¿Cuántos hijos tuvo Andrés García?

El churraso mexicano de las décadas 80s y 90s, el actor Andrés García, luego de varios meses padeciendo una penosa enfermedad, tristemente acabó de fallecer este 4 de abril a sus 81 años de edad. Esta noticia tiene triste a su público seguidor, sobre todo a las féminas que se deleitaron con su belleza y su hombría, como protagonista de varias telenovelas.

“@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete Andrés García. Actor con gran trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordado por su emblemático papel de “Pedro Navaja”, en la película del mismo nombre. A familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias”, escribió la Andi.

En los últimos meses de su agonía, García publicó varios videos en donde dejaba saber de su situación de abandono por parte de sus hijos y en donde pedía que sus días terminaran para no sufrir más. De hecho, publica El Universal que los problemas entre la familia García se hicieron mucho más grandes en los últimos meses, luego de que fuera diagnosticado con cirrosis y la dura crisis que tuvo, según contó su esposa Margarita Portillo por su recaída en el mundo del alcohol y las drogas. La esposa de García aseguró que éste no recibió apoyo por parte de sus hijos y más tarde él confirmó que ya no eran tan cercanos.

“Él tantos años de parranda no aparece en dos años, y de repente aparece y me dice qué onda papá voy a verte, viene se queda cuatro horas aquí y después se va se vuelve a desaparecer otro año, eso no es visitar a tu papá”, dijo Andrés García, refiriéndose a la actitud de su hijo Leonardo y agregó “De Andrea no quiero saber nada”, en entrevista para Telemundo, incluso llegó a desconocerla públicamente.

¿Quiénes son los hijos de Andrés García?

De acuerdo con El Universal, la descendencia de la cual tuvo conocimiento el actor mexicano, corresponde a cuatro hijos, ahora con su fallecimiento habrá que esperar si salen a la luz publica otros hijos no reconocidos por él.

Andrés García Junior, de 54 años de edad, es el primogénito del primer matrimonio entre Andrés García, y Sandra Vale, nació en 1968, y según El Universal, pese a la fama del actor, García Junior ha permanecido fuera del ojo público a causa de las constantes peleas con su padre. Aunque durante su juventud participó en algunas telenovelas, entre ellas, “El rostro de Analía” y “Salomé”.

Leonardo García Vale, es el segundo hijo del matrimonio con Sandra Vale. Actualmente tiene 50 años de edad, pero al igual que su hermano mayor se rebelaron en contra de su padre Andrés por haber acusado a su madre de haberle suministrado drogas. Si bien tuvo una extensa carrera en la pantalla chica, Leonardo decidió dedicarse de lleno a negocios personales. Incluso, incursionó en el mundo del modelaje. De igual manera, actuó en telenovelas como “A corazón abierto” y “Tanto amor”.

Andrea García es la hija no reconocida del actor y fruto del matrimonio con Fernanda Ampudia. Sin embargo, en vida declaró que se mantuvo alejada de él. La razón por la que Andrés no tenía buena relación con su hija se debió a una polémica desatada en los medios de comunicación, en los que supuestamente Andrea denunciaba a su padre por abusador. De hecho, en su momento el actor llego a decir que la había excluido de su testamento, por su decepción como padre.

Según Milenio el actor protagonizó una polémica luego de que una revista publicó que ella lo acusó de abuso y él declaró: “Pues cómo no (voy a estar enojado), es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende… de que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pende…, por eso para mí ella ni siquiera existe”.

Ante esto, Andrea culpó a algunos medios de comunicación de publicar mentiras y negó haber hecho malas declaraciones en contra su padre: “Es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño, yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá”.

Andrea tiene 47 años años de edad y su vida esta dedicada a la actuación, el modelaje y la conducción de televisión.

Por último esta Michelle, la hija poco conocida de Andrés Gracia, incluso, el mismo actor detalló que poco se sabe de ella y rara vez mantenían comunicación. “Me salió hace poco, no sabía yo que estaba y sí es mía. Te digo el nombre porque apareció hace como tres años”, declaró a Milenio.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el galán del cine reconoció la existencia de Michelle, pero mencionó que no estaba seguro si era de su sangre, pues la conoció cuando ella tenía los 33 años.

¿Quiénes son los herederos de Andrés García?

De acuerdo con el portal Excelsior, Andrés García reveló en una entrevista que gran parte de su herencia iría destinada al político y actor Roberto Palazuelos y a su esposa Margarita Portillo.





El motivo de esta decisión fue porque sus hijos legítimos no estaban tan presentes en su vida, mientras que Roberto Palazuelos lo apoyaba tanto legal como económicamente. Sin embargo, la decisión del actor ha cambiado varias veces en los últimos años y la última vez había afirmado que estaba “poniendo todo a nombre de su esposa”.

