Ali Abulaban: estrella de TikTok acusado de doble asesinato

Ali Abulaban es un hombre de California acusado de disparar y matar a su exesposa y su amigo en su casa en San Diego. Ana Abulaban estaba en proceso de solicitar el divorcio de su esposo y vivían separados cuando fue asesinada, informó KGTV, citando al fiscal adjunto de distrito Taren Brast. La policía identificó a la víctima masculina como Rayburn Cardenas Barron.

Ali Abulaban es conocido en la aplicación de redes sociales TikTok. Utiliza el nombre de cuenta “Jinnkid” y tiene más de 940.000 seguidores.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los fiscales dijeron que Ana Abulaban acusó a su esposo de violencia doméstica semanas antes de su muerte





Los fiscales dijeron que Ana Abulaban estaba tomando medidas para poner fin al matrimonio antes de su muerte. El San Diego Union-Tribune informó que durante la audiencia de acusación, la fiscal adjunta de distrito Taren Brast explicó que Ana Abulaban había llamado a la policía en septiembre, acusó a su esposo de presionarla y dijo que la había herido.

Brast dijo que Ana Abulaban quería presentar una orden de restricción contra su esposo y, según informó KGTV, estaba solicitando el divorcio.

Brast dijo que Ana le pidió a Ali Abulaban que se mudara de su apartamento el 18 de octubre, tres días antes de su muerte. Ali Abulaban se registró en un hotel en Mission Beach, informó KGTV, pero hizo una copia de la llave del apartamento de San Diego.

2. Ali Abulaban instaló un dispositivo de escucha en el apartamento y acusó a su esposa de hacer trampa, dijeron los fiscales

Ali Abulaban regresó al apartamento de San Diego la mañana del 21 de octubre y lo “destrozó”, informó el San Diego Union-Tribune. Los fiscales dijeron que también instaló una aplicación de escucha en el iPad de su hija, informó NBC San Diego.

Horas más tarde, los fiscales dijeron que Abulaban regresó al apartamento con un arma cargada después de escuchar a su esposa hablar y reír con un hombre ahora identificado como Rayburn Cardenas Barron. Brast explicó en la corte que Ali Abulaban pensó que Ana lo estaba engañando, pero que los investigadores creen que Barron era solo amigo de Ana.

Brast detalló en la corte que Barron recibió un disparo en el cuello, la mejilla y la espalda. Dijo que a Ana le dispararon una vez en la cabeza. NBC San Diego informó que Ali Abulaban fue grabado en la cámara de un vecino cuando salía del apartamento.

3. Abulaban le confesó a su madre y recogió a su hija de la escuela poco después del tiroteo, dijeron los fiscales.

Después del tiroteo, los fiscales dijeron que Abulaban condujo hasta la escuela de su hija para recogerla. Le dijo a la niña de 5 años que había “lastimado a mamá”, informó KSWB.

El San Diego Union-Tribune informó que Abulaban llamó a su madre y confesó los asesinatos. Los fiscales dijeron que Abulaban también llamó a la policía poco después de las 3 p.m. mientras todavía conducía con su hija. La policía lo arrestó unos 45 minutos después en la ruta estatal 15.

Durante la audiencia de acusación, el juez ordenó a Abulaban que se mantuviera alejado de su hija. La AP informó que otros miembros de la familia intervinieron para cuidar a la niña.

4. Abulaban se declaró no culpable y está detenido sin fianza

Los registros de reclusos en el sitio web del Departamento del Sheriff del condado de San Diego muestran que Abulaban ingresó en la Cárcel Central de San Diego alrededor de las 11:30 p.m. el 21 de octubre. Ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

Está detenido sin derecho a fianza. El San Diego Union-Tribune informó que no estaba claro de inmediato si los fiscales perseguirían la pena de muerte.

Abulaban se declaró inocente durante la audiencia de acusación el 25 de octubre. El sitio web del fiscal de distrito del condado de San Diego muestra que se programó otro evento judicial para el 28 de octubre, con la audiencia preliminar programada para el 5 de enero de 2022.

5. Abulaban publicó un nuevo video en Facebook horas antes del rodaje.

Abulaban tiene muchos seguidores en las redes sociales. Tiene casi un millón de seguidores en TikTok y 170.000 suscriptores de YouTube. Su cuenta de YouTube muestra que sus videos en esa plataforma han obtenido más de 25 millones de visitas desde 2018.

Abulaban es mejor conocido por sus imitaciones. Con mayor frecuencia hace impresiones del personaje de Tony Montana de “Scarface”, así como impresiones del rapero 6ix9ine.

En su página de Facebook, Abulaban se describió a sí mismo en la sección de biografía: “Solo soy un tipo al que le encanta ver películas y crear parodias de mis personajes favoritos”. Publicó un video en su página de Facebook horas antes del tiroteo el 21 de octubre. Era una personificación de los personajes Tony Montana y John Wick.

