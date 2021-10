El golazo de Ousmane Dembelé en su regreso a los entrenos [VÍDEO]

Ousmane Dembélé volvió a entrenar con el FC Barcelona por primera vez esta temporada tras recuperarse de una cirugía de rodilla y lució en gran forma en la Ciutat Esportiva.

El Barcelona compartió un clip del jugador de 24 años en acción en el campo de entrenamiento, haciendo un maravilloso disparo con la zurda que superó al portero mientras se unía a sus compañeros de equipo para una sesión de entreno.

Back with the team and.. 🚀 pic.twitter.com/ZjeOwXwIVg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2021