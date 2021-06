Joven de Iowa mató a bala a sus padres y a su hermana, según la policía

Alexander Jackson, un joven de apenas 20 años de edad, fue arrestado tras ser acusado de haber matado a sus padres y a su hermana adolescente, en hechos ocurridos en el estado de Iowa. El crimen tuvo lugar en Cedar Rapids.

La detención se produjo el martes, luego de que unidades de policía llegaron hasta la vivienda en la que vivía el joven con su familia y se encontraron con una escena dantesca.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde se afirmó que los policías respondieron a una llamada de emergencia, hacia las 8:20 de la mañana, tras recibir información que daba cuenta de un tiroteo, encontrando a tres víctimas al interior de la residencia: dos mujeres y un hombre.

El citado medio aseguró que Alexander Jackson enfrenta cargos de asesinato por el triple homicidio.

El reporte de la policía señaló que las víctimas murieron tras heridas causadas con arma de fuego.

Las autoridades identificaron a los padres asesinados como Jan Jackson, de 61 años y Melissa Jackson, de 68, mientras que la joven asesinada, hermana del presunto homicida, respondía al nombre de Sabrina Jackson, de 19 años.

Otro detalle reportado por el Post es que las autoridades señalaron que al llegar a la casa, se encontraron además con que el joven acusado por el triple homicidio, presentaba una herida de bala en el pie.

Sobre el joven se aseguró que fue llevado al hospital para recibir atención médica por su herida, pero luego fue puesto bajo custodia de la policía.





El periódico Daily Beast aseguró que los cadáveres de las víctimas fueron hallados por la policía en habitaciones distintas dentro de la casa.

La versión del joven es que tuvo un forcejeo con un “hombre misterioso”, lo que provocó que se hiriera en el pie, historia que la policía no cree.

El mencionado medio de comunicación agregó que los tres cargos que enfrenta Jackson son por asesinato en primer grado.

Actualmente el joven se encuentra privado de la libertad en la cárcel del condado de Linn y le fue impuesta una fianza de $3 millones de dólares.

Hasta el momento se desconoce cuál habría sido el móvil del triple asesinato, pero según un reporte policial mencionado por The Daily Beast, el joven aseguró que estaba teniendo una relación tensa con su padre.

“Su padre le había informado recientemente que necesitaba encontrar un trabajo o mudarse”, dijo la policíá en su informe, donde se agregó que la vivienda no tenía señales de haber sido objeto de un robo de intrusos.

“Este fue un asesinato horrendo”, comentó el fiscal asistente del condado de Linn, Ryan Decker, de acuerdo al señalado medio. “Esto fue más que un simple asesinato, fue una ejecución de la madre, el padre y la hermana del acusado. Además, la historia inventada del acusado sobre un ladrón fantasma muestra que el acusado actuó con malicia y una intención calculada de salirse con la suya en estos asesinatos”.

En el lugar de la escena se encontró un rifle semiautomático calibre .22, que aparentemente fue el arma con la que el joven mató a su familia.

La hermana de Jackson, de 19 años, era una destacada y reconocida estudiante en Iowa, quien según medios locales, tuvo el honor de presentar en el 2019 en un evento al entonces precandidato presidencial demócrata y hoy candidato a la Alcaldía de Nueva York, Andrew Yang.