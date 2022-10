Alertan sobre dos nuevas subvariantes del COVID: ¿Qué son la BQ.1 y la BQ.1.1?

Han pasado ya más de dos años y medio desde que estalló la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y mientras se teme un repunte en los contagios de cara al invierno, como ya está ocurriendo en partes de Nueva York, las autoridades de salud alertaron sobre la aparición de nuevas subvariantes que siguen avanzando y están causando preocupación.

Así lo reportó el periódico New York Times, donde se informó que las cepas “BQ.1” y “BQ.1.1”, ya son responsables del 11% de todas las nuevas infecciones de Covid en la Unión Americana.

El Times dijo que hasta el momento se desconoce al cien por ciento si las subvariantes de la cepa Omicron desarrollan enfermedad grave, pero expertos están con los ojos puestos en su avanzada.

Estas variantes de ómicron se han convertido en un reto | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. La BQ.1 y la BQ.1.1 podrían regir el panorama de la expansión del covid-19 en las próximas semanas por su capacidad para evadir la inmunidad, según los CDC. La recomendación de los expertos sigue siendo estar debidamente vacunados. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor… 2022-10-16T00:12:49Z

Noticias Telemundo aseguró que datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) revelan que el número de casos relacionados con estas dos subvariantes han ido incrementándose en Estados Unidos.

Citada por Telemundo, la especialista en enfermedas infecciones, Ligia Peralta, advirtió que un temor ante las nuevas subvariantes es que pueden ser más reacias a las vacunas básicas.

New omicron subvariants BQ.1 and BQ.1.1 could lead COVID winter surge, expert says UCSF's Dr. Peter Chin-Hong says BQ.1 and BQ.1.1 seem to be more transmissible than its parent BA.5, but it shouldn't be a cause for concern. Here's why. abc7ne.ws/3ggsu9C #covid19 #omicron #coronavirus 2022-10-18T06:55:57Z

“Estas variantes son preocupantes, porque pueden evadir la inmunidad, osea, que si a usted le dio el COVID anteriormente o tuvo las vacunas provisionales, está aún vulnerable, porque son variantes que pueden dar la enfermedad, a pesar de que hayan tenido la enfermedad antes”, dijo la experta.

Telemundo agregó que las dos subvariantes provienen de la subvariante B.A.5 de Omicron, cusando de múltiples infecciones de COVID en Estados Unidos.

Asimismo, el citado noticiero reveló que Nueva York y New Jersey son actualmente los dos estados de la Unión Americana donde las nuevas subvariantes están haciendo de las suyas.

Más allá de pretender generar pánico, las autoridades de salud están haciendo un llamado a estar atentos a los síntomas, y cuidar de manera especial a los adultos mayores, a los niños más pequeños y a quienes tengan problemas inminológicos, pues en caso de contraer el COVID y desarrollar enfermedad seria, pudieran terminar en el hospital.

Y sobre la mejor manera de protegerse contra estas subvariantes, los CDC han insistido en que la herramienta que más seguridad proporcionan son las vacunas y dosis de refuerzo, más ahora que se aproxima la temporada de frío, que el año pasado generó una terrible oleada de contagios en la época navideñá y principios de año.

Actualmente ya están disponibles varias vacunas para niños y adultos.