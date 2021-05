Stephen Jones: Homenaje al oficial del condado de Concho que fue asesinado

Stephen Jones, casado y padre de cinco hijos, fue uno de los dos agentes del alguacil del condado de Concho asesinados en Eden, Texas, en respuesta a una llamada sobre un problema que involucraba a unos perros. El segundo diputado fue identificado como Samuel Leonard, y un empleado de la ciudad de Eden también resultó gravemente herido. El sospechoso del asesinato, Jeffrey Nicholas, ha sido arrestado y está en la cárcel con una fianza de $4 millones.

Jones y Leonard fueron llamados alrededor de las 8:40 p.m. del lunes 10 de mayo por una queja sobre un altercado con unos perros, junto con un empleado de la ciudad de Eden. La llamada estándar se convirtió en “un altercado que rápidamente se desenvolvió en disparos”, dijeron las autoridades en un comunicado. Jones tenía 34 años de edad.

Los vecinos relataron el tiroteo a San Angelo Live y dijeron que escucharon una ráfaga de disparos.

Esto es lo que necesita saber:

1. Jones tenía 5 hijos y estuvo casado desde 2005, su aniversario es en 2 semanas

Jones era un padre que habría estado celebrando su decimosexto aniversario de bodas el 28 de mayo, según su perfil de Facebook. El condado de Concho era su ciudad natal, y fue educado en el hogar antes de aceptar trabajos en el condado. Su perfil dice que fue elegido como alguacil del condado de Concho, junto con su trabajo como ayudante del alguacil del condado de Concho. Entre sus deberes estaba enseñar una clase de licencia y alcanzó el rango de sargento.

Compartió una foto después de una gran redada de drogas en 2018, escribiendo: “¡¡¡55 libras de marihuana de las calles !!! ¡¡Además de otras drogas y un arma de fuego robada!!”

55 Pounds of marijuana off the streets!!! As well as some other drugs and a stolen firearm!! Publicado por Stephen Jones en Viernes, 18 de mayo de 2018

Jones trabajó como ayudante del alguacil durante más de siete años y se convirtió en ayudante en 2013. También tenía dos hermanos, un hermano y una hermana. Tenía cuatro hijas y un hijo, y compartió una foto posando con su niña de 4 años en la Navidad de 2020.

“Esa es mi cuarta hija”, escribió. “¡¡Ya tiene 4 años!!”

Jones era activo en su página de Facebook. A menudo compartía publicaciones de apoyo a su departamento de bomberos local, despachadores y compañeros de policía. También compartió regularmente alertas públicas del departamento del alguacil y los departamentos de policía, y compartió de manera rutinaria memoriales para los oficiales fallecidos.

Era un ávido amante de la naturaleza, pescador y cazador. Compartió fotos de viajes de caza grupales y viajes de senderismo, aventuras con su familia y fotos con su esposa, sonriendo. Compartió varias fotos de viajes de senderismo con su familia, a menudo cargando a su hija menor en la espalda.

Su cuerpo será escoltado el miércoles 11 de mayo de 2021, escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Concho en Facebook.

In the past 48 hours, 4 officers have been shot and killed in America. Pray for @SLOCityPolice Det. Luca Benedetti, @StocktonPolice Officer Jimmy Inn, Deputy Sheriff Samuel Leonard and Deputy Sheriff Stephen Jones, Concho County Sheriff's Office, Texas. Too many #Heroes lost pic.twitter.com/jPH7RQw5dt — New Jersey State PBA (@NJSPBA) May 12, 2021

“La escolta a casa del sargento del condado de Concho. Stephen Jones Badge #2404 saldrá de Lubbock aproximadamente a las 8:00 am mañana en ruta a San Angelo Texas por la US HWY 87. Servicio funerario pendiente”, decía la publicación.

Los amigos le dieron el pésame a su esposa en Facebook.

