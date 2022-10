Matan a balazos a un oficial de policía en Connecticut: Alex Hamzy

El oficial Alex Hamzy fue identificado como uno de los dos oficiales de policía de Bristol, Connecticut, que fueron asesinados a tiros en un ataque estilo emboscada.

Hamzy tenía 34 años de edad. El otro oficial que murió fue el sargento Dustin Demonte, de 35 años de edad.

Las autoridades dijeron que los oficiales fueron “atraídos a la casa por un incidente doméstico falso entre dos hermanos, y luego fueron emboscados”, informó WFSB-TV. “La información preliminar parece apuntar a que la llamada al 911 fue un acto deliberado para atraer a la policía a la escena”, dijo la policía estatal.

El sospechoso estaba vestido de camuflaje. Un tercer oficial también resultó herido, pero sobrevivió al ataque. La comunidad de Bristol se ha unido para llorar la pérdida de los dos oficiales.

Esto es lo que necesitas saber:

Los usuarios ofrecieron tributos a Hamzy en línea. La periodista Brittany Decker escribió: “Conozco a uno de esos oficiales, Alex Hamzy. Fuimos a la escuela de secundaria Bristol Eastern; él se graduó un año antes que yo. Alex era una luz, su sonrisa y su energía eran contagiosas. Sin embargo, su vida se truncó demasiado rápido a los 34 años, dejando atrás a una hermosa esposa y tantos amigos que conozco que están tomando muy en serio su pérdida. Es difícil entenderlo en mi mente”.

Una persona escribió:

Sr. Alex Hamzey, ¡literalmente lo acabo de ver hace aproximadamente un mes y me estaba dando algunas palabras inspiradoras! ¡Fuiste uno de los niños más amables que he tenido la oportunidad de llamar amigo! ¡Ni siquiera puedo creer que hayas sido tú y esto es real! En nuestros días de escuela secundaria, eras uno de los niños más divertidos y agradables del Este de Bristol y, por supuesto, ¡tuve a tu encantadora madre, la Sra. Hamzey, como una de mis principales maestras! ¡Mis condolencias para usted y toda su familia inmediata y a su familia del Departamento de Policía de Bristol, y no solo para la vida de cada persona que ha tocado con sus años en Bristol Eastern y sus años de servicio en el Departamento de Policía de Bristol.