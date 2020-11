Latin Grammy 2020: ¿Dónde se celebra la premiación a lo mejor de la música latina ?

View this post on Instagram

¡Qué emoción, aquí vamos! 🎶👏👏 @rauwalejandro, @Anitta, @camilo, @jbalvin, @lesliegrace, @luinfante, @ivyqueendiva, @nataliajimenezoficial, @juanes, Mariachi Sol de México de José Hernández, @ricky_martin, @carlamorrison, @chuinavarro, @jlperalesoficial, @princeroyce se suman a la 21.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY 19 DE NOV. 8PM @Univision (link en bio)