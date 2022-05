Niegan la libertad bajo fianza a Caín Velásquez acusado de intento de homicidio

Cain Velásquez permanecerá en la cárcel sin fianza pendiente de juicio por cargos de intento de asesinato en San José, California, dictaminó un juez el 16 de mayo de 2022. El abogado de Velásquez dice que está “decepcionado” con la decisión. El ex campeón de peso pesado de UFC está acusado de perseguir y dispararle a un camión en San José, hiriendo al padrastro de un hombre acusado de abusar sexualmente del joven pariente de Velásquez. El abusador de niños acusado, Harry Eugene Goularte, también estaba en el automóvil y no resultó herido.

El abogado de Velásquez, Mark Gergaos, le dijo a Heavy que está “decepcionado” por el fallo de la jueza Shelyna Brown que rechazó su moción de fianza. Dijo que “no está de acuerdo con la ley y los hechos”. Geragos dijo que la ex estrella de UFC debería estar en casa con su familia ayudándolos a sanar en lugar de estar encerrado en la cárcel. Geragos agregó que es “algo indignante que el pedófilo acusado esté libre sin ninguna restricción de fianza”. Geragos dijo que escuchó que Goularte “tiene acceso” a una guardería mientras está libre bajo fianza. Está previsto que Velásquez regrese a la corte en junio para una audiencia de declaración de culpabilidad.

“Tenemos una fecha para el 10 de junio”, dijo Geragos a Heavy. “El único lado positivo de hoy fue que claramente, el juez reconoció que tiene una defensa viable y lo afirmaremos y esperamos reivindicarlo en la corte”.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Heavy sobre el último desarrollo del caso. Velásquez ha sido apoyado durante sus apariciones en la corte por familiares, amigos y compañeros luchadores de UFC y el hashtag #FreeCain ha sido utilizado por miembros de la comunidad local y de MMA para apoyar a Velásquez en su intento de salir de la cárcel. Velásquez ha estado tras las rejas en la cárcel del condado de Santa Clara sin derecho a fianza desde su arresto el 28 de febrero de 2022. Anteriormente se le negó la fianza en marzo.

Según los registros policiales y judiciales, Velásquez está acusado de perseguir el camión que conducía el padrastro de Goularte, Paul Bender, durante varias millas a alta velocidad en San José antes de disparar una pistola contra el camión. La madre de Goularte, Patricia, también estaba en el automóvil y no resultó herida.

Goularte, de 43 años, enfrenta cargos de cometer un acto lascivo y lascivo con un niño menor de 14 años y debe comparecer ante el tribunal el 6 de junio, según muestran los registros judiciales del condado de Santa Clara. Fue puesto en libertad sin fianza el 25 de febrero, tres días antes del tiroteo, según muestran los registros. Goularte está acusado de tocar los genitales de la víctima dentro del baño de una guardería hasta “100 veces” y decirle al niño que no se lo dijera a nadie, según documentos judiciales.

Antes de la audiencia, Geragos dijo: “Según lo que he visto y lo que sé de Cain, no hay amenaza”, pero el juez no estuvo de acuerdo y dijo que el ex peleador de UFC mostró “un desprecio imprudente por la vida humana”.

Antes de la audiencia del 16 de mayo, Geragos le dijo a MMA Junkie que esperaba que el juez aceptara liberar a Velásquez en términos y condiciones que satisfagan al tribunal de que no habrá amenaza para el público. Geragos le dijo al medio de noticias MMA: “Según lo que he visto de Cain y lo que sé de Cain, no hay amenaza”.

Pero la jueza Shelyna Brown dictaminó el 16 de mayo que Velásquez mostró un “desprecio imprudente por la vida humana” y negó la moción de fianza por segunda vez, informa ESPN. También calificó las acciones del luchador como “imprudencia extrema”. Brown ha sido juez de Santa Clara desde 2012 y es un ex defensor público del condado de Santa Clara, según Ballotpedia.

Según MMA Fighting, Brown dijo en la corte: “La corte encontraría que no hay ningún cambio médico o cualquier cambio en las circunstancias que cambie el análisis de riesgo de esta corte”. El fiscal de distrito adjunto Aaron French le dijo al juez que la familia de Velásquez acusada de atacar aún estaría en riesgo si Velásquez fuera liberado y dijo que los miembros de la comunidad donde viven están “aterrorizados” por la posibilidad de otro ataque.

