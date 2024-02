Encuentran un cadáver en contenedor de basura de Pizza Hut

Alexander Stengel fue identificado como el hombre de Cudahy, Wisconsin, de 55 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en un carrito de basura detrás de un restaurante Pizza Hut el 7 de febrero.

La policía del sur de Milwaukee no ha publicado ninguna información sobre ningún sospechoso. Tampoco han revelado la causa de la muerte de Alexander Stengel.

Sin embargo, la policía dijo en un comunicado de prensa que la muerte de Alexander Stengel. está siendo investigada como un homicidio.

Fox6 Milwaukee informó que el cuerpo de Stengel fue encontrado en un “contenedor de basura de Pizza Hut”.

La policía del sur de Milwaukee, Wisconsin, dice que fueron llamados al área por un informe de un “cadáver en el carrito de basura”

El miércoles 7 de febrero, a las 11:04 a.m., el Departamento de Policía de South Milwaukee fue “llamado a la cuadra 100 de N. Chicago Avenue por un informe de un cadáver en un carrito de basura”.

Este incidente “está siendo investigado como homicidio y la víctima ha sido identificada como Alexander Stengel, de 55 años, de Cudahy, Wisconsin. Aún no se ha realizado un arresto, pero se proporcionará una actualización de la investigación cuando haya más información disponible”.

El comunicado de prensa de la policía estaba fechado el 9 de febrero.

“Comenzamos a preguntarle al basurero y él dijo: ‘Sí, vimos un cadáver detrás del bote de basura'”, dijo a Fox 6 el propietario de un negocio cercano, Barry Hallett.

Un representante de Pizza Hut le dijo al Milwaukee Journal Sentinel que “la gerente general del restaurante encontró un cuerpo en el contenedor de basura cuando fue a sacar la basura el miércoles” 7 de febrero. “Todo lo que sé es que lo están tratando como un homicidio”. dijo el representante al periódico.

Los registros públicos muestran a Alexander Stengel con una dirección en Cudahy, Wisconsin

Los registros públicos muestran que Stengel tenía una dirección en un complejo de apartamentos en Cudahy, Wisconsin, que es otro suburbio del condado de Milwaukee cerca del sur de Milwaukee.

Stengel no tenía antecedentes penales en Wisconsin, según registros judiciales en línea.

“¡¡¡Todos deberían calmarse !!!! ¡¡¡La policía solo puede revelar una cantidad limitada y NO TOMARÁ NI UN DÍA para que todo salga a la luz!!!!” escribió una mujer en el hilo de comentarios del Departamento de Policía de South Milwaukee. Una mujer escribió en el hilo: “Afortunadamente, quien lo colocó allí no tiene sentido común. Hay cámaras POR TODAS PARTES allí. No puedes estornudar y salirte con la tuya hoy. No puedo decir cuántos programas he visto en los que pueden seguir literalmente al perpetrador desde la escena del crimen hasta su puerta”.

Heavy ha solicitado una copia del informe del médico forense del condado de Milwaukee sobre la muerte de Stengel.

En un comunicado de prensa anterior del 8 de febrero, la policía del sur de Milwaukee informó que el Departamento de Policía de Milwaukee había acudido al lugar y había encontrado el cuerpo.

Según el comunicado, el incidente estaba “siendo investigado como un homicidio y estamos contando con la asistencia del Laboratorio Criminalístico del Estado”.

Fox6 acudió al lugar e informó que había “equipos con trajes HAZMAT” que “entraban y salían de Pizza Hut con un rastro de marcadores amarillos de evidencia que se extendían desde el restaurante hasta el contenedor de basura”.

