Amber Parker: Profesora fue despedida por ‘normalizar’ la pedofilia entre sus alumnos

Amber Parker es una profesora de Texas que está siendo despedida por una discusión sobre pedófilos en su salón de clases.

Fue maestra en Franklin High School en El Paso, Texas. Ella enseña inglés allí, según NBC News.

Un video de ella discutiendo sobre pederastia se volvió viral.

Esto es lo que necesita saber:

1. Parker fue acusada de decirles a los estudiantes que llamen a los pedófilos “personas atraídas por menores”

Amber Parker at Franklin High School in El Paso Texas trying to normalize high school kids discussing pedophilia.

Según El Paso Times, Parker “fue grabada por un estudiante durante una lección en la que supuestamente les dijo a los estudiantes que llamaran a los pedófilos ‘Personas atraídas por menores’, y agregó: ‘Entonces, no juzguen a las personas porque quieren tener sexo con niós de cinco años de edad.'”

KFox14 reportó su comentario completo como:

Deja de llamarlos así. No tienes permitido etiquetar a la gente así. Basta, Diego. No los vamos a llamar así. Los llamaremos MAPs. Personas Atraídas por Menores. Así que no juzgues a las personas solo porque quieren tener sexo con un niño de cinco años.

Un estudiante que estaba en la clase habló con la estación de televisión. “Ella [maestra] estaba expresando que era ridículo que nosotros [la sociedad] no pudiéramos llamar pedófilos a las personas. Que nosotros [la sociedad] probablemente tengamos que empezar a llamarlos Personas Atraídas por Menores porque puede ser ofensivo para ellos [pedófilos]. La clase estuvo de acuerdo”, dijo a la estación Ryann Ruvalcaba, estudiante de tercer año en Franklin High School.

2. La Junta Escolar ha votado para aprobar el despido de Parker

Daniel Call, EPISD board trustee, told KFOX14 he changed his support for a teacher at Franklin High School after a thorough investigation and voted in favor to move forward in terminating Amber Parker.

#franklinhighschool #lesson #Englishlesson #controversialcomment

La junta directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso votó para aprobar el despido de Parker, según El Paso Times.

El periódico contactó a Parker, quien respondió: “No tengo permitido legalmente comentar en este momento”.

El miembro de la Junta Escolar, Daniel Call, escribió en Facebook:

Entiendo que hoy en una de nuestras escuelas secundarias, un maestro de EPISD trató de normalizar la pedofilia diciéndoles a los estudiantes que no hay nada de malo en que los adultos quieran tener relaciones sexuales con niños de hasta cinco años. He visto un video y es repugnante. Normalmente trato de darles a todos el beneficio de la duda, pero aquí es donde trazo la línea. La pedofilia está enferma y siempre está mal, ninguna sigla políticamente correcta puede corregirla. Actualización: Se informa que los comentarios de este maestro fueron sacados de contexto. Una portavoz del distrito declaró: “Cualquier acusación de posible mala conducta se investiga a fondo y la seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad absoluta. Como se trata de un asunto de personal, no se compartirá más información en este momento’”.

Sin embargo, Call dijo más tarde que votó para despedir a la maestra después de haber sido informado sobre los resultados de la investigación, que se produjo en una sesión cerrada.

Otra persona escribió en el hilo de comentarios de Call: “Vi el video. ¡Guau! Otra razón más por la que saqué a mis hijos hace 12 años y comencé nuestro viaje de educación en el hogar”.

3. Parker tiene algunos defensores en línea que dicen que “en realidad desprecia a los delincuentes”

Franklin High School teacher fired for telling students to call pedophiles 'MAPs'

Un usuario defendió a Parker en una publicación en el grupo de Facebook, “Let the School Bells Ring”.

“Se eliminó la publicación que se compartió aquí sobre los comentarios del maestro”, escribió.

“Varios padres han venido a mí e insisten en que esto fue parte de un debate y que ella dejó en claro que no aprueba la pedofilia y, de hecho, desprecia a los delincuentes. Me dijeron que dejó clara su postura en esta discusión. Dicho esto, la pedofilia es indefendible y no debe debatirse en nuestras aulas. Espero que la escuela/distrito pueda llegar a la verdad de todo esto”.

Los comentarios se desactivaron en esa publicación.

4. El esposo de Parker la describió como una “mujer inocente”

EPISD School Board votes to terminate Franklin HS teacher after viral video

El esposo de Parker, Jason Parker, escribió un comentario en la página de Facebook de Call en el cual la defendió. Ese comentario ya no es visible.

Escribió que ella es una “mujer inocente”, dijo, según KFOX-TV.

Él escribió:

Sucede que soy el esposo de la maestra en cuestión. Puedo decirles que nos estremecieron hasta la médula estas acusaciones. Es aterrador e inquietante que un clip editado de 18 segundos pueda destruir una carrera de 30 años cuando se saca completamente de contexto. Ella es ejemplar como maestra y realmente se preocupa por los estudiantes. No hace falta decir que hemos pasado muchas noches sin dormir por culpa de esta cruel publicación en las redes sociales de los 18 segundos. Oramos para que usted y el resto de la junta vean esto por lo que es y no permitan que un video editado destruya a una mujer inocente, su carrera y su familia en el proceso. Quiero agradecerle personalmente por la publicación actualizada para comenzar a corregir este error.

5. Parker es madre y tiene cinco hijos

Franklin High School teacher fired for telling students to call pedophiles 'MAPs'

Según Daily Mail, Parker es una “madre casada que tiene cinco hijos” y es abuela de dos niños.

En otra controversia en 2021, Allyn Walker, profesora de la Universidad Old Dominion, renunció después de referirse a los pedófilos como “personas atraídas por menores” en un libro, informó Newsweek.