“Su familia ocupa un lugar especial en mi corazón y comparto su dolor”, escribió una persona. “En este momento terrible, cuídese a sí mismo como cuida a su familia. Deja que los que amas te amen. Acepte todas las ayudas de familiares y amigos. Llora cuando lo necesites, sonríe cuando puedas. Guarde los preciosos recuerdos de los tiempos pasados ​​con Stephen y sepa que ama a su familia. Su familia está en manos de nuestro Dios amoroso y él nunca la dejará ir. Te amo, dulce amiga”.

Otra persona escribió: “No hay más palabras que Fe para convertir la belleza de las cenizas … se ora por usted y esos bebés … cada segundo de todos los días”.

Stephen los amaba a todos con fiereza. Mantén eso en tu corazón. Recuérdeles a los niños”, escribió otra persona. “Un amor como el suyo no se acaba”.

2. Los vecinos contaron la escena de la persecución policial, el enfrentamiento y el tiroteo a los medios locales

Two Concho County Deputies were killed in a shootout late Monday night in Eden, Texas. Our prayers go out to thier family, and Concho County Sheriff's Office. Publicado por Lago Vista Police Department en Lunes, 10 de mayo de 2021

Testigos le dijeron a San Angelo Live que la situación aumentó rápidamente desde el momento en que los agentes se acercaron a Nicholas en su vehículo hasta un tiroteo que costó la vida a dos agentes. El alcalde de Eden City, Pete Torres, que vive a la vuelta de la esquina de Nicholas, estuvo entre los testigos del tiroteo mortal y convenció a Nicholas de que se rindiera después de unos 30 minutos en disputa, informó la estación de noticias.

Varios testigos relataron la escena, y uno dijo que la situación mortal comenzó cuando los agentes detuvieron a Nicholas cerca de su casa. El testigo le dijo al medio de comunicación que escucharon a la policía hablando con Nicholas, diciendo “Baja la ventana y luego levanta las manos”. En cambio, el conductor huyó, dijo el testigo.

Poco después, hubo disparos, con nueve o diez disparos y “gente disparando de un lado a otro …”

Otro testigo informó haber escuchado al sospechoso gritar: “Esos no son mis perros. Siempre me estás acosando… ”, dijo la persona al medio de comunicación.

Nicholas luego gritó sobre sus derechos constitucionales, dijeron testigos al medio de comunicación.

Los vecinos dijeron a los periodistas que hay seis perros en el barrio “que son bravos y que controlan el barrio”.

BREAKING UPDATE: Two Concho County Sheriff's Deputies were killed and a City of Eden employee was injured while responding to a 'dog complaint.' Jeffrey Nicholas, 28, was arrested and charged with two counts of capital murder. His bond is set at $4 million. @KTXS_News pic.twitter.com/FYIOOiccLx — AJ Gersh | KTXS (@AJGershTV) May 11, 2021

El sospechoso fue arrestado por los Texas Rangers e ingresado en la cárcel del condado de Tom Green a las 5:38 am del martes 11 de mayo de 2021, con una fianza de $4 millones, $ 2 millones por cada cargo de asesinato capital de un oficial del orden público, según el condado.

Aquí está la información de su reserva:

Los Texas Rangers lideran la investigación.

3. Los cuerpos de los diputados fallecidos fueron escoltados en una procesión y sus compañeros de policía lloraron su pérdida

Video: A procession arrived in Lubbock Tuesday morning with the bodies of two Concho County Sheriff's deputies who were killed in the line of duty Monday night in Eden. An autopsy on both deputies will be performed here in Lubbock. pic.twitter.com/uDN39zj3ZT — KLBK News (@KLBKNews) May 11, 2021

Los compañeros policías lamentaron la pérdida de los dos ayudantes del sheriff del condado de Concho caídos y escribieron sus condolencias en sus redes sociales. Puedes ver un video de la procesión completa aquí.

