Pareja afroamericana fue obligada a abandonar su vuelo de American Airlines [VIDEO]

Allan Ali y Kamia Hoilett son dos padres afroamericanos que fueron expulsados ​​de un avión de American Airlines, y su video conversación con una asistente de vuelo se ha vuelto viral.

Sostienen que no hicieron nada malo, y Hoilett sostenía a un bebé en el video, que puede ver más adelante en este artículo. En un video publicado en Instagram, Ali escribió: “Hoy podría haberse evitado con un poco de decencia y compasión humanas …”. Le pregunto si mi reina no hubiera sido negra … ¿habría ocurrido esto? ¡La respuesta es inequívocamente no! @americanair ¡necesitamos respuestas! Por favor, continúe compartiendo que necesitamos justicia”.

La página de Instagram de Ali lo describe como un fotógrafo de Filadelfia. “@Americanair su personal es absolutamente irrespetuoso !!!! ¡Eché a una nueva madre y a nuestro bebé de 7 semanas del avión por absolutamente nada! Venimos por ellos, esto es absolutamente inaceptable !!!!! ¡¡¡¡¡Por favor comparte!!!!! Necesitamos respuestas !!!!!! ¡¡¡¡Necesito respuestas lo antes posible !!!!!!” escribió.

American Airlines le dijo a The Grio: “Nuestros valores exigen que todos los clientes sean tratados de manera justa y con respeto, y consideramos que el video publicado por la familia es preocupante. Este asunto cuenta con toda nuestra atención y tomaremos las medidas adecuadas según sea necesario”. La compañía dijo que el incidente está bajo investigación.

El video muestra a la mujer con el bebé tratando de hablar con el asistente de vuelo de American Airlines

El video muestra a Hoilett tratando de razonar con el asistente de vuelo.

“Me dijo que tenía que sentarme y ponerme el cinturón de seguridad, está bien. Ella dijo que habrá un problema. No me volví agresivo con ella. El único hombre que dijo que me volví agresivo ni siquiera estaba allí. Estaba completamente atrás. No hice nada”, dice.

El asistente de vuelo responde: “No estuve aquí. No estaba diciendo que lo hicieras. El capitán ha hecho esa solicitud. No tengo la anulación sobre eso”.

“¿Cómo puede el capitán hacer una solicitud cuando no vio … yo no hice nada? Nadie hizo nada”, dice Hoilett.

“¿Tienes tus pertenencias y puedes conseguirlas?” dijo el asistente de vuelo.

“Solo quiero que se sepa que tiene un recién nacido y que la estás dejando fuera del avión debido a la negligencia y la falta de profesionalismo de uno de los miembros de tu personal”, dice Ali.

Un asistente de vuelo dijo: “Guarde el teléfono”.

Ali respondió: “No tengo que hacer nada. Si fuimos tratados injustamente, ¿deberíamos aceptar eso?”

“Está mal”, dice, alzando la voz, tratando de explicar lo que pasó. “Es ridículo, absolutamente ridículo. Deberías avergonzarte de ti mismo … No somos tontos, somos educados, maestros, licenciados, estamos trabajando duro”. Luego tiene un intercambio verbal con un hombre fuera de cámara.

Ali ha hablado sobre el incidente y está planeando demandar a la compañía

Según Shade Room, “diciembre es una de las épocas más concurridas del año y, a medida que nos acercamos a la Navidad, no es inusual que los aeropuertos estén completos, ya que varios viajeros atraviesan el país. Desafortunadamente para #AllanAli, su pareja #KamiaHoilett y su hija de 7 semanas, obtuvieron más de lo que esperaban mientras viajaban el domingo”.

The Shade Room continúa, “La familia fue expulsada de un vuelo de American Airlines desde Charlotte, Carolina del Norte, alrededor de la 1:00 pm cuando se dirigían de regreso a Filadelfia. En un video ahora viral, Kamia sostiene a su hija mientras su familia es obligada a bajar del avión, lo que molestó a muchas personas”.

The Shade Room realizó una entrevista con Ali. “Explicó que comenzó cuando él y su pareja se levantaron de sus asientos”, escribió el sitio en Instagram.

En la entrevista con Shade Room, Ali dijo que un hombre que estaba tratando de llegar a su asiento en su fila les dijo agresivamente: “Tienen que levantarse”. Dijeron que un asistente de vuelo les estaba bloqueando el camino y, cuando se les pidió que se movieran, dijeron: “¿Esto va a ser un problema?”.

The Shade Room explicó que, según Ali, “la situación se intensificó cuando la asistente de vuelo se volvió grosera y le dijo a Kamia que ‘siéntese y abroche el asiento’ en un tono pasivo-agresivo, según Allan. Esto llevó a Kamia a explicar que no le gustaba la forma en que le hablaban porque no es una niña, y fue entonces cuando la asistente de vuelo se marchó furiosa e informó del problema al capitán”.

Fueron puestos en el próximo vuelo, dice el sitio, pero planean demandar a la aerolínea.

