cerrada”.

La escritora dijo que la enfermedad mental de Portwood le impide ver a James

Portwood, quien tiene la custodia legal conjunta de James y su hija de 13 años, Leah, que es producto de su relación con su exnovio Gary Shirley. Ella no puede “manejar” pasar más tiempo con sus hijos, afirmó De Sousa en Instagram, según Team Mom Shade Room. La autora agregó que Glennon no actuó de manera racional la noche del incidente.

“Él no estaba en un estado mental normal”, escribió de Sousa sobre los eventos que ocurrieron en julio de 2019. “Y ella no estaba tratando de lastimar a nadie, solo quería acostar a su hijo”.

“No estoy diciendo que no tenga problemas, todo el libro trata sobre sus cinco trastornos mentales, pero todos tienen mal la historia de esa noche, y me rompe el corazón por ella”, dijo de Sousa sobre Portwood. “Tiene visitas con su hijo cada dos fines de semana y es todo lo que puede manejar debido a sus trastornos”.

De Sousa agregó que los fanáticos no conocen los hechos reales, y Portwood fue amordazada debido a su batalla por la custodia en curso con Glennon.

“No se le permite hablar sobre esa noche ni nada más que hacer con su ex, pero si pudiera contarles los detalles de esa noche, creo que podrían cambiar de opinión sobre ella”, escribió De Sousa.

“Ella ha estado sobria durante cinco años, va a la escuela y realmente está tratando de tener una buena vida para ella y sus hijos”, continuó De Sousa. “Nadie es perfecto y ella está lejos de serlo, pero la tienes en mal concepto”.

Desde entonces, De Sousa ha hecho que su cuenta de Instagram sea privada. Portwood no ha abordado públicamente los comentarios hechos por la coautora de su libro.

Mira aquí la versión original del artículo en Heavy.