Micah Beals acusado de vandalismo contra la estatua de George Floyd

Micah Beals es un actor también conocido como Micah Femia que fue arrestado en la ciudad de Nueva York después de que la policía dijera que destrozó la estatua de George Floyd en Union Square Park en octubre de 2021. También fue arrestado en Washington DC el 6 de enero de 2021, por violar un toque de queda, después del motín pro-Trump en el Capitolio de los Estados Unidos, según muestran los registros. El Departamento de Policía de Nueva York dice que Beals, de 37 años, fue acusado de delito grave en el caso de vandalismo conmemorativo de George Floyd.

La estatua fue vandalizada por un hombre en una patineta el 3 de octubre de 2021, según el NYPD. El vandalismo ocurrió solo cuatro días después de que las esculturas de Floyd, Breonna Taylor y John Lewis fueran exhibidas en el parque de Manhattan. El monumento estaba ubicado anteriormente en Flatbush Avenue en Brooklyn, donde fue vandalizado con pintura negra y un logotipo supremacista blanco en junio, según The Associated Press. Nadie ha sido arrestado en relación con el primer incidente.

La exposición se titula “See Injustice” y las estatuas fueron creadas por el artista Chris Carnabuci. Confront Art y We Are Floyd, dos de los grupos que crearon la exhibición de arte, dijeron a ABC 7 New York, “Se necesita mucho coraje para exhibir las 3 estatuas que estamos exhibiendo en Union Square. También se necesita mucho coraje para destrozar una estatua en un escenario mundial a plena luz del día. Esto continúa iluminando nuestra misión de que el arte es un catalizador de conversación, un lugar para el discurso público y, a través de estos actos, podemos superar el odio y encontrar la unidad para el futuro. Continuamos inspirándonos para crear y exhibir arte público para promover esta importante misión”.

Esto es lo que necesita saber sobre Micah Beals, también conocido como Micah Femia:

El vandalismo del monumento a George Floyd ocurrió alrededor de las 10:15 a.m. del domingo 3 de octubre de 2021, según el NYPD. El departamento de policía dijo que un hombre en una patineta arrojó pintura gris en la cara y la base de la estatua de Floyd. La policía de Nueva York publicó un video, que se puede ver arriba, que muestra a un hombre parado cerca del monumento sosteniendo su patineta y usando una mochila. El hombre luego patina junto a la estatua y arroja la pintura a su paso, muestra el video de vigilancia.

El hermano de Floyd, Terrence Floyd, dijo en un comunicado: “Es increíblemente decepcionante cómo se desfiguraron las estatuas en tan poco tiempo, y solo demuestra lo lejos que aún tenemos que llegar para alcanzar nuestro objetivo de unidad”. Le dijo a TMZ: “El odio sigue siendo real. … Quiero que obtenga lo que se merece, pero también quiero que se cure. Ven aquí y entiende que no somos animales. No te odiamos. Camino por aquí, podría estar odiando a los agentes de policía, pero no odio a los agentes de policía. Solo sé que hay manzanas podridas en la aplicación de la ley, pero no todos los agentes de policía son malos”.

Terrence Floyd le dijo a TMZ que querría sentarse y hablar con el sospechoso: “Quiero cambiar la narrativa, tenemos que cambiar la narrativa. Tenemos que curarnos juntos. Si puedo estar en la misma cancha, ni siquiera a dos metros de Derek Chauvin y decirle cómo me siento, esto es un paseo”.

2. Beals fue acusado de conducta criminal en segundo grado en un caso investigado por la Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio del Departamento de Policía de Nueva York

The George Floyd Statue in Union Square has been vandalized. Photos from my producer walking by this afternoon. @zacharyslater pic.twitter.com/G1XJBFnNiz — Don Lemon (@donlemon) October 3, 2021

La policía de Nueva York anunció el 25 de octubre de 2021 que Micah Beals, un residente de Manhattan de 37 años, había sido arrestado y acusado de travesuras criminales en segundo grado en el caso de vandalismo de la estatua de Floyd. No quedó claro de inmediato cuándo se detuvo a Beals y si fue puesto en libertad bajo fianza.

De acuerdo con la ley del estado de Nueva York, la travesura criminal en segundo grado es un delito mayor de clase D. La ley establece: “Una persona es culpable de daño criminal en segundo grado cuando, con la intención de dañar la propiedad de otra persona, y sin tener derecho a hacerlo ni ningún motivo razonable para creer que tiene tal derecho, daña la propiedad de otra persona. persona en una cantidad superior a mil quinientos dólares”. Un delito grave de clase D conlleva una posible sentencia de hasta siete años de prisión.

