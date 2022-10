Hombre mató a dos oficiales de policía en Connecticut: Nicholas Brutcher

Nicholas Brutcher era un hombre de Bristol que disparó fatalmente a dos policías en una aparente emboscada en su casa, según dijo la Policía Estatal de Connecticut. Brutcher, de 35 años, también murió en el incidente del 12 de octubre de 2022. En una conferencia de prensa, el jefe de policía de Bristol, Brian Gould, lo llamó un acto de “violencia sin sentido”.

Los oficiales asesinados del Departamento de Policía de Bristol fueron identificados como Dustin Demonte, de 35 años, y Alex Hamzy, de 34 años. El oficial Alec Iurato, de 26 años, resultó herido en el hecho y fue dado de alta del hospital después de una cirugía, según dijo la policía en un comunicado de prensa. Demonte murió en el hospital, mientras que Hamzy fue declarado muerto en el lugar de los hechos, según la policía.

La policía estatal dijo en su comunicado de prensa: “La policía de Bristol recibió una llamada al 911 informando un posible incidente de violencia doméstica entre dos hermanos en 310 Redstone Hill Road alrededor de las 10:20 PM del miércoles 12 de octubre”. Bristol es una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes ubicada en el centro de Connecticut, cerca de Hartford.

“La información preliminar parece apuntar a que la llamada al 911 fue un acto deliberado para atraer a la policía a la escena”, dijo la policía estatal. El hermano del sospechoso, Nathan Brutcher, de 32 años, resultó herido en el tiroteo. Se desconoce su papel en el incidente. El tiroteo sigue siendo investigado por detectives de la policía estatal, según dijeron las autoridades.

Esto es lo que necesitas saber sobre Nicholas “Nick” Brutcher:

1. Nicholas Brutcher vestía camuflaje y esperaba a los oficiales afuera de la casa, según dijo un vecino

La Policía Estatal de Connecticut dijo en su comunicado de prensa: “Al llegar, un sospechoso se encontró de inmediato con los oficiales de policía de Bristol afuera de 310 Redstone Hill Road. Se hicieron disparos y un oficial, el oficial Alex Hamzy, murió en el lugar, mientras que otros dos oficiales también recibieron disparos. El sargento Dustin Demonte fue llevado al Hospital de Bristol, donde fue declarado muerto. El oficial Alec Iurato fue transportado al Hospital St. Francis en Hartford, donde está siendo operado por heridas graves”.

La policía más tarde dijo que Iurato fue dado de alta del hospital durante la tarde del 13 de octubre, horas después del incidente. Nathan Brutcher permaneció hospitalizado en el Hospital St. Francis recuperándose de sus heridas. Su estado no se conoció de inmediato. La policía no dijo si Nathan Brutcher fue baleado por los oficiales o por su hermano. Tampoco quedó claro de inmediato si Nicholas Brutcher se disparó a sí mismo o si le disparó la policía.

The New York Times escribió: “Norberto Rodríguez, que vive al otro lado de la calle de donde ocurrió el tiroteo, dijo que el miércoles por la noche vio a un hombre vestido de camuflaje salir de la casa con una pistola. Otro hombre salió corriendo, aparentemente para contenerlo, y el hombre con el rifle le disparó al segundo hombre, dijo Rodríguez”.

La policía de Bristol dijo que Hamzy, quien creció en la ciudad, había trabajado para el Departamento de Policía desde 2014. Le sobrevive su esposa, según dijo la policía. Demonte fue contratado en 2012 y ascendido a sargento en 2021. Él se había desempeñado como oficial de recursos escolares en una escuela de primaria de Bristol. A Demonte le sobreviven su esposa y dos hijos. Su esposa está embarazada, dijo la policía.

2. Brutcher y su hermano habían estado involucrados en un disturbio en un bar cercano antes del tiroteo y se les había emitido una citación, según reportes

Brutcher había sido expulsado de un bar en Bristol antes del tiroteo, informó NBC Connecticut. Él luego regresó a su casa, lugar en donde se peleó con su hermano, según dijeron fuentes policiales a la estación de noticias. Él estaba armado con un rifle estilo AR-15, según NBC Connecticut.

De acuerdo con ABC News, fuentes policiales dijeron que la policía de Bristol había respondido a los informes de un cliente desobediente en un bar y emitió una citación a ese hombre en las horas previas al tiroteo.

El Hartford Courant informó que un vecino, Anthony Rodríguez, dijo que vio a Nicholas Brutcher peleando con su hermano afuera de su casa mientras vestía “ropa militar y sostenía un rifle grande con un cargador de alta capacidad adjunto”. Rodríguez le dijo al periódico que escuchó a Brutcher decirle a su hermano que iba a “disparar” un bar local. Rodríguez dijo que el hermano de Brutcher le impidió hacer eso y Nicholas Brutcher le disparó.

