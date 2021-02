Stephanie y Boyd Householder acusados de abuso infantil en el internado Circle of Hope Ranch

Stephanie y Boyd Householder, son la pareja propietaria del internado religioso para niñas, llamado Circle of Hope Girls Ranch en la zona rural de Missouri, y quienes han estado en el centro de atención, luego de una serie de acusaciones de abuso físico, sexual y emocional en el internado cristiano. El 11 de febrero, el programa Dateline de NBC arrojó nuevos datos e información sobre este caso.

El sitio web del internado, según su página de inicio archivada, declaró que “El objetivo de Circle of Hope es ayudar a las jóvenes que estaban destruyendo sus vidas a través de malas decisiones y comportamientos para cambiar su futuro. Se las ha descrito como ‘niñas incontrolables que no dejan que sus padres las ayuden'”.

Sin embargo, en el último año, una serie de ex residentes, padres y la hija de la pareja acusada, quienes eran los jefes de hogar informaron de abusos cometidos en el rancho y pidieron realizar una investigación del internado y sus copropietarios, incluso se pudo conocer sobre estos casos, a través de un video que se hizo viral en la plataforma de redes sociales TikTok, informó NBC News.

Además, se presentaron dos demandas civiles en la corte del condado de Cedar en septiembre del año 2020, ambas de mujeres quienes dijeron que vivieron en Circle of Hope Ranch en su adolescencia y fueron abusadas y violadas por el copropietario del internado y su hijo, escribió Springfield News-Leader. Las dos mujeres fueron identificadas como Jane Doe I y Jane Doe II.

La demanda de Jane Doe II, citada en News-Leader, indicó que llegó a Circle of Hope cuando tenía 15 años de edad en febrero de 2015 y 18 meses después fue escogida para ser la “secretaria” del jefe de la casa, Boyd Householder. Ella dijo que él comenzó a hacer “comentarios sexuales inapropiados” y la tocó de manera inapropiada. En la demanda lo acusó de violar y agredir repetidamente a Doe II por un tiempo de seis meses, comportamiento que su esposa Stephanie conocía, afirmó.

Según News-Leader, la demanda de Jane Doe I declaró que llegó al internado cuando tenía 16 años de edad, e hizo acusaciones similares hacia los jefes de la familia. Doe I dijo que el hijo adolescente de los propietarios del hogar la tocó de manera inapropiada mientras sus padres estaban presentes y lo acusó de un “ataque físico durante el cual le quitó la ropa a Jane Doe I y la violó por la fuerza”.

Además de sus propias experiencias, las demandas enumeraron una serie de abusos físicos y emocionales hacia todas las niñas en el Circle of Hope Ranch, incluido el uso restringido de los baños, la alimentación insuficiente o excesiva, la limitación del agua y mucho más, informó Leader.

I just came across a bunch of people on tik tok speaking out against Circle of Hope ranch girls boarding school & the troubled teen industry & holy cow is this an issue. TW: these places are full of abuse.

— Samantha Crain 💜 (@SamanthaC9616) May 26, 2020