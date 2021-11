Anthony Huber, el joven asesinado por Kyle Rittenhouse: ¿Cómo lo mató?

Anthony Huber fue uno de los dos hombres asesinados a tiros por Kyle Rittenhouse en Kenosha, Wisconsin, después de que estallaron protestas y disturbios a raíz del tiroteo de la policía contra Jacob Blake.

Sus seres queridos dicen que murió como un héroe, mientras intentaba derribar a un hombre armado, y agregaron que era conocido por su pasión por las patinetas

Sin embargo, Huber estaba empuñando una patineta contra Rittenhouse, un acto capturado en videos y fotos dramáticos. También tenía antecedentes penales graves.

Incluso la denuncia penal decía que estaba tratando de agarrar el arma de Kyle Rittenhouse, y la patineta de Huber hizo contacto con Rittenhouse, cuando Rittenhouse abrió fuego.

El equipo de defensa de Rittenhouse presentó una foto durante el juicio que, según dijeron, mostraba a Huber con una mano en el arma de Rittenhouse; argumentaron que Rittenhouse estaba actuando en defensa propia, y el jurado estuvo de acuerdo, encontrando a Rittenhouse no culpable de todos los cargos en su contra, incluida la muerte de Huber.

Eso no significa que Huber no pensara que estaba tratando de detener a un gatillero activo porque es posible que no haya visto lo que sucedió con el primer tiroteo en el camino, el de Joseph Rosenbaum. Sin embargo, según la ley de Wisconsin, lo que importa en un reclamo de legítima defensa es lo que cree el DEMANDADO, no la persona a la que disparó. El jurado necesitaba encontrar que Rittenhouse creía razonablemente que estaba en peligro de muerte inminente o de un gran daño corporal cuando disparó.

Rittenhouse, entonces de 17 años, era un adolescente que apoyaba a la policía de Antioch, Illinois, quien llenó su página de Facebook con imágenes de armas y defensa a las fuerza policial.

Los seres queridos de la víctima organizaron una vigilia en nombre de Huber en un parque de patinetas local cuando se corrió la voz de su muerte. “#Skateforhuber Múestrate por este hombre. No dejes que no se muestre cuánto impactó en tu vida”, escribió su pareja, Hannah Gittings, en Facebook. Su familia prometió continuar su lucha en un tribunal civil desde la absolución.





Los disturbios surgieron después de que Blake, de 29 años, fuera baleado y paralizado por un oficial de policía de Kenosha. El fiscal de distrito local luego absolvió al oficial en ese tiroteo.

Esto es lo que necesita saber sobre la vida y la muerte de Anthony Huber:

Huber fue recordado como un amante de las patinetas inteligente, amable y semiprofesional

Huber era un talentoso joven que montaba patinetas. “Era un patinetero muy querido en #Kenosha y deja atrás a su pareja y a su hijo pequeño”, describió un escritor de comentarios.

“Este es Anthony Huber, de 26 años, una de las víctimas asesinadas a tiros anoche en #Kenosha durante las protestas y el caos que siguió”, escribió la periodista Pari Cruz, compartiendo una foto.

“Su compañera dice que era el hombre más inteligente, bondadoso y amoroso que conoció. Ella me dijo quemontaba patineta de manera increíblemente talentosa, que se volvió semi profesional en su adolescencia. Están honrando su memoria pidiéndole a la gente que patine en su honor en el Basik Skate Park en Kenosha. #Wisconsin #SkateForHuber #RIP”.

Susan Hughes, la tía abuela de Huber, dijo al programa Today: “Quiero que se recuerde a Anthony como una persona que realmente estaba tratando de seguir adelante con su vida después de algunos primeros años difíciles, y que estaba haciendo un progreso real en ese sentido”. Ella testificó en la corte sobre su amor por el skate.

“Ningún veredicto podrá devolver las vidas de Anthony Huber y Joseph Rosenbaum o curar las heridas de Gaige Grosskreutz, así como ningún veredicto puede curar las heridas o el trauma experimentado por Jacob Blake y su familia”, dijo el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, en un comunicado después de los veredictos.