Rodríguez le dijo al diario Courant que luego vio llegar a los oficiales policiales y a Nicholas Brutcher abrir fuego tan pronto como llegaron a la casa, “les tendió una emboscada, ni siquiera tuvieron la oportunidad”, le dijo al periódico.

3. Nick Brutcher, que creció en Bristol y se graduó de la escuela de secundaria Bristol Central, se casó y tuvo hijos, según muestra su perfil de Facebook

Según su página de Facebook, Nick Brutcher creció en Bristol y se graduó de Bristol Central High School. La página de Facebook de Brutcher muestra que tiene hijos y estaba casado. Él tiene varias fotos publicadas con su esposa e hijos. Una foto de su boda lo muestra en el centro de una fila de hombres y niños con armas.

En abril de 2021, Brutcher publicó un video en Facebook con sus hijas bromeando sobre la “cancelación” de McDonald’s porque le preguntaron si quería un juguete para niños o para niñas en un Happy Meal. El video ahora tiene cientos de comentarios que atacan a Brutcher después del tiroteo.

La página de Facebook de Brutcher también muestra fotos de él con un rifle. Poca otra información sobre Brutcher estuvo disponible de inmediato y su familia no ha comentado. Su hermano, Nate Brutcher, también asistió a la preparatoria Bristol Central, según su página de Facebook.

4. Brutcher no parece tener antecedentes penales que no sean delitos de tráfico. La policía incautó 14 armas de su casa, según informa una estación de noticias

Los registros públicos muestran que Nick Brutcher no parece tener antecedentes penales en Connecticut que no sean delitos de tránsito. No se supo de inmediato si alguna vez había sido arrestado en otro estado.

De acuerdo con WTNH News 8, la policía incautó 14 armas de la casa de Brutcher junto con el rifle estilo AR-15 utilizado en el tiroteo. Las autoridades no han comentado sobre el reporte y si las armas se obtuvieron legalmente.

El jefe de policía de Bristol, Brian Gould, dijo en una conferencia de prensa sobre los oficiales asesinados y heridos: “Respondieron a un llamado al servicio y respondieron sin dudarlo. Eso es lo que hicieron todas las noches antes de eso, y eso es lo que continuaremos haciendo día tras día. Nuestra comunidad ha sido sacudida. Nuestro departamento de policía ha sido sacudido”.

Un testigo, Ken Przygocki, le dijo a WFSB: “Probablemente escuché de 12 a 15 detonaciones, miré a mi alrededor aproximadamente un minuto después, [luego escuché] otro disparo rápido y luego un solo disparo”. Otro testigo, Ted Krawiec, le dijo a la estación de noticias: “Simplemente escuchamos los disparos como ‘pop pop pop pop pop pop’ y se detuvo, y luego se detuvo durante unos 30 segundos y luego otra ronda de ‘pop pop pop pop pop. ‘ y luego simplemente se detuvo. Y luego [nosotros] comenzamos a escuchar sirenas y todo lo demás”.

5. La policía estatal dijo que llevará a cabo una investigación “muy compleja”

La Policía Estatal de Connecticut dijo en su comunicado de prensa: “Esta es una investigación en curso muy compleja dirigida por detectives de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía Estatal de Connecticut, a pedido de la Oficina del Fiscal General del Estado”.

El alcalde de Bristol, Jeff Caggiano, escribió en Facebook: “Bristol ha sido sacudida hasta la médula. Hoy es un día para honrar a nuestros oficiales caídos y sus familias. Hemos tenido una tremenda efusión de preocupación y simpatía y sabemos que toda la comunidad está sufriendo. Además, se ha establecido un “Fondo de Héroes de la Policía de Bristol” a través del Sindicato de la Policía de Bristol en el Thomaston Savings Bank para apoyar a las familias. Actualmente se aceptan donaciones en todas las sucursales y próximamente habrá más oportunidades de donar”.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo en un comunicado: “La pérdida de dos oficiales del Departamento de Policía de Bristol que murieron en el cumplimiento de su deber mientras respondían a una llamada de emergencia por violencia doméstica es una tragedia sin sentido, y mis oraciones están con sus familias, seres queridos y compañeros oficiales. También pido a los residentes de Connecticut que mantengan en sus oraciones a un tercer oficial que recibió un disparo mientras respondía a esta emergencia”.

Lamont agregó: “Este es un recordatorio devastador de los peligros que enfrentan los agentes de policía todos los días para proteger a nuestras familias y vecinos de todo tipo de situaciones. Estos oficiales son héroes y siempre serán recordados por el honorable servicio que brindaron a su ciudad y su estado. Esta sigue siendo una situación activa, y he ordenado al comisionado de DESPP, James Rovella, y a la Policía Estatal de Connecticut que apoyen al Departamento de Policía de Bristol y a la comunidad en general en todas las formas que puedan”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.