“Nos gustaría extender nuestro más sentido pésame al Departamento del Sheriff del condado de Concho por la pérdida de dos de sus ayudantes en el cumplimiento del deber el lunes por la noche”, escribió el Departamento de Policía de Lubbock en Twitter.

We would like to extend our deepest sympathies to the Concho County Sherriff Department on the loss of two of their deputies in the line of duty Monday evening. Click here for more information about this morning's procession into Lubbock: https://t.co/s90hNdYDSf pic.twitter.com/AjAD2bsbMH — Lubbock Police Dept. (@LubbockPolice) May 11, 2021

“El Departamento de Policía de Lubbock está desconsolado por la pérdida de dos agentes del alguacil del condado de Concho que fueron asesinados en el cumplimiento de su deber el lunes por la noche”, escribieron.

Two sheriff's deputies were fatally shot Monday night in a Central Texas town after a gunman barricaded himself in a… Publicado por Watauga Police Department en Martes, 11 de mayo de 2021

La policía de Lubbock compartió detalles de la ruta y pidió al público que “Que salgan las familias, tanto de sangre como de azul, por estos dos héroes”.

“Cuando un oficial de policía muere, no es una agencia la que pierde a un oficial, es una nación entera”, escribió el fundador de Officer Down Memorial Page, Chris Cosgriff, en el sitio web.

El oficial Down Memorial Page dijo que hubo 119 oficiales muertos en el cumplimiento del deber en 2021.

🚨 Please pray for the families and friends of the two Concho County Deputies who were shot and killed in the line of duty last evening. Our thoughts and prayers are with the Concho County Sheriff's Office. #ThinBlueLine #OfficerDown #EndOfWatch #EOW https://t.co/f4SDj6Ph12 — National Fraternal Order of Police (FOP) (@GLFOP) May 11, 2021

“Oren por las familias y amigos de los dos diputados del condado de Concho que fueron asesinados a tiros en el cumplimiento del deber anoche”, dijo la Orden Nacional Fraternal de Policía en un comunicado en Twitter. “Nuestros pensamientos y oraciones están con la Oficina del Sheriff del Condado de Concho”.

También se programó una vigilia con velas para los oficiales caídos a las 7:00 p.m. el martes 11 de mayo en Eden. Se pidió a los asistentes que vistieran de azul en honor a los oficiales.

Los residentes de la pequeña ciudad cambiaron sus fotos de perfil para honrar a los oficiales fallecidos.

The Pflugerville ISD Police Department sends our condolences & prayers for peace and comfort to the families of Deputy Samuel Leonard & Sergeant Stephen Jones and our blue family at the Concho County Sheriff's Office ~ Rest easy brothers, we have it from here. 💙💛 pic.twitter.com/Rse8Jf0aTx — Pflugerville ISD Police Department (@pfisd_police) May 12, 2021

El Departamento de Policía de Pflugerville ISD también envió sus condolencias a las familias.

“El Departamento de Policía de Pflugerville ISD envía nuestras condolencias y oraciones por la paz y el consuelo a las familias del Diputado Samuel Leonard y el Sargento Stephen Jones y nuestra familia azul en la Oficina del Sheriff del Condado de Concho ~ Descansen tranquilos hermanos, los recordamos desde aquí”, escribieron en Twitter.

4. El gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo una declaración sobre la “terrible pérdida” y dijo que era un “recordatorio de los riesgos que enfrentan los oficiales”

Our hearts go out to the family & friends of 2 Concho County Sheriff’s deputies who were killed in the line of duty last night. This terrible loss is a solemn reminder of the risks our brave law enforcement officers face while protecting our communities. https://t.co/VMAMUGffRR — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 11, 2021

El gobernador de Texas, Greg Abbott, expresó sus condolencia a los seres queridos de los diputados fallecidos en un comunicado, calificándolo de “pérdida terrible”. Dijo que el tiroteo fue un recordatorio de los riesgos que enfrentan los agentes todos los días.

