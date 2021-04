Al Qaeda pretende continuar la ‘guerra en todos los frentes’ contra EE.UU.

Este fin de semana se cumplen diez años de la muerte del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. El 2 de mayo de 2011, el autor de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas de Estados Unidos, fue abatido por el equipo Seal 6 de las fuerzas Especiales del país americano, en una redada matutina que encontró al terrorista dentro de su recinto amurallado en la ciudad universitaria militar paquistaní de Abbottabad.

Sin embargo, frente al reciente anuncio hecho por el presidente Joe Biden de retirar sus fuerzas especiales de Afganistán antes de que se cumpla el 20º aniversario del ataque del 9-11, la organización terrorista, paramilitar y yihadista Al Qaeda afirmó que su conflicto con Estados Unidos está lejos de haber terminado.

Siendo poco habitual que el grupo islámico de declaraciones a los medios de comunicación, la cadena informativa de CNN logró a través de intermediarios, una exclusiva para entrevistar a un funcionario de Al Qaeda, quien estableció que la guerra en contra de los Estados Unidos está lejos de terminar y que su grupo planea regresar después de que se retiren las tropas estadounidenses del país Afgano, en una supuesta alianza con los talibanes, quienes precisamente en el año pasado firmaron un acuerdo de paz con EE.UU. en el que se comprometían a romper vínculos con AlQaeda.

“La guerra contra Estados Unidos continuará en todos los demás frentes a menos que sean expulsados del resto del mundo islámico”.

Es de señalar que con respecto a este comentario por parte del portavoz del Al Qaeda, CNN pidió una aclaratoria a los talibanes, pero no obtuvo ninguna respuesta al momento de esta reseña.

De otro lado, sobre estas declaraciones, Peter Bergen, un experto en terrorismo de CNN y autor de varios libros sobre Osama bin Laden, quien leyó las respuestas de la red, dijo a la cadena que creía que se trataba de una declaración genuina, a la vez que destacó que, entre los talibanes, tanto paquistaníes como afganos, y Al Qaeda, existen importantes relaciones de hermandad islámica.

De hecho, en un aparte de la entrevista a CNN, se deja ver como dos miembros de la rama de Al Qaeda se deshicieron en elogios hacia los talibanes por mantener viva la lucha contra Estados Unidos. “Gracias a los afganos por la protección de los compañeros de armas, muchos frentes yihadistas de este tipo han estado operando con éxito en diferentes partes del mundo islámico durante mucho tiempo”, dijo el portavoz, en declaraciones citadas por Infobae.

Para el comunicador experto en terrorismo, “Esto confirma lo que la ONU ha estado diciendo, que ‘los talibanes consultaron regularmente’ con Al Qaeda durante sus negociaciones con Estados Unidos, al tiempo que garantizan que ‘honrarán sus lazos históricos’ con el grupo terrorista”.

Así mismo, durante la entrevista, la red terrorista también afirmó no tener un interés particular de volver a utilizar Afganistán como base de operaciones para futuros ataques, pues supuestamente ya no lo necesita, ya que tienen varios frentes en distintos lugares, según Univisión.

“Estados Unidos no es un problema para nuestros hermanos afganos, pero debido a los sacrificios en la guerra afgana, los estadounidenses ahora están derrotados. Ya sean republicanos o demócratas, ambos han tomado la decisión final de retirarse de la guerra afgana”, informó CNN.

Además, en las declaraciones a la cadena informativa, el portavoz de Al Qaeda reconoció que luego de que Osama bin Laden, fuera ejecutado hace 10 años, la organización se debilitó, por lo que otros grupos islamistas de carácter más extremo, refiriéndose al estado Islámico (ISIS), encontraron espacio para establecerse en el Medio Oriente.

“Se beneficiaron del martirio del jeque Osama, del jeque Atiyahullah, del jeque Abu Yahya Al-Libi (que Dios se apiade de ellos) y de muchos otros”, manifestaron a CNN.

Sin embargo, insistió en que la organización no está muerta y que simplemente ha mantenido un “silencio táctico”, mientras libra “una guerra larga” con “diferentes etapas”.

