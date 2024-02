Go to main menu Go to search form Ahoramismo ¿Quién interpretará ‘America the Beautiful’ en el Super Bowl 2024? Share via E-mail More share options Share on WhatsApp Buscar

¿Quién interpretará ‘America the Beautiful’ en el Super Bowl 2024? “America the Beautiful” es un elemento básico de los juegos de fútbol y el Super Bowl no es diferente. Post Malone, la superestrella del Hip hop, canta la melodía patriótica clásica del Super Bowl LVIII. Esto es lo que necesita saber: Post Malone está ‘muy nervioso pero emocionado’ por cantar ‘America the Beautiful’ View this post on Instagram A post shared by @postmalone Según el comunicado de prensa de la NFL, Post Malone ha sido ocho veces certificado diamante y nominado al Grammy. “Post Malone, el fenómeno ocho veces certificado diamante y nominado al Grammy, cantará “America the Beautiful”. Desde su aparición en 2015, el catálogo de Post Malone incluye “rockstar” nominado al premio Grammy [feat. 21 Savage” (Diamante), “Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)” [con Swae Lee] (Diamante), “I Fall Apart” (5x platino), “Psycho” [con Ty Dolla $ign] (5x platino), “White Iverson” (5x platino), “Better Now” (4x platino) y más.” Además de Post Malone cantando “America the Beautiful”, la superestrella del country Reba McEntire, miembro del Salón de la Fama de la Música Country cantará el Himno Nacional de los Estados Unidos. En el comunicado la NFL dijo: La magnate del entretenimiento multimedia Reba McEntire cantará el himno nacional. Un nombre familiar a través de una carrera exitosa que incluye música, televisión, cine, teatro, comercio minorista y hotelería, McEntire es miembro del Salón de la Fama de la Música Country y miembro del Hollywood Bowl que tiene más de 50 premios en su haber, incluidos los honores de los Premios ACM. , American Music Awards, People’s Choice Awards, CMA Awards, GRAMMY® Awards y GMA Dove Awards. En una entrevista con People antes del Super Bowl LVIII, Post Malone dijo que estaba “nervioso” pero muy “emocionado” de estar en el Super Bowl de este 2024. “Pero emocionado, estoy emocionado. Es simplemente divertido y súper épico poder salir y cantar una canción que tantos artistas hermosos han cantado antes en este escenario”. Y agregó: “Voy a hacer lo mejor que pueda, simplemente haré lo mejor que pueda y daré lo que tengo”, agregó el cantante de “Better Now”. “Mi papá me dijo: ‘Nunca harás felices a todos. Así que sé tú mismo y haz lo mejor que puedas en todo lo que hagas’. Hazlo a tu manera y hazlo con amor.” El horario de transmisión del Super Bowl 2024 es el siguiente Domingo, 11 de febrero “NFL Slimetime”, de 11:30 a.m. a mediodía en CBS. “Camino al Super Bowl” de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. en CBS. “¡Estás mirando en vivo! El programa que cambió la televisión deportiva para siempre” de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. en CBS. “La NFL hoy” de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en CBS. “Espectáculo de inauguración del Super Bowl” de 6:00 p.m. a 6:30 p.m. en CBS. “Super Bowl LVIII” El Super Bowl 49ers Vs. Kansas City Chiefs comienza el domingo 11 de febrero a las 6:30 p.m. Hora del Este en CBS. ¿A qué hora inicia el Super Bowl? Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl en diferentes países • Estados Unidos: 18:30 horas

• Perú: 18:30 horas

• México: 17:30 horas

• Chile: 20:30 horas

• Colombia: 18:30 horas

• Ecuador: 18:30 horas

• Argentina: 20:30 horas

• Bolivia: 19:30 horas

• Venezuela: 19:30 horas

• España: 00:30 del lunes 12 de febrero Siguientes sedes del Super Bowl Las ediciones 59 y 60 del Super Bowl ya tienen sus sedes confirmadas. El Super Bowl LIX se jugará en el Mercedes Benz Superdome de New Orleans, Luisiana. Y el Super Bowl LX, será en Santa Clara, en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers. LEER MÁS: Super Bowl 2024: Así luce el terreno de juego antes de la final [VIDEO] Gabriela Castro Gabriela Castro Mesa es comunicadora que cubre noticias de última hora, deportes y entretenimiento para ahoramismo. More about Gabriela Castro

