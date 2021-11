Pánico en aeropuerto de Atlanta por “disparos accidentales” [VIDEOS]

El aeropuerto de Atlanta dice que los informes de tiradores activos que causaron pánico generalizado allí son falsos, aunque hubo una “descarga accidental”. Puedes ver el video del pánico causado a lo largo de este artículo.

“No hay un tirador activo. Hubo una descarga accidental en el aeropuerto. No hay peligro para los pasajeros ni para los empleados. Hay una investigación en curso, se publicará más información en este canal”, escribió el aeropuerto.

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel. — Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021

Una mujer respondió en el hilo de comentarios: “¿Qué quieres decir con descarga accidental? ¿Tsa les dijo a todos que se detuvieran y se tiraran al suelo y tsa comenzó a gritar que tiene un arma? ” Otra persona escribió: “¿Cómo explicas los 3 estallidos que escuchamos?”

A veces, los informes de tiradores activos resultan ser falsos causando pánico, y ese fue el caso en Georgia este sábado 20 de noviembre, dijo el aeropuerto. Pero causó un pánico generalizado cuando la noticia de un posible tirador activo se extendió rápidamente en las redes sociales. Las personas en las redes sociales revelaron que estaban atrapadas en aviones, evacuadas, corriendo, etc. Estamos trabajando para obtener más información de las autoridades.

El video mostró cosas derribadas en el aeropuerto. “Atrapado en un avión en ATL debido a un tiroteo activo en el aeropuerto. Espero que todos estén a salvo, suplicante #activeshooting #atl #atlantaairport #BeSafe”, escribió una mujer en Twitter.

Stuck on a plane in ATL because of an active shooting at the airport. Hope everyone is safe🥺 #activeshooting #atl #atlantaairport #BeSafe — iLuv_Me (@Above_Expected) November 20, 2021

Esto es lo que necesita saber:

Los reportes de un tirador activo aterrorizó a muchas personas en el aeropuerto

the one time I’m at the airport going to pick up my grandma’s. THERES A FUCKING ACTIVE SHOOTER. if you are at the Atlanta Airport hart-field jackson PLEASE BE CAREFUL! — 🦋 (@sydn3y4) November 20, 2021

Los informes en Twitter fueron espantosos.

“Estoy en el aeropuerto de Atlanta, acabo de abordar mi vuelo a Nueva York y tuvimos que cerrar nuestras puertas debido a un presunto tirador activo en la terminal. @Delta está gestionando esto tan profesionalmente como siempre. Escuchamos sirenas pero no podemos verificar nada. Te mantendrá actualizado hasta la fecha. ¡Rezar!” escribió una persona. Ella agregó: “Todavía estamos esperando confirmar la historia. Nuestras puertas se han cerrado. @Delta está haciendo todo lo posible para calmar a la gente. Algunos estaban subiendo y empezaron a gritar”.

We are still waiting to confirm story. Our doors have closed. @Delta is doing everything possible to calm people down. Some were boarding and started to scream. — Dianne Callahan (@DianneCallaha16) November 20, 2021

“Estaba caminando hacia la seguridad en el aeropuerto de Atlanta cuando la gente me dijo que dejara de caminar. Informes no confirmados de tirador activo. 50-60 reunidos en mi extremo del aeropuerto. Estuvo tranquilo durante 5 minutos, luego todos comenzaron a correr y gritar. Tomó el tren una parada al norte. No he recibido información. #ATL”, escribió un hombre.

Was walking towards security in Atlanta airport when folks told me to stop walking. Unconfirmed reports of active shooter. 50-60 gathered at my end of airport. Was calm for 5 mins, then everyone started running and screaming. Took train one stop north. Haven’t received info. #ATL — Kevin Helgren (he/him/his) (@kevinhelgren) November 20, 2021

“Orando por todos en el aeropuerto de Atlanta en este momento. Estaba sentado en mi automóvil tratando de salir del área de reclamo de equipaje mientras se producía un tiroteo en el interior. Vi a cientos de personas corriendo y gritando”, escribió una mujer en Twitter.

Shooting at Atlanta Airport smh, should have been flying to Orlando Airport for Instagram @ MasterMoo Mansion Pool Party & Stripper Fest pic.twitter.com/1dbOsjYUhr — instagram @ MasterMoo (@BlackDivaModels) November 20, 2021

“Hay un tirador activo en el aeropuerto de Atlanta. Por favor, estén todos a salvo”, escribió otra persona.

La gente describió a la gente “apresurada” con la propagación de informes de falsos de disparos

Active shooter Atlanta Airport pic.twitter.com/dSmpWosxFW — Kenny ツ 🥅🏒 🎛🎧 (@kdriley05) November 20, 2021

Los informes estallaron en las redes sociales alrededor de la 1:30 p.m. el 20 de noviembre de 2021, hora del este.

“Estoy en el aeropuerto de Atlanta. Estaba esperando el tranvía debajo de las escaleras mecánicas después del control de seguridad. Hubo gritos y gente corriendo por las escaleras mecánicas desde el área de seguridad. Luego los rumores de un tirador activo. Llegó el tren, nos subimos todos. Eso es lo que sé. La terminal es pacífica”, escribió otra persona.

“Mi amiga me acaba de llamar. Está en el aeropuerto de Atlanta asustada de que haya un tirador activo”, escribió una mujer en Twitter.

My friend just called me she is in Atlanta airport scared there is an active shooter. 🙏🏽God cover them. — zanay (@Zanay) November 20, 2021

Otra mujer escribió: “La única vez que estoy en el aeropuerto voy a recoger a mi abuela. HAY UN F ***ING TIRADOR ACTIVO. si se encuentra en el aeropuerto de Atlanta hart-field jackson, ¡TENGA CUIDADO!”

Un autor escribió: “Fui evacuado del aeropuerto de Atlanta hace unos minutos debido a una aparente situación de tirador activo. No corro ningún peligro, pero realmente no tengo más información. Espero que nadie salga herido”.

Una mujer escribió: “Aterrizó en el aeropuerto de atlanta e inmediatamente escuchó gritos de disparos activos al desembarcar. Todo el mundo estaba corriendo por la terminal y ahora estamos en la pista. El rumor del tirador NO ESTÁ CONFIRMADO, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna información”.

Landed at atlanta airport and immediately heard screams of active shoot upon deplaning. Everyone was running through the terminal and we’re on tarmac now. Shooter rumor is NOT CONFIRMED but we have not received any information this far. — Amelia Swaggert (@AmeliaSwaggert) November 20, 2021

Esta es la versión original de Heavy.com

