Policía de Nueva York mató al amante de su esposa y se suicidió: Sean Armstead

Como Sean Armstead fue identificado el oficial de policía de Nueva York acusado de asesinar al amante de su esposa, Edward Wilkins, después de seguirlos hasta un hotel, y luego quitarse la vida.

La policía de Wallkill identificó a los dos hombres muertos en la escena como Armstead, un hombre de 36 años y residente de Port Jervis, quien “estaba empleado como oficial de policía en el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York”, y Edward Wilkins, de 20 años, de Wurtsboro.

En el lugar de los hechos se encontraron una pistola Glock 19 y varios casquillos usados, escribió la policía en un comunicado de prensa.

El periódico The New York Post describió las muertes como un “triángulo amoroso horrible que salió mal” e informó, a través de fuentes policiales, que la policía cree que Armstead siguió a su esposa y a Wilkins hasta un hotel y allí asesinó a Wilkins. Al momento del hecho, Armstead estaba fuera de servicio, informó el Post.

Armstead se suicidó en la escena

Según el Post, la policía cree que Armstead mató a tiros a Edward Wilkins, de 20 años, cerca de La Quinta Inn en Wallkill, Nueva York.

Había seguido a su esposa, Alexandra Vanderheyden, de 35 años, y a Wilkins hasta el hotel, según The Post.

La mujer dijo que cree que usó su teléfono celular para rastrearla, informó The Post.

En el comunicado de prensa, el Departamento de Policía de la ciudad de Wallkill dijo que el incidente fue un “asesinato suicidio”, que ocurrió el 8 de mayo de 2022 a las 10:34 p.m.

Los oficiales respondieron a un informe de un tiroteo en el 567 Route 211 East. Al llegar encontraron a dos varones fallecidos en el estacionamiento.

ABC7 también informó que la policía cree que Armstead “sospechaba que la víctima estaba teniendo una aventura con su esposa o novia”. La estación de televisión informó que Armstead “fue asignado al PSA 8 en El Bronx”.

La página de LinkedIn de Vanderheyden dice que ella es propietaria y operadora de Gotham Canine Club en Nueva York. Anteriormente trabajó para varias tiendas en experiencia del cliente y desarrollo creativo.

Play

NYPD officer fatally shoots man, himself at Buffalo Wild Wings over apparent love triangle police Like and sunscribe channel thank all for watching… omicron international news today international news update trending updates the national english news An NYPD cop tracked his wife and her young new lover to a hotel — then fatally shot the man before killing himself in the horrific love-triangle-gone awry, law-enforcement sources told The Post on… 2022-05-09T17:10:25Z

Armstead está acusado de chocar contra el auto de la pareja afuera de un Buffalo Wild Wings

Daily Mail informó que Armstead se enfrentó a su esposa y Wilkins en La Quinta, pero se dieron a la fuga en un automóvil.

El policía los persiguió en su Dodge Charger y “se estrelló contra ellos justo afuera del bar” de Buffalo Wild Wings, según Daily Mail.

Una persona que presenció ese momento le dijo al Daily Mail que ambos hombres salieron de los vehículos con Armstead persiguiendo a Wilkins y disparándole hasta matarlo.

“Escuché ocho disparos. El policía le disparó varias veces hasta que murió”, dijo el testigo al Daily Mail. “Entonces el policía, al dispararse a sí mismo, cayó encima del cuerpo. Ambos estaban uno encima del otro en el mismo lugar en un charco de sangre”.

El testigo le dijo al Daily Mail: “La mujer estaba gritando y corriendo dentro y fuera del Buffalo Wild Wings. Estaba llorando histéricamente, parecía que se iba a desmayar”.

CBS entrevistó a un testigo llamado Tommy que dijo: “La primera vez fue como boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom”.

El canal citó fuentes policiales al decir que Armstead estaba siguiendo a su esposa y a Wilkins en su vehículo personal y que los investigadores creían que Wilkins estaba “involucrado románticamente con la esposa de Armstead”.

Wilkins corrió al estacionamiento de Buffalo Wild Wings. “El olor de la pólvora era tan fuerte”, dijo un testigo llamado Jen a CBS.

Mira aquí el artículo original en Heavy.