Su declaración decía:

Nuestros corazones están con la familia y los amigos de dos agentes del alguacil del condado de Concho que fueron asesinados en el cumplimiento del deber anoche. Esta terrible pérdida es un recordatorio solemne de los riesgos que enfrentan nuestros valientes agentes del orden mientras protegen a nuestras comunidades.

Last night, we lost two Concho County Sheriff's Deputies in the line of duty. These brave officers laid down their lives in order to keep us safe. We will NEVER forget their sacrifice, and we will make sure their lives and service are honored. #BackTheBlue pic.twitter.com/tc36CFi970 — George P. Bush (@georgepbush) May 11, 2021

George P. Bush también compartió sus condolencias en un comunicado en Twitter.

Jeffrey Nicholas was charged with two counts of capital murder in connection to the incident. Witnesses at the scene recounted hearing 10 gunshots after law enforcement yelled, "Roll your window down and put up your hands."https://t.co/xCjXgMqwXf — Washington Examiner (@dcexaminer) May 11, 2021

“Anoche, perdimos a dos ayudantes del alguacil del condado de Concho en el cumplimiento del deber”, escribió. “Estos valientes oficiales dieron sus vidas para mantenernos a salvo. NUNCA olvidaremos su sacrificio y nos aseguraremos de que sus vidas y su servicio sean honrados”.

Camille and I are deeply saddened by the deaths of the two Concho County Sheriff’s Deputies. They paid the ultimate… Publicado por August Pfluger en Martes, 11 de mayo de 2021

El Hospital del Condado de Concho también hizo una declaración sobre la muerte de los oficiales y el empleado lesionado de Eden City.

“En nombre del Hospital del Condado de Concho y la Clínica Médica de Concho, extendemos nuestro más sentido pésame a los seres queridos y colegas de nuestros dos alguaciles del condado de Concho que valientemente dieron sus vidas en cumplimiento del deber”, dice el comunicado. “Esta tragedia es otro recordatorio solemne del riesgo que corren los hombres y mujeres de las fuerzas del orden todos los días cuando se ponen el uniforme y la placa. Nuestros diputados nunca serán olvidados por una comunidad agradecida. Buen provecho y paz para sus familias, sus muchos amigos y todos los socorristas.

También enviamos oraciones al trabajador de Eden City que resultó gravemente herido durante lo sucedido y le deseamos una pronta recuperación”.

5. 124 agentes han sido asesinados en el cumplimiento del deber en 2021

🚨 Please pray for the families and friends of the two Concho County Deputies who were shot and killed in the line of duty last evening. Our thoughts and prayers are with the Concho County Sheriff's Office. #ThinBlueLine #OfficerDown #EndOfWatch #EOW https://t.co/f4SDj6Ph12 — National Fraternal Order of Police (FOP) (@GLFOP) May 11, 2021

El oficial Down Memorial Page dijo que ha habido 124 oficiales muertos en el cumplimiento del deber en lo que va del 2021.

“Cuando un oficial de policía muere, no es una agencia la que pierde a un oficial, es una nación entera”, escribió el fundador de Officer Down Memorial Page, Chris Cosgriff, en su sitio web.

El congresista estadounidense August Pfluger también hizo una declaración en la Cámara luego del tiroteo.

“Nunca dejaremos de honrar su legado”, dijo en un comunicado, y pidió a los estadounidenses que aprecien a sus agentes y oren por ellos.

Pfluger también publicó en Facebook, donde escribió:

Esta semana es #NationalPoliceWeek, y el condado de Concho sabe muy bien la importancia de los oficiales de policía. Hoy, hablé en la Cámara en honor al legado y el servicio de los dos oficiales del condado de Concho que fueron asesinados anoche en el cumplimiento de su deber. Estos oficiales murieron protegiendo a su comunidad hasta el final, defendiendo las libertades, los valores y la seguridad que nuestro país valora mucho. Estamos con todos los agentes de la ley del condado de Concho lamentando la pérdida de estos héroes.

