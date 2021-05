Alireza Fazeli: Joven decapitado por su propia familia por ser gay

Un joven árabe de tan solo 20 años de edad, identificado como Alireza Fazeli Monfared, fue torturado y asesinado el pasado martes 4 de mayo a manos de su hermano y sus primos, al considerar que su orientación sexual era indignante y una total deshonra para la familia.

La víctima de este cruel suceso que hoy consterna al mundo entero, fue identificada por parte de la red iraní de lesbianas y transexuales 6Rang (Six Colors) como Ali Fazeli Monfared, más conocido como Alireza.

Los hechos se dieron cerca de Ahvaz, la capital de la provincia de Juzestán, cuando el hermano del joven abrió una correspondencia de la Oficina de Conscripción donde le ratificaban a Ali que se le eximia del servicio militar obligatorio de dos años debido a su orientación sexual.

Este motivo desencadenó la furia de su hermanastro quien planeó junto con sus primos atacar a Alireza, al considerarlo “una vergüenza familiar”.

De acuerdo con diversos medios, lo engañaron diciéndole que su padre quería verlo para obligarlo a subir a un auto. Lo secuestraron y llevaron hacia la aldea de Borumi, una aldea cerca de Juzestan, en donde en plena noche procedieron a golpearlo y decapitarlo, dentro de lo que ellos denominaron “un crimen de honor”, acto que sus otros familiares también justificaron.

Rest in peace Alireza Fazeli Monfared. This 20-year-old beautiful soul from Iran was brutally killed by his brother & cousins for being gay as part of an honour killing.

Iran's LGBTQ community is brutalised both by the regime & by bigotry in certain families#علیرضا_فاضلی_منفرد pic.twitter.com/LsWBlvSKYX

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) May 8, 2021