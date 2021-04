Detienen 5 individuos por asalto al paseador de perros de Lady Gaga

El Departamento de la Policía de Los Ángeles arrestó a cinco personas las cuales han sido acusadas de ser presuntamente participes en el robo y tiroteo en contra del paseador de perros de la famosa cantante Lady Gaga, Ryan Fischer, el cual ocurrió en el es de febrero. ha informado el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las personas que han vinculadas en este hecho, fueron arrestados el martes de la presente semana debido al robo a mano armada y secuestro sufrido por los perros de Lady Gaga. Además, por intento de asesinato al amigo cercano de la estrella del pop, quien en ese momento se encontraba paseando a los animales y recibió un tiro en el pecho, sufriendo lesiones en un pulmón.

De acuerdo a la policía de Los Ángeles, tres de los cinco sospechosos comprenden una edad entre los 18 y los 27 años. Mientras que las otras dos personas, entre los 40 y 50 años de edad, fueron acusados por cómplices. Además, la policía confirmó que cuatro de las cinco personas involucradas en este caso, son pandilleros quienes tienen antecedentes previos.

la identidad de los cinco detenidos ha sido revelada. De acuerdo a TMZ, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón dio los nombres de los implicados. Se trata de James Jackson, de 18 años, Lafayette Whaley, de 27 y Jaylin White, de 19 años. También fueron detenidos Harold White, de 40 años, y Jennifer McBride, de 50 años. De acuerdo a información de Infobae, fue Jennifer McBride quien encontró a los perros, llamó al número de la recompensa y devolvió a los canes, luego de que Lady Gaga ofreciera una recompensa de US$500.000 por sus mascotas.

De acuerdo a TMZ la policía cree que los secuestradores se sintieron intimidados porque el caso tomó fuerza en los medios, por lo que decidieron entregar a los otros dos perros.

Según Infobae: “[McBride] respondió al correo electrónico de recompensa para devolver los perros. Ella finalmente llevó a los perros a la Estación Olímpica de LAPD. Los detectives pudieron establecer que McBride tenía una relación con el padre de uno de los sospechosos, Harold White”, explicó un comunicado del LAPD.

Se espera ahora que los cinco sospechosos sean procesados.

El pasado 24 de febrero el amigo cercano de la estrella, Ryan Fischer se encontraba paseando a los perros de raza bulldogs franceses en una zona residencial de Hollywood a las 22:00 hora local, cuando recibió un disparo en el pecho quedando gravemente herido, y los animales secuestrados. En una cámara de vigilancia se ve como dos personas salen de un carro, forcejean y posteriormente disparan contra Fischer. Los ladrones lograron llevarse a dos de los tres perros, llamados Koji y Gustav, y el tercer perro, llamado Miss Asia, logró recuperarse encontrado en la calle.

Cuando se conoció a noticia, de inmediato la cantante, que se encontraba en Roma filmando Gucci la película de Ridley Scott, publicó por medio de su cuenta de Instagram que ofrecía una recompensa de de 500,000 dólares por los animales.

“Mis queridos perros Koji y Gustav fueron robados en Hollywood hace dos noches. Mi corazón está destrozado. Pagaré $500,000 por su regreso. Envíe un correo electrónico a KojiandGustav@gmail.com para contactarnos. O, si los compró o los encontró sin saberlo, la recompensa es la misma. Te sigo amando Ryan Fischer, arriesgaste tu vida para luchar por nuestra familia. Siempre eres un héroe”.

Fischer habló con el medio Celebrity luego de lo ocurrido, según el medio 20 minutos diciendo que:

“Hace cuatro días, mientras un coche se alejaba a toda velocidad y la sangre me brotaba de una herida de bala, un ángel trotó y se recostó a mi lado. Mis gritos de auxilio se calmaron mientras la miraba, a pesar de que me daba cuenta de que aquella sangre que se acumulaba alrededor de su pequeño cuerpo era la mía. Acuné a Asia lo mejor que pude, le di las gracias por tantas y tantas increíbles aventuras que habíamos vivido juntos, le pedí perdón por no haber podido defender a sus hermanos y luego me prometí que trataría de salvarles la vida… y también la mía.

Con la esperanza de que mis súplicas, tranquilas pero contundentes dada la urgencia de mis cuidados, así como las descripciones detalladas de los perros, fueran suficientes para ayudarme a obtenerla suficiente atención de la policía y los medios para encontrar a mis chicos, miré de nuevo hacia atrás a mi ángel de la guarda.

Y sonreí al ver cómo temblaba, agradeciendo que al menos ella estuviera bien”, prosigue Fischer, que acaba esta primera publicación con un cliffhanger: “A partir de ese momento, exactamente cuando los vecinos salían de sus casas y de los restaurantes hacia nosotros, tendidos en la acera, la vida ha dado un giro tan repentino como inesperado”.