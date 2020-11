Amazon abre su farmacia online en Estados Unidos

El gigante de las compras por internet, Amazon lanzó este martes una farmacia en línea bajo el nombre de Amazon Pharmacy. Esta nueva tienda en línea busca entrar en el mercado minorista de los medicamentos, y por lo pronto solo estará disponible en el territorio de los estados Unidos.

De hecho, esta nueva plataforma llega dos años después del negocio clave del director de Amazon, Jeff Bezos al adquirir en 2018 a PillPack una de las mayores farmacias online de Estados Unidos. De esta manera, la expansión de la compañía con sede en Seattle se convierte en la competencia directa de grandes farmacéuticas como CVS Health Corp y Walgreens Boots Alliance Inc., las dos cadenas más grandes de EE. UU, e igualmente entra a competir con Walmart Inc. y otras grandes superficies comerciales que tienen disponible la venta de medicamentos fármacos.

Es de anotar que el servicio de la tienda es accesible solo para clientes mayores de 18 años, los cuales deberán registrarse en el portal de Amazon Pharmacy para ingresar sus datos del historial médico. A través de esta nueva oferta comercial, los clientes pueden solicitar la entrega a domicilio de medicamentos recetados por un profesional, teniendo la opción de ingresar información del seguro médico, administrar recetas y elegir opciones de pago. Además, los usuarios, pueden acceder a herramientas de comunicación con especialistas farmacéuticos con el fin de solicitar consejos o aclarar dudas durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, según informó la web especializada TechCrunch.

“Cualquier persona que necesite una receta puede comprar sus opciones, hacer su pedido al precio más bajo disponible y recibir su medicamento rápidamente”, destacó TJ Parker, vicepresidente de Amazon Pharmacy.

Así mismo, Amazon reveló que los suscriptores a Amazon Prime al margen del seguro médico, obtendrán de Amazon pharmacy y sus 50.000 farmacias participantes, hasta un 80% de descuento en medicamentos genéricos y un 40% en medicinas de marca.

“Entendemos la importancia del acceso a medicamentos asequibles y creemos que los miembros de ‘Prime’ encontrarán un gran valor con el nuevo ahorro en medicamentos recetados de Amazon Prime”, dijo Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime.

Este servicio de farmacia estará habilitado durante esta semana en 45 estados del país, sin incluir Hawái, Illinois, Kentucky, Luisiana y Minnesota. Amazon Pharmacy aceptará la mayoría de los seguros médicos, pero también dará descuentos a aquellas personas que no posean uno de estos.

Este gigante comercial, el año anterior había lanzado su propia línea de medicamentos de venta libre, por lo que al entrar en este nuevo negocio los especialistas auguran un mayor empuje a la compañía, más teniendo en cuenta las actuales circunstancias de pandemia, que lleva a los consumidores a utilizar nuevas formas de acceso en la obtención de servicios.

“Se podrían abrir nuevas oportunidades de ingresos muy grandes para la empresa. La pandemia empuja a los consumidores hacia una atención más remota y hacia el uso de canales en línea para todas sus necesidades de compra”, estimaron desde TechCrunch.

Finalmente, la compañía asegura que cuenta con las herramientas suficientes para verificar que un médico ordenó legítimamente cada receta y para reducir el posible fraude, garantizando además el cumplimiento de las leyes de privacidad de la salud de Estados Unidos, y excluyendo de su plataforma la oferta de ciertos medicamentos controlados como los opioides.

$AMZN | Amazon – Introducing Amazon Pharmacy, A New Store On Amazon,

Allowing Customers To Buy Prescription Medications Through Amazon Online Store

— LiveSquawk (@LiveSquawk) November 17, 2020