Un artículo del Washington Post decía que Huber y Jacob Blake se conocían; tenían “amigos en común y habían fumado marihuana juntos”, por lo que quiso unirse a las protestas.

La policía había respondido a una llamada al 911 de una mujer que quería ayuda. Blake era buscado por una orden de agresión sexual en ese momento, tenía un cuchillo y se resistió al arresto, además de intentar fugarse en un automóvil que no era suyo, con niños pequeños, dijo el fiscal del distrito cuando apareció el oficial, cuyo tiroteo contra Blake fue captado en un video viral.

Huber quería documentar las protestas porque estaba molesto por los tiroteos de la policía, informó The Post.

Según el Post, Huber tuvo una educación problemática, y le dijo a su novia, Hannah Gittings, y a otros amigos que su madre “era una acaparadora”, lo que le causaba “estrés constante”. Tenía trastorno bipolar. Conoció a su novia en un bar local y había consumido heroína, pero estuvo sobrio durante siete años. Aún así, estaba usando un vaporizador con un psicodélico.

Al joven le costó encontrar trabajo una vez que salió de prisión, escribió el Post

Durante un tiempo, durmió en sofás de amigos; él ayudó a su novia a evitar la heroína, informó el Post.

Pero luego el tío de Huber, que era el propietario, dejó que Huber se quedara allí temporalmente después de que su madre fuera desalojada. Limpiaron tres residencias y él consideró que era un momento de “redención”, le dijo al Post.

Fotografías gráficas e inquietantes muestran el momento en que se tomó la foto de Rittenhouse

Fue una patineta la que abogados defensores de Rittenhouse dijeron que Huber usó como un arma potencialmente mortal para detener a Rittenhouse. Los fiscales argumentaron que la multitud, incluido Huber, tenía derecho a detener a un “pistolero activo”.





Así es como se desarrolló: Rittenhouse disparó y mató a Rosenbaum, quien lo había perseguido hasta la esquina de un estacionamiento de autos donde estaba, testificó un testigo, lanzándose hacia su arma en un intento de quitársela, a muy corta distancia. Luego corrió calle abajo (el testimonio del juicio indicó que Huber lo golpeó con su patineta por primera vez), se cayó y varias personas se le acercaron. Se ve a Huber en video y en fotos corriendo hacia Rittenhouse, golpeándolo con una patineta por segunda vez e intentando sacar su arma. Rittenhouse luego abrió fuego y le disparó en el pecho. Huber colapsó y murió en la calle. Luego, Gaige Grosskreutz se acercó a Rittenhouse, quien testificó que apuntó con un arma a Rittenhouse mientras avanzaba a corta distancia. Rittenhouse le disparó en el bíceps, pero Grosskreutz sobrevivió.

Los padres de Huber condenaron los veredictos, diciendo que “no se responsabilizó” a Rittenhouse

Los padres de Huber estaban muy molestos por el fallo de no culpabilidad para el asesino.

“Hoy no hubo justicia para Anthony (Huber), ni para las otras víctimas del Sr. Rittenhouse, Joseph Rosenbaum y Gaige Grosskreutz”, dijeron Karen Bloom y John Huber en un comunicado a NBC News.

“El veredicto de hoy significa que no hay responsabilidad para la persona que asesinó a nuestro hijo”, dijeron los padres de Huber. “Envía el mensaje inaceptable de que los civiles armados pueden aparecer en cualquier pueblo, incitar a la violencia y luego usar el peligro que han creado para justificar disparar contra la gente en la calle”.





Según The New York Times, los padres de Huber tienen una demanda pendiente en un tribunal federal desde agosto de 2021 contra las agencias de aplicación de la ley de Kenosha.

Alegan que las fuerzas del orden permitieron que personas como Rittenhouse “patrullaran las calles, armadas con armas mortales, para impartir justicia como les pareciera conveniente, y habilitarlas activamente y conspirar con ellas”. Ellos etiquetan a Huber como un héroe. La Ciudad y el Condado han negado las acusaciones.

