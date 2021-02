Amanda Householder acusó a sus padres de abusar de las niñas que vivían en Circle of Hope Ranch

Amanda Householder, cuyos padres son Boyd y Stephanie Householder eran quienes dirigían un internado cristiano en la zona rural de Missouri, ha decidido hablar por medio de las redes sociales sobre el abuso físico y sexual perpetrado por sus padres hacia las niñas que vivían en el internado. El jueves por la noche, Dateline de NBC detalló e indagó en las acusaciones de abuso infantil y la relación de Amanda Householder con sus padres, cuando ella decidió contar toda la verdad.

Amanda Householder no llevaba una gran relación con sus padres y por ello, decidió mudarse a la edad de 17 años, informó NBC News, sin embargo, ella defendió el internado religioso Circle of Hope, cuando en redes sociales se criticó el trato que en este lugar le daban a las niñas. Hasta que Amanda, tuvo su primer hijo, y decidió hablar con antiguos residentes del internado, ya que reconsideró su posición frente a este delicado tema y reconoció que las historias que allí pasaban tenían sentido, dijo al medio. Ella afirma que se disculpó con las personas afectadas y lamentó no haber intervenido cuando estuvo viviendo allí.

“Sabía que la restricciones eran malas” dijo Amanda Householder, “pero me lamenté muchas veces por no enfrentarme a esta situación en el momento adecuado. Me sentí culpable, sentí que era mi culpa, esa fue una de las cosas por las que trabajé cuando iba a terapia. Tenía que superar todo lo sucedido”.

Amanda comenzó a remitir a los ex residentes a las autoridades correspondientes para declarar en contra de sus padres

Después de que Amanda Householder dijo que reconoció lo que estaba sucediendo en Circle of Hope, comenzó a referir a los antiguos residentes a la Patrulla de Carreteras de Missouri y al Departamento de Servicios Sociales de Missouri. Ella dijo que recibió un video de Joseph Askins, un amigo de Boyd Householder quien se sorprendió por lo que vio en una visita al internado, según NBC News.

En el video, la voz de un hombre identificado por Askins y Amanda Householder como Boyd Householder ordenó a varias adolescentes que agredieran a otra y dijo: “Noquela, lo digo en serio”. Amanda Householder publicó el video en Facebook y Twitter, informó NBC News. Fue entonces cuando le dijeron que debería publicar sobre lo que estaba sucediendo en la red social TikTok.

Amanda Householder abrió una cuenta en TikTok en mayo del 2020 donde compartió videos de ella y otros ex residentes hablando sobre los abusos sufridos en el internado y desde entonces acumularon más de 34 millones de visitas. Según NBC News, la biografía de la cuenta decía: “Mis padres son dueños de un internado que abusa de las niñas. Esta es mi página exponiéndolo todo”.

Dijo que no ha hablado con sus padres desde el año 2016, pero a pesar del cierre del internado, quiere seguir presionando para que se presenten cargos penales para evitar que vuelvan a abrir otra escuela. Ella le dijo al medio: “Sé que lo que estoy haciendo está bien y lo hace más fácil porque sé que mis padres me odian por eso”.

Desde entonces, el internado ha sido cerrado y sus dueños vendieron la propiedad a pesar de negar las acusaciones

En medio de la serie de acusaciones públicas de abuso a menores de edad, el estado de Missouri sacó a las niñas del internado en agosto del 2020, escribió NBC News. No se han presentado cargos penales contra Stephanie y Boyd Householder, pero se está llevando a cabo una investigación criminal con la ayuda de varias agencias, escribió KY3. También se han presentado dos demandas civiles por parte de ex residentes del hogar de niñas, acusando a los jefes de familia de abuso.

La pareja ha negado todas las acusaciones y en una entrevista con el Kansas City Star, dijeron que el departamento del alguacil y los servicios sociales eran “corruptos”. Dijeron que las niñas inventaron las acusaciones porque no estaban contentas porque sus vidas no eran como ellas querían. La propiedad se puso a la venta en septiembre de 2020 y se vendió en diciembre, informó Star.

