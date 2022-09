Los Bling Ring desvalijan Hollywood: ¿De cuánta es la fortuna de Alexis Neiers?

Alexis Neiers, cuyo nombre ahora es Alexis Haines, tiene una fortuna por un valor neto estimado de $200,000, según Celebrity Net Worth. La estrella de la telerrealidad es madre de dos hijos y recientemente apareció en un nuevo documental de Netflix, “The Real Bling Ring: Hollywood Heist”.

Se hizo famosa, en parte, por su papel entre un grupo de adolescentes y adultos jóvenes que asaltaron a celebridades en Los Ángeles entre 2008 y 2009, robando aproximadamente $3 millones en efectivo y pertenencias de Lindsay Lohan, Paris Hilton, Orlando Bloom, Megan Fox y otros. Neiers restó importancia a su papel en el nuevo documental de Netflix, “The Real Bling Ring: Hollywood Heist”. Confesó solo haber participado en el robo de la propiedad de Bloom, pero sostuvo que solo recordaba fragmentos de la noche debido al abuso de drogas en el pasado y que no sabía de quién era la casa.

La serie limitada de tres partes se lanzó en Netflix el 21 de septiembre de 2022.

Neiers recibió la orden de pagarle a Bloom $600,000 en restitución y ella trató de comenzar su propia línea de ropa

Neiers fue arrestado en 2010 y se declaró culpable de robo residencial, según el programa. Fue sentenciada a 180 días de cárcel, pero fue liberada después de pasar solo 30 días tras las rejas. También recibió tres años de libertad condicional y se le ordenó pagar $600,000 en restitución a Bloom.

Poco después de su ascenso a la fama y sentencia de cárcel, anunció que lanzaría su propia línea de ropa inspirada en diseñadores europeos. Ella le dijo a E News en 2010 que la línea estaba destinada a ser dulce y coqueta.

“Estoy inspirada por muchos diseñadores en Europa en este momento, pero es muy victoriano, muy dulce, un poco coqueto”, dijo. “Es femenino, es inocente, es divertido”.

Hoy, presenta un podcast, “Recuperación de la realidad”.

Neiers tiene dos hijas y anunció que se estaba divorciando de su esposo Evan Haines en agosto de 2022

Alexis Haines, de 31 años de edad, estuvo casada con el empresario canadiense Evan Haines, pero recientemente anunció que se divorciarían después de 10 años de matrimonio, según Us Weekly. Tienen dos hijas, Harper y Dakota.

Ella presentó el divorcio como amistoso en un comunicado publicado por Us Weekly..

“Diez años de matrimonio y 11 años juntos fue [un] gran éxito y estamos criando muy bien”, dijo en el comunicado, según Us Weekly. “No creo que ninguno de los dos quisiera divorciarse o separarse, pero así fue como terminaron las cosas. Nuevamente, amo mucho a Evan y tal vez somos mejores padres que socios”.

People informó en 2021 que Alexis y Evan Haines tenían un matrimonio abierto y que Alexis Haines estaba saliendo con Kris, la ex novia de Braunwyn Windham-Burke.

Ella y Evan Haines tienen dos hijas. Harper Haines nació en 2013 y Dakota Haines nació en 2016, según Celebrity Net Worth. Compartió una foto de ella y sus dos hijas en Instagram el 19 de septiembre del 2022, caminando por la playa.

“luces de mi vida”, subtituló la foto.

Neiers le dijo a Entertainment Weekly que nunca vio la película “The Bling Ring”.

“Soy una madre ocupada con dos hijos”, dijo. “Si me voy a sentar durante dos horas, no será para ver The Bling Ring. Cuando estaba filmando este documental, me hicieron ver fragmentos de la película y me pidieron mi opinión al respecto. Es demasiado fácil.

