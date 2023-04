¿Quién es Margarita Portillo, viuda de Andrés García?

En la tarde de este martes 4 de abril de 2023 se conoció la lamentable y triste noticia de la muerte del galán de la pantalla mexicana, el actor Andrés García, a sus 81 años de edad.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes ANDI SGDIP en un comunicado en Twitter y confirmada más tarde por su esposa, Margarita Portillo quien por medio de una publicación de el perfil de Instagram del actor compartió un emotivo mensaje y reveló detalles de los últimos días de vida de García.

Portillo narró que “el amor de sus amores” se encontraba descansando al lado Jesús y que el actor había muerto en paz y de una manera tranquila.

En el mensaje se lee:

“Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación, que mi esposo, Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús.

Andrés recibió una transfusión el día domingo, 2 de abril, en el Hospital Santa Lucía. El mismo domingo regresamos a casa pero su cuerpecito ya estaba muy cansado. Recibió la extremaunción el día lunes, 3 de abril, estando yo a su lado así como mi hermana y su enfermero. Permanecí a su lado cuidándolo y queriéndolo hasta su último suspiró. Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios. Andrés abandonó este plano terrenal a las 15:07 horas. Su cuerpo será velado en esta, que es su casa, a partir de mañana 5 de abril, a las 09:00 horas, en la calle Urracas No. 20 del Fraccionamiento Costa Brava de la ciudad y puerto de Acapulco. – Margarita Portillo, Viuda de García”

De igual manera su esposa en el mensaje dio a conocer que el cuerpo de Andrés García será velado en su casa de Acapulco, Guerrero desde este miércoles 5 de abril.

¿Quién es Margarita Portillo y cómo nació la historia de amor con el actor?

Según dan cuenta los medios locales mexicanos, Andrés García y Margarita Portillo se conocieron en el año de 1997 cuando ella tenía unos 25 años de edad, en medio una misa de San Judas Tadeo luego del huracán Paulina en Acapulco, Guerrero. Ambos contrajeron nupcias un 20 de enero del año 2000, convirtiéndose así en la cuarta y última esposa del galán de los años 70 y 80. Ambos estuvieron casados por 22 años.

Portillo fue la encargada de acompañar a su esposo durante sus días de enfermedad y durante el día martes 4 de abril de 2023, luego de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento.

De acuerdo con declaraciones dadas por Margarita Portillo al programa “Ventaneando” en 2013, citadas por El Universal, ella contó que fue el propio García quien organizó toda la boda ya que ella había perdido todo tras el huracán.

“Te voy a decir por qué lo tengo muy claro, yo soy sobreviviente del huracán Paulina que fue en el 97, entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo, que nos presentó un sobrino, yo me acuerdo, traía una falda despintada porque yo perdí todo. Ya me había pedido que nos casáramos dos veces antes, y no le hacía caso, yo me casé con el vestido que pude, él preparó todo, dio las órdenes de todo… él se encargó de todo”, dijo.

Tras varios años de matrimonio, la pareja vivió un quiebre en su relación a tal punto que a mediados del año 2020 el actor anunció en el programa “De Primera Mano” que estaba en proceso de divorcio, confirmando que ya no vivían juntos hacía unos cinco años. Luego de esta noticia, el mismo García reveló al programa “Hoy” que junto a su esposa habían tomado la decisión de darse una nueva oportunidad y salvar su matrimonio.

“Ha sido una vida llena de emociones, diferente, pero muy difícil para mí, muy difícil. Pero hemos seguido adelante porque a esta etapa de nuestras vidas nos damos cuenta que nos queremos y hemos decidido seguir adelante juntos para siempre. El amor es el que se conserva a base de cariño, el cariño es lo que conserva la relación entre una pareja, las caricias, el tratar bien, el tratar de ayudar a la pareja, acompañarla o que te acompañe, el sexo, y el amor se conserva a base de cariño, el cariño es un apretón, un abrazo, un beso en el cachete, en la boca, en donde sea, la compañía con cariño, yo creo que en lo personal que ese es el secreto”, dijo en ese momento Margarita Portillo en declaraciones citadas por El Comercio.

¿Andrés García tuvo otros amores?

El actor gozó de una gran acogida en su publico, no solo por su gran talento paréala actuación, sino por su físico envidiable, por ello, Andrés García tuvo una gran lista de amores y romances, de los cuales hubo cuatro matrimonios.

Sandra Vale fue esposa de García con quien tuvo una relación de siete años de la cual nacieron sus hijos Leonardo y Andrés García Jr.

Tras su divorcio el actor estuvo con Fernanda Ampudia en 1974, producto de esta relación nació su hija Andrea García.

Finalmente, la cuarta mujer en la vida de Andrés García fue Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante, en 1980, con quien tuvo una relación amorosa por 12 años.

