Murió el actor mexicano Andrés García ¿Cuál fue la causa de su muerte?

Durante la tarde de este martes 4 de abril de 2023 se conoció la triste noticia del fallecimiento del actor mexicano Andrés García a sus 81 años de edad, luego de varias semanas estables de salud, así lo confirmaron medios locales de México y la Asociación Nacional de Intérpretes ANDI SGDIP en un comunicado en Twitter.

“@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete Andrés García. Actor con gran trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordado por su emblemático papel de “Pedro Navaja”, en la película del mismo nombre. A familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias”, escribió la Andi.

El legendario actor y galán de la televisión nació un 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana, pero fue nacionalizado mexicano luego de que sus padres emigraran al país Azteca. La muerte del actor de 81 años fue confirmada también por varias personalidades de la televisión entre ellas la actriz y cantante de RBD, Anahí, quien se mostró bastante triste por la noticia.

“No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés”, escribió la ex rebelde en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que Anahí, según Telemundo visitó en diciembre de 2023 al actor y además lo apoyó económicamente para los tratamientos médicos de Andrés García.

Por medio de su cuenta de Instagram, García agradeció el apoyo de la cantante y su esposo escribiendo:

“Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anahi @anahi y a su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones. También quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por todos sus mensajes y palabras de cariño y apoyo que me han demostrado por todos los medios posibles. En verdad, no saben cuando me han servido en estos momentos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes”.