Paul Bender, quien recibió un disparo durante el incidente, le dijo al juez que le cortaron la arteria braquial, perdió tres dedos y no ha podido trabajar desde el tiroteo. Bender dijo, según MMA Fighting, “Cain Velasquez no tiene respeto por la vida humana. No le importa el estado de derecho. Si se le da la oportunidad, creo que intentará terminar lo que empezó”.

Nolan King de MMA Junkie tuiteó que Geragos le dijo a Brown en la corte, “que Velásquez está dispuesto a pagar una fianza de $1 millón, participar en el monitoreo electrónico y/o tener un supervisor con él en todo momento”. Según King, la moción de fianza presentada por los abogados de Velásquez dice que la lesión cerebral traumática y la CTE potencial podrían haber causado que Velásquez actuara impulsivamente.

Brown dijo en la corte, según MMA Fighting, “Este fue un desprecio tan imprudente por la vida humana. En este caso no se trata solo del Sr. Goularte y su familia. Son todos los ciudadanos los que estaban en peligro de recibir un disparo o ser embestido con el vehículo en el momento de esta persecución de siete millas. Entonces, este tribunal no está pensando no solo en el Sr. Goularte y su familia, sino que este tribunal está considerando a todos los ciudadanos del condado de Santa Clara que estuvieron cerca de este supuesto incidente”. Agregó, según King, “La corte no se rige por la opinión de la comunidad en absoluto. … Se rige por la ley”.

Caín Velásquez, quien enfrenta más de 20 años de prisión, agradeció a sus partidarios en una declaración pública de abril

Velásquez, de 39 años, enfrenta cargos de intento de asesinato, junto con delitos relacionados con armas, y hasta 20 años de prisión o más si es declarado culpable. El luchador retirado hizo su primer comentario público en un comunicado publicado en las redes sociales por su familia en abril. Una campaña GiveSendGo ha recaudado más de $20,000 para apoyar a su familia.

“A todos los que han expresado su apoyo, mi familia y yo nunca podremos agradecerles lo suficiente. Desde el fondo de nuestros corazones y lo más profundo de nuestras almas, estamos eternamente agradecidos por tu amor. Sus gestos desinteresados ​​y palabras amables me han dado fuerza en mis momentos más oscuros”, escribió Velásquez en la publicación del 12 de abril. “Esta historia es compleja y se está desmoronando lentamente mientras hablamos. A las verdaderas víctimas de este caso, que Dios les dé la fuerza para dar un paso al frente. Aunque es muy difícil revivir el dolor que te ha sucedido, al decir la verdad, se hará justicia y comenzará tu propia curación verdadera. Nunca dejaré de ayudar o amar a mi comunidad y a todos ustedes. Gracias por amarme.”

Velásquez ha recibido cartas de apoyo de varios miembros de la comunidad de UFC y MMA, incluido el presidente de UFC, Dana White, informó ESPN en marzo. White le escribió al juez: “Conozco al Sr. Velásquez desde hace más de 15 años, y durante su tiempo como atleta activo en UFC, representó a nuestra compañía con dignidad y siempre trató a los demás con respeto. Fue un ejemplo modelo de cómo debe comportarse un atleta profesional, proyectando una imagen positiva a la base de fanáticos de UFC”.

El amigo de Velásquez, compañero de equipo de la Academia Estadounidense de Kickboxing y ex campeón de peso pesado de UFC, Daniel Cormier, ha dicho que estará en la corte para apoyar a Velásquez cada vez que esté allí. En una carta al juez, Cormier escribió, según ESPN, “Cain me ha ayudado en más ocasiones de las que puedo contar. Al igual que yo, él es padre y esposo, por lo que conoce la demanda de tratar de hacerlo todo. A lo largo de los años, viajó conmigo, me apoyó e incluso me ayudó a prepararme para un trabajo de entrenador en la escuela secundaria mientras me retiraba de mi carrera como boxeador. Cain se ha encargado de ayudar en cada oportunidad que tiene. Durante la pandemia, cuando se cerraron muchos gimnasios y restaurantes, Cain abrió su casa y proporcionó un lugar para que los luchadores entrenaran y comieran. Incluso los alojó”.

