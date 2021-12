Alcalde de Nueva York advierte: “Ómicron está aquí con toda su fuerza”

La variante ómicron sigue haciendo de las suyas en Nueva York, donde los casos continúan disparados en niveles alarmantes, hasta el punto de que tan solo el último día se reportaron 23,400 contagios nuevos, de los cuales 15,000 se dieron en la Gran Manzana, casi un 50% más desde el viernes. El domingo los casos fueron de 22,000 y la tendencia sigue subiendo, de acuerdo a NBC New York.

Y en medio de la preocupación que ha generado el avance del COVID, en plena época de Navidad y fin de año, con mucha honestidad, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, señaló que ómicron está en la ciudad con toda su ferocidad, justo cuando la tasa de positividad supera el 8,4%.

“Hemos visto aumentos muy sustanciales en los casos de COVID en los últimos días. Está claro que la variante Ómicron está aquí en la ciudad de Nueva York con toda su fuerza”, dijo el Alcalde, en una conferencia de prensa.





De Blasio insistió en la urgencia de que más personas se vacunen y que aquellos que ya están inmunizados accedan a la dosis de refuerzo para frenar el COVID, pues los casos se multiplicarán.

“Esperamos que en las próximas semanas se produzca un aumento muy, muy importante en el número de casos, más de los que hemos visto anteriormente. Y luego esperamos que después de un período de tiempo se disipe”, mencionó el Alcalde. “Las personas deben vacunarse en este momento. Pónganse ese refuerzo ahora mismo. No se sienten bien, háganse la prueba ahora mismo. Es una situación urgente. Diría que es una situación urgente porque lo que sabemos hasta ahora es imperfecto sobre ómicron. Pero seguro que está claro que se propaga rápido”.

El Alcalde dijo que a fin de que las personas más vulnerables puedan acceder a pruebas, se aumentará el servicio a domicilio.

“En la ciudad de Nueva York, ya hacemos algo que ninguna otra ciudad hace. Si eres un contacto cercano, si eres un viajero internacional, si tienes 65 años o más, o si estás inmunodeprimido, enviaré un equipo a tu casa para que puedas hacerte la prueba gratis de la comodidad de tu hogar”, dijo el mandatario.





De Blasio también se refirió a la activación de una línea de apoyo para obtener ayuda sabiendo el estatus de COVID.

“Si usas una de nuestras pruebas caseras, o si eres alguien con COVID o has estado expuesto, siempre puedes llamar al 212-COVID19 las 24 horas del día, los 7 días de la semana y es tu ventanilla única para saber cómo podemos ayudarte”, dijo el gobernante. “Además te decimos que si has estado expuesto y esto es difícil y queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar. Te entregaremos comida gratis. Te recogeremos en un taxi gratuito y te llevaremos a nuestro programa de hotel gratuito. Puedes quedarte allí gratis. Te entregaremos las comidas en tu habitación de forma gratuita. Incluso, y esto no es una broma, pasearemos a tu perro gratis. Y si hay algo más que podamos hacer para ayudar, háznoslo saber, literalmente lo haremos”.