Portland: Asesianan a estudiante de 19 años en campus universiitario: Amara Marluke

Una estudiante de la Universidad Estatal de Portland (PSU, por sus siglas en inglés) de 19 años fue asesinada a tiros cerca del campus durante la madrugada del lunes, y un exjugador de fútbol americano de dicha institución fue acusado por homicidio, según los informes policiales.

Amara Marluke, una cantante que estudiaba música en la universidad, recibió un disparo mortal en lo que los investigadores creen que fue un incidente de violencia doméstica alrededor de la 1 a. m., cerca de Southwest College Street y Sixth Avenue, informa The Oregonian.

Deputies with the Deschutes County Sheriff's Office arrested Keenan Harpole at a family property in Bend, Oregon, after he agreed to turn himself in. https://t.co/zwn1ScX6Ke — CBS News (@CBSNews) April 6, 2022

De acuerdo a la información brindada por KOIN, Keenan Harpole, de 20 años y excorredor del equipo de fútbol americano de Portland State, se entregó a la policía en relación con el tiroteo mortal.

Harpole fue fichado en la Oficina del Sheriff del Condado de Multnomah acusado de asesinato en segundo grado, uso ilegal de un arma y violencia doméstica, informó el medio antes citado.





Play



Former Portland State football player arrested on murder charge Former Portland State football player arrested on murder charge Subscribe to KOIN 6's YouTube channel: youtube.com/user/KOINLOCAL6?sub_confirmation=1 Go to KOIN.com for the latest headlines: koin.com/ Follow us on Twitter: twitter.com/KOINNews Follow us on Facebook: facebook.com/koin6/ Follow us on Instagram: instagram.com/koin6/ 2022-04-05T05:13:26Z

Estudiantes que viven cerca de la escena del crimen escucharon el tiroteo en el que murió Amara Marluke

Los estudiantes que viven en los dormitorios cerca de la intersección le dijeron a KOIN 6 News que escucharon múltiples disparos alrededor de la 1 a.m., según informa KOIN.

De acuerdo al citado medio, los oficiales que respondieron encontraron a la mujer fuera del mercado. Este es el homicidio número 24 en Portland en lo que va del año.





Play



Woman slain near PSU, 20-year-old man surrenders in Bend Woman slain near PSU, 20-year-old man surrenders in Bend Subscribe to KOIN 6's YouTube channel: youtube.com/user/KOINLOCAL6?sub_confirmation=1 Go to KOIN.com for the latest headlines: koin.com/ Follow us on Twitter: twitter.com/KOINNews Follow us on Facebook: facebook.com/koin6/ Follow us on Instagram: instagram.com/koin6/ 2022-04-05T01:16:32Z

El Mak’s Market, tienda cercana al tiroteo, cierra a la medianoche, aproximadamente una hora antes del tiroteo. El propietario, Nader Macboul, le dijo a KOIN 6 News que cierra la jornada antes debido al aumento de la delincuencia en el área. Dijo que sus cámaras de seguridad exteriores fueron robadas hace unas semanas. “En los últimos meses tuve 3 robos, tuve que asegurar todas las ventanas alrededor de mi tienda y ha habido tiroteos aquí un par de veces”, dijo al mismo medio de comunicación.

Familiares y amigos de Amara Marluke la recuerdan con cariño y lamentan el trágico desenlace

"I have a dream, I have plans and I have hope," Amara Marluke said then. "The struggle that you have, that grit, is something you must embrace and hold to as tight as you can. The ownership of that struggle and your scars is what makes you who you are." pic.twitter.com/mOcUOoxia4 — Cata Gaitán (@catalinagaitan_) April 5, 2022

“Decir que Amara era la luz de nuestra vida, un alma hermosa y cariñosa no le haría justicia”, dijo el padre de Marluke, Bradley Marluke, a The Oregonian en un comunicado.

“Su dedicación a su familia y amigos fue inquebrantable y que fuera víctima de una muerte violenta y sin sentido es inimaginable”, dijo el padre.

Además, Marluke fue descrita por el presidente del estado de Portland, Stephen Percy, como un “miembro vibrante de nuestra comunidad”.

“Mi corazón se rompe por la familia de Amara y por todos los que la conocieron”, dijo Percy al citado periódico en un comunicado.

En otro comunicado emitido el lunes, los funcionarios de la PSU dijeron que la comunidad escolar está “triste al saber que la epidemia de violencia armada mortal que ha plagado a tantas ciudades ha golpeado cerca de casa”.

An impromptu memorial is growing at SW College Street and Sixth Avenue for Amara Marluke. 💔 https://t.co/vJlkBKZr2M pic.twitter.com/Ls6lumCLP7 — Portland State University (@Portland_State) April 6, 2022

“PSU prioriza la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados y nuestros Oficiales de Seguridad Pública del Campus están en contacto con la Oficina de Policía de Portland, que lidera la investigación”, se lee en el comunicado. “No tenemos más información sobre el incidente en este momento y no existe una amenaza continua para nuestro campus”.

Amara Marluke y su hermana fueron adoptadas por Bradley Marluke y su esposa. Antes de que la pareja tomara la custodia de Amara, cuando ella tenía 9 años, el padre dijo que tuvo un comienzo de vida “difícil” mientras crecía en el sistema de crianza temporal.

