Fallece niña de 2 años que se cree padecía misteriosa hepatitis: Amahia Márquez Sánchez

Luego de estar bajo vigilancia médica por diagnóstico de hepatitis aguda, y a la espera de un donante de hígado, este domingo en el Hospital Auxilio Mutuo finalmente dejó de existir la niña puertorriqueña de dos años, identificada como Amahia Márquez Sánchez.

La noticia del fatal desenlace lo reportó su familia este lunes. “Estamos destruidos. Se me murió mi niña a las 9:40 de anoche”, indicó a Primera Hora la tía-madrina de Amahia y portavoz de la familia de la paciente, Neida Roldán.

Mientras que Marielys Sánchez, madre de la menor, publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías de su pequeña hija, que decía: “Ya no sufres fuiste toda una guerrera mi niña Mamá te va a extrañar con su vida, dame las fuerzas necesarias para velar por tu hermanitaTe Amare por siempre mi niña”, informó Tele Once.

Según Primera Hora, los parientes de la niña hacían gestiones del velatorio esta mañana en la Funeraria Cayey Memorial, mientras reclamaban que “ningún personal del Departamento de Salud se ha comunicado con nosotros”.

“Nadie ha llamado”, dijo Roldán al afirmar que durante las dos semanas que la pequeña estuvo ingresada en el hospital, los médicos “siempre” le dijeron que la niña presentaba un cuadro de hepatitis aguda de origen desconocido. “De hecho, se le hicieron análisis para enviarlos a los CDC, pero después nadie nos dijo más nada”, acotó.

Publica Primera Hora, que Roldán, en entrevista previa con Primera Hora, confirmó que la pequeña llegó al hospital el 1 de mayo con un cuadro grave de ictericia (coloración amarilla de la piel y ojos). Los niveles de amonio en el cuerpito de Amahia estaban sobre 200 y su bilirrubina estaba sumamente elevada.

“Llegué con ella al hospital a las 8:00 de la mañana. La bebé no se podía parar de su cuna. Tuve que cogerla porque no tenía el ánimo ni de levantar los brazos. Todo ha pasado muy rápido. Ella empezó con esa conjuntivitis alérgica el 12 de abril y le dieron unas gotitas. Después para el veintipico de abril le dio la alergia en el cuerpo y le dieron medicamentos, pero no se le quitaba. Hasta sábila le poníamos. Y al par de días se fue poniendo peor y amarillita, con mucha debilidad. De verdad que tenemos 20 mil preguntas sin responder. Los médicos mismos no tienen explicación porque ella ha salido bien en todos los análisis que le han hecho. Y Amahia era una niña saludable. Esta es su primera hospitalización”, sostuvo ayer la mujer tratando de contener el llanto ante la impotencia de ver cómo la salud de la niña fue empeorando.