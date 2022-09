Los Bling Ring desvalijan Hollywood: ¿Qué pasó con Tess Taylor la amiga de Alexis Haines?

Tess Taylor decidió no ser entrevistada para el nuevo documental de Netflix, “The Real Bling Ring: Hollywood Heist”. Pero se enteró después del hecho de que no podía controlar si aparecería o no en él. Ahora usa el nombre de Tess Amber.

Taylor recurrió a Instagram para expresar su descontento. Taylor, quien apareció en el programa de telerrealidad “Pretty Wild”, fue amiga de toda la vida de Alexis Neiers (ahora Alexis Haines), quien más tarde se convirtió en su hermana adoptiva. Apareció a través de videos en el nuevo documental de Netflix, “The Real Bling Ring: Hollywood Heist”.

La serie limitada de tres partes se lanzó en Netflix el 21 de septiembre de 2022.

Taylor pasó tiempo en la cárcel por adicción a los opioides y habló sobre su recuperación en el podcast de Neiers

Taylor ingresó a rehabilitación por adicción a los opioides en enero de 2011, pero al año siguiente fue arrestada por posesión de drogas y regresó a rehabilitación nuevamente, según Bustle. El medio informó que ahora ha estado sobria durante 10 años.

Taylor habló con Alexis Haines en su podcast, “Recovering from Reality”, en 2019, junto con algunos de los otros ex miembros del elenco de “Pretty Wild”.

“Me encantó que la gente supiera que es posible la recuperación de agujeros negros profundos y oscuros”, dijo en el podcast. “Somos la prueba viviente”.

Neiers le dijo a ET que ella y Taylor siguen siendo amigas, aunque su relación ha evolucionado a lo largo de los años.

“Ella vive en Wisconsin ahora, tiene una hermosa familia. Estoy tan feliz por ella, como por el hecho de que ella también logró salir… eso es un milagro. Es solo que, a veces, tienes que darte cuenta de que estas relaciones, tirar todo mi tiempo ya no nos sirve a ninguno de los dos… [Pero] siempre consideraré a su familia. Y siempre la querré mucho”, le dijo a ET.

Vive con su pareja y sus dos hijas pequeñas, River y Meadow, informó Bustle.

Taylor estaba molesta porque apareció en el nuevo documental de Netflix

Taylor publicó un video en Netflix para decir que estaba molesta porque apareció en “The Real Bling Ring”. Ella dijo en el video que le dijo a Netflix que no quería ser parte del programa.

“Netflix, te llama Tess”, publicó en el video de Instagram el 22 de septiembre. “Te llamo para decirte lo decepcionada que estoy con tu documental de mierda del que pedí no ser parte. pero de alguna manera soy realmente una parte de “.

También publicó sobre su disgusto en sus historias de Instagram. Ella escribió:

Chicos… Realmente no estoy contenta con lo mucho que aparezco en esto. Como alguien a quien se le pidió que se involucrara y se le NEGÓ esa oportunidad, siento que estoy demasiado involucrado involuntariamente en este proyecto. Todos sabemos que recibieron grandes cheques por esto… yo, como de costumbre, no gano nada jajaja. Y no se trata solo del dinero. Pero VAMOS… Si planeaban usarme tanto, debería ser compensado. ¿Me equivoco por sentirme así???? Estoy un poco acalorado escribiendo esto, así que tal vez me equivoque. Pero no me siento mal.

Pero, más tarde decidió “dejarlo”.

“He dicho mi parte”, escribió. “No hacerlo como lo hicieron contigo es lo que hace que lleguen tus bendiciones”.

