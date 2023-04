Joven le disparó a un youtuber por hacer una broma en un centro comercial

Alan Colie está acusado de dispararle al bromista de YouTube Tanner Cook en el Dulles Town Center Mall en Virginia, el 2 de abril de 2023, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Loudon en un comunicado de prensa. Según Cook, un YouTuber de 21 años, estaba tratando de hacerle una broma a Colie cuando le dispararon.

“Estaba jugando una broma, una simple broma pesada, y este tipo no se lo tomó muy bien”, dijo Cook, quien dirige el canal “Classified Goons”, a WUSA desde la unidad de cuidados intensivos de un hospital local donde se está recuperando. “Él no me dijo nada”.

Esto es lo que necesita saber sobre Alan Colie y el tiroteo de Tanner Cook:

1. Alan Colie es acusado de dispararle a Tanner Cook en el abdomen

Según el comunicado de prensa del 2 de abril de la Oficina del Sheriff del Condado de Loudon, “La Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun arrestó y acusó a un hombre de Leesburg involucrado en un tiroteo en el Patio de Comidas del Dulles Town Center Mall esta mañana. … El tiroteo resultó de una interacción entre la víctima y Colie en el patio de comidas”.

La oficina del alguacil agregó: “LCSO recibió la primera llamada informando que se había producido un tiroteo en el centro comercial Dulles Town Center aproximadamente a las 11:57 a.m., y los agentes respondieron rápidamente, llegando a la escena dentro de los tres minutos posteriores a la llamada. Los agentes ingresaron de inmediato al centro comercial y detuvieron al sospechoso aproximadamente a las 12:02 p.m.

Según el comunicado de prensa, “una víctima masculina adulta fue encontrada afuera del centro comercial con una herida de bala en el abdomen. La víctima fue tratada por lesiones por agentes y miembros del Sistema Combinado de Bomberos y Rescate del Condado de Loudoun (LC-CFRS) y transportada a un hospital local para recibir tratamiento. En este momento, no parece que el sospechoso y la víctima se conocieran. Los agentes de la LCSO también revisaron todo el centro comercial para asegurarse de que no hubiera otros sospechosos o víctimas presentes. La gerencia de Dulles Town Center cerró el centro comercial por el resto del día”.

2. El canal de YouTube ‘Matones clasificados’ presenta videos de ‘un par de cabezas de hueso’ y tiene más de 40,000 suscriptores

Tanner Cook le dijo a WUSA que el tiroteo no le impedirá crear videos de bromas. Él y sus amigos manejan un canal de YouTube llamado “Matones clasificados”, que tiene 40.000 suscriptores, aunque no está claro cuántos de ellos seguían la página antes del tiroteo.

El canal se describe como “solo un par de ‘cabezas de hueso'” con videos nuevos cada martes. Los videos también se publican en Instagram y TikTok.

Otro video reciente muestra a un “chico enojado” compartiendo con el camarógrafo mientras graban una broma en una tienda, mientras que otros videos muestran a Cook y sus amigos siendo expulsados de los negocios y hablando con la policía y la seguridad mientras filman videos de bromas.

El padre de Cook, Jeramy Cook, le dijo al New York Post: “Estaban haciendo un video en el centro comercial y tratando de divertirse con la gente y este tipo no se estaba divirtiendo. Había un teléfono alrededor de él y lo estaban entrevistando o hablando con él, y no le gustó y sacó su arma y le disparó a mi hijo”.

3. Colie fue acusado de lesiones maliciosas agravadas, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y descarga de un arma de fuego dentro de un edificio

Según la oficina del alguacil, “Alan W. Colie, de 31 años, fue arrestado y acusado de lesiones maliciosas agravadas, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y descarga de un arma de fuego dentro de un edificio”.

Herir maliciosamente agravado es un delito grave de clase 2, según la ley de Virginia. Conlleva una sentencia potencial de 20 años a cadena perpetua. El uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave también es un delito grave de clase 2 y disparar un arma de fuego dentro de un edificio es un delito menor de clase C, según la ley de Virginia.

Según la oficina del alguacil, el tiroteo sigue bajo investigación. “Cualquier persona con información adicional debe comunicarse con el detective K. Mitchell al 703-777-1021”, dijo la oficina del alguacil en el comunicado.

4. Alan Colie, quien es de Leesburg, Virginia, está detenido en la cárcel

Alan Colie estaba detenido en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Loudon desde el 4 de abril de 2023, según los registros de la cárcel vistos por Heavy. Los registros no indicaron si se ha fijado un monto de fianza.

Según los registros judiciales del condado de Loudon vistos por Heavy, la primera comparecencia ante el tribunal de Colie estaba programada para las 8:30 a. m. del 5 de abril de 2023, para una audiencia de fianza. Se fijó una audiencia preliminar para el 3 de mayo de 2023, según los registros judiciales.

Colie no pudo ser contactado por Heavy para hacer comentarios y no quedó claro de inmediato si ha contratado a un abogado que pueda hablar en su nombre. Los registros en línea muestran que ha sido designado defensor público.

Según su página de Facebook, Alan Colie trabaja como conductor de mensajería y es originario de Fairfax, Virginia. Se graduó de la escuela secundaria del condado de Loudon, dijo en la sección de introducción de su página de Facebook.

La página de Facebook de Colie también incluye una foto del logotipo de la Asociación Nacional del Rifle y una foto de la “Bandera No me pises”.

La policía no dijo qué tipo de arma se usó en el tiroteo y si era propiedad legal de Colie. Según los registros judiciales, Colie fue acusado anteriormente en el condado de Loudon en 2012 de agresión y agresión a un miembro de la familia, pero el cargo fue desestimado en 2014.