On 10/3/21, at approx. 10:15 AM, in Union Square Park, a person on a skateboard threw gray paint on the face and base of a statue of George Floyd. Info? DM @NYPDTips or ☎️ 1-800-577-TIPS. @NYPDShea @NYPDDetectives @NYPDPBMS @NYPD13Pct @NYCParks @mayorsCAU pic.twitter.com/PxNQs1u6mw — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) October 4, 2021

El caso fue investigado por el Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Odio del Departamento de Policía de Nueva York. Pero Beals no enfrenta actualmente un cargo de delito de odio en relación con el incidente. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan no ha comentado si se podrían presentar cargos adicionales contra Beals.

Los detalles sobre la primera comparecencia de Beals ante el tribunal no estuvieron disponibles de inmediato. Tampoco se supo si había contratado a un abogado que pudiera comentar en su nombre y Heavy no pudo contactar a Beals para que hiciera comentarios. La policía de Nueva York no ha publicado ninguna información adicional sobre el arresto y la investigación.

3. Beals, un nativo de Michigan, fue arrestado bajo su nombre artístico, Micah Femia, el 6 de enero en D.C.

Failed actor Micah Femia was arrested for curfew violation. Keep an eye out for him in pics. https://t.co/65mfl34c8v pic.twitter.com/pLeKBnfrax — Michigan Tea (@MichiganTea) January 11, 2021

Beals fue arrestado en Washington D.C. el 6 de enero de 2021, en una violación del toque de queda después de los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos. Una búsqueda en los registros de la corte federal muestra que Beals no enfrenta actualmente ningún cargo federal en relación con los disturbios en el Capitolio. El cargo por toque de queda se presentó en la corte de DC.

Según los registros de la Policía Metropolitana de D.C., Beals fue arrestado con el nombre de Micah Femia, su nombre artístico. Su lugar de residencia figura como Michigan, donde nació y se crió. El caso aún está pendiente, según los registros judiciales vistos por Heavy. Se presentó el 7 de enero. El caso figura como “envío y decomiso”.

Según el sitio web de los tribunales de DC, “si alguien es arrestado en el Distrito de Columbia por cierto tráfico y una serie de delitos penales de menor nivel, el Código de DC permite que el acusado publique y pierda la garantía en lugar de tener que comparecer ante el tribunal, por lo tanto renunciando a su derecho a un juicio. Publicar y decomisar no es una admisión o adjudicación de culpabilidad en lo que concierne a la Corte”.

Beals es originario de Grand Rapids, Michigan. También ha vivido en Fort Lauderdale, Florida y Los Ángeles y Venice, California, según registros públicos. Según WZZM, Beals, identificado como Micah Femia, fue una de al menos siete personas de Michigan arrestadas el 6 de enero. Otros han sido acusados ​​en un tribunal federal en los meses posteriores al motín por cargos más graves.

Según la página de IMDB de Beals, “Micah Femia nació como Micah Joel Beals. Es actor y compositor, conocido por Pop Star (2013), Parks and Recreation (2009) y CSI: NY (2004)”.

Beals interpretó a Abraham en la película de 2013 “Pop Star” y apareció como Len en el episodio de “Parks and Recreation” The Fight en 2011, según su página de IMDB. Apareció en “CSI: NY” en 2005 como “Lead Teen Boy” en el episodio “Zoo York”, según IMDB.

Beals también es músico y ha publicado música en YouTube y en otros lugares. Según su currículum, ha aparecido en múltiples comerciales de televisión y ha actuado en representaciones teatrales en la ciudad de Nueva York, Chicago y Michigan. Los comerciales en los que ha aparecido incluyen Volkswagen, McDonalds, Wal-Mart, Direct TV y anuncios de servicio público contra el tabaquismo y para los jóvenes libres de drogas.

En una página de Twitter desaparecida, bajo el nombre de usuario “TheLuminati“, Micah Femia promociona su Soundcloud, que tiene el mismo nombre de usuario, y escribió en su perfil que es un “pacifista, sentimental”. No ha twitteado en esa cuenta desde 2014 y una cuenta con el nombre de Micah Beals nunca ha twitteado. No se pudieron encontrar otras redes sociales o expresiones de sus opiniones políticas en línea.

Beals ha tenido enfrentamientos previos con la ley, según los antecedentes penales en línea obtenidos por Heavy. Tiene arrestos anteriores que se remontan a 2002 en varios estados, incluidos su estado natal de Michigan, California y Washington, según los registros públicos.

Beals fue acusado de conducir con matrícula vencida en el condado de Kent, Michigan, en 2002. En 2012, fue acusado en ese mismo condado de destrucción maliciosa de propiedad. En 2014, Beals fue acusado en el condado de Kent de conducir sin una licencia válida y de dar información falsa a un oficial de policía.

Fue arrestado en 2013 por un cargo de delito menor en el estado de Washington y finalmente se declaró culpable, pero los detalles de ese caso, incluido el delito del que fue acusado, no estuvieron disponibles de inmediato. También fue arrestado dos veces por citaciones en el condado de Orange y el condado de Los Ángeles, California, pero los detalles de esos casos tampoco estaban disponibles.

