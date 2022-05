Adolescentes dejan casi ciega a mujer tras atacarla imitando reto “Orbeez” de TikTok

En un hecho que sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades de Florida, dos adolescentes fueron arrestados por la policía, luego de haberle disparado a una mujer en el rostro con una pistola de perdigones de gel que le ocasionó lesiones serias en la localidad de Clearwater, cerca de Tampa.

Así lo dio a conocer el periódico New York Post, donde se reveló que los jóvenes detenidos, identificados como Jacob Canaynay y Joshua Sánchez, de 18 años y originarios de Seminole, lanzaron las balas de goma a la víctima, imitando un peligroso reto que se ha promovido en TikTok, conocido como “Orbeez challenge”, donde se lanzan balas de perdigones a personas distraidas.

Según datos suministrados por la policía, compartidos por el citado medio, los adolescentes se dieron a la tarea de dispararle a transeúntes desprevenidos que pasaban por la acera, en Clearwater Beach, más precisamente en el Gulf View Boulevard, el lunes, a eso de la 1:30 de la mañana.

Florida teens arrested for firing Orbeez gun pellets, hitting woman in the eye https://t.co/282OFvEiwI pic.twitter.com/LthmgCFOA6 — New York Post (@nypost) May 10, 2022

En uno de sus disparos alcanzaron a Jamie Pessina, quien en diálogo con la prensa manifestó que cuando salía del trabajo en Salty, recibió el disparo con la bala de gel, lo que la dejó “casi ciega”.

La víctima manifestó que tras el impacto fue como si una piedra le hubiese dado en el ojo con toda su fuerza, lo que la dejó tirada en el suelo, y obligó a llevarla posteriormente al hospital.

'Orbeez Challenge' TikTok challenge causing panic; several teens arrested A viral TikTok trend is causing panic in some communities and resulting in several teens from Newark, Delaware, to Wayne, Pennsylvania facing charges including reckless endangerment. The "Orbeez Challenge" is encouraging TikTok users to buy Orbeez soft gel or water balls, load them in airsoft guns, and fire them at innocent victims. "I didn't even… 2022-04-20T01:12:09Z

Las autoridades de la ciudad se declararon alarmadas por el incidente, donde de acuerdo al reto de TikTok, que ha estado circulando en redes, y que ha atraido la atención de jóvenes en varios lugares del país, se trata de disparar un arma de juguete con las balas de gel a los transeúntes y registra su reacción en video.

“Estas cosas no son bromas inofensivas”, aseguró Rob Shaw, vocero de la Ciudad de Clearwater, según reportó el noticiero Fox 13. “Si creen que es una broma inofensiva, quédense en casa dispárense unos a otros. No vayan conduciendo por la calle disparando indiscriminadamente estas armas”.

De acuerdo al citado medio, la policía aseguró que hasta el momento se han reportado ya un total de seis incidentes similares en inmediaciones de Tampa Bay, en los últimos cuatro meses.

"I don't understand what this world it coming to.." says a woman shot in the eye by a gel-pellet. @myclearwaterPD says the case mirrors the dangerous social media- "Orbeez Challenge" … more tonight at 5/6p — Josh Cascio Fox13 (@joshcascio) May 9, 2022

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el estado de salud de la mujer atacada, y en otros estados del país se han reportado casos parecidos en los que jóvenes están atacando a transeúntes con estas balas, en un aparente juego que puede causar mucho daño y terminar con los agresores tras las rejas.