Llegó cargamento de vacunas COVID-19 a la Conmebol: ¿Cómo serán distribuidas?

Desde la aparición de la pandemia a causa del virus COVID-19 ha afectado al mundo en general, y el fútbol no ha sido la excepción. Los certámenes futbolísticos más importantes a celebrarse en 2020 como lo eran la Eurocopa y Copa América tuvieron que ser aplazados para 2021, las ligas locales fueron pausadas y unas canceladas definitivamente. Al igual que competiciones como la UEFA Champions League y Copa Libertadores.

Es por ello, que los organismos del fútbol tanto en Sudamerica como en Europa, han velado por el bienestar de los jugadores de fútbol, cuerpo técnico, árbitros y asistentes, como también por las personas y funcionarios que trabajan por el bien de este.

Con la aprobación de varias vacunas contra el virus, particularmente La Confederación Sudamericana de Fútbol, entidad que rigue el fútbol en esta lado del mundo, y que tiene su sede principal en Luque, Paraguay, en cabeza de su presidente, el señor Alejandro Domínguez, dio la excelente noticia que esta semana arribaron al Aeropuerto Internacional Carrasco en Ciudad de la Costa en Uruguay un lote de 50.000 vacunas Sinovac para el COVID-19, las cuales fueron donadas por la farmacéutica China. Cabe resaltar que las vacunas estarán enfocadas en los planteles principales del fútbol profesional de primera categoría de los 10 países miembros a la Conmebol.

¡Histórico! Ya están en Sudamérica las vacunas para el fútbol sudamericano. La @conmebol se convertirá en la primera organización civil del mundo en emprender una vacunación que beneficiará a miles de familias en los 10 países y que representará una valiosa… pic.twitter.com/znMuz4UJl5 — Alejandro Domínguez (@agdws) April 29, 2021

Por medio de un comunicado la Conmebol había anunciado la llegada de las inyectables para el miércoles 28 de abril.

En el comunicado se lee:

Responsables de la dirección jurídica y de la dirección médica de cada Asociación Miembro se reunieron en forma virtual con sus pares de la CONMEBOL a fin de ultimar los detalles legales, organizativos y logísticos de la vacunación contra el COVID 19 a la familia del fútbol sudamericano. El protocolo de vacunación y los procedimientos a seguir serán analizados mañana por el Consejo de la CONMEBOL. Para el miércoles 28 está prevista la llegada a Uruguay del lote de 50.000 dosis de la vacuna de Sinovac Biotech Ltd. Desde ese momento comenzará el proceso de distribución de los inmunizantes en los distintos países, en estricto cumplimiento de las normativas legales y sanitarias vigentes en cada uno de ellos.

El mismo presidente Alejandro Domínguez estuvo presente junto con Ignacio Alonso, titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el embajador chino en el país Wang Gang, para recibir el cargamento de vacunas el cual estuvo operado por la compañía Lufthansa, el cual aterrizó a las 20:30 hora local de Uruguay.

La vacunación es un avance enorme hacia aquello que todos anhelamos: el regreso total del fútbol sudamericano, con su explosión de color, alegría y pasión, en la cancha y en las tribunas. pic.twitter.com/cjU3AwF6M3 — Alejandro Domínguez (@agdws) April 29, 2021

De igual manera el dirigente aseguró, según Antena2 que la Conmebol es la única confederación que ha recibido un lote de vacunas especialmente para el fútbol.

“Somos la única confederación en el mundo que creímos en grande, como ha mostrado la historia del fútbol sudamericano. Sinovac produjo un lote de vacunas específicas y especialmente para el fútbol sudamericano que brinda una herramienta más al protocolo sanitario que despliega la confederación”.

No puedo dejar de agradecer, en nombre de toda la familia del fútbol sudamericano al presidente del Uruguay, @LuisLacallePou, a Sinovac Biotech Ltd., al Gobierno Chino, al secretario de la presidencia uruguaya, @AlvaroDelgadoUy , al ministro de Deportes, pic.twitter.com/dbG9AwtOZB — Alejandro Domínguez (@agdws) April 29, 2021

¿Cómo serán distribuidas las vacunas?

De acuerdo a un comunicado publicado por la Conmebol, las vacunas se comenzaran a distribuir de inmediato en todo el continente, la cual va dirigida a jugadores, jugadoras, árbitros, técnicos y colaboradores, como esfuerzo para contener la pandemia.

De igual manera, afirman que la vacunación comenzará con los planteles que disputarán la Copa América y los que participan en torneos internacionales tanto de equipos masculinos como femeninos. Es de anotar que la vacunación no será obligatoria, y que los jugadores que no quieran inmunizarse no tendrán ningún tipo de penalización.

Las vacunas, donadas por la farmacéutica china Sinovac Biotech Ltd. a la CONMEBOL y transferidas por ésta sin costo a las Asociaciones Miembro, constituyen una barrera más a la expansión del COVID-19. Se suman a los protocolos sanitarios aplicados desde el año pasado y que han demostrado una altísima eficacia, ya que el 99% de las decenas de miles de pruebas de detección arrojaron resultado negativo. El proceso de vacunación comenzará con los planteles que disputarán la CONMEBOL Copa América y los que se encuentran participando de los torneos internacionales de la CONMEBOL hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país. En todos ellos están incluidos, naturalmente, el cuerpo técnico y los asistentes. El orden continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos.

Por último la entidad afirmó que “La vacunación impulsada por la CONMEBOL alcanzará a unas 25.000 personas”.

Argentina sigue como sede la Copa América 2021

Luego de las especulación generada en torno a la situación de la pandemia que hay en Sudamerica, se habló de que Argentina se apartaba de la realización de la Copa América que se llevará a cabo desde el 13 de junio hasta 10 de julio, en compañía de Colombia. Pero el presidente de la Conmebol ratificó a Argentina como sede.

En declaraciones al programa Caracol Radio citado por AS, el dirigente dijo:

“Creo que al Presidente Fernández se le sacó de contexto, estando en su posición cualquiera diría lo mismo ya que es prioridad la salud del pueblo. En ningún momento se entendió que pusiera en riesgo la participación de Argentina como sede de la Copa América. Tampoco hubo una comunicación oficial entre nosotros sobre alguna preocupación por la organización de la Copa. Por el contrario, una reafirmación constante, se está trabajando en los protocolos, con las sedes, con los hoteles, con migración. La Copa se va a llevar adelante respetando las políticas de salud implementadas por los Gobiernos. Si hubiera la posibilidad de que haya público, así sea reducido, sería más lindo, pero si no fuese el caso, se va a jugar sin público”.

Finalmente con la llegada de las vacunas y el comienzo de la inmunización, se podrá garantizar la realización de la Copa América.

