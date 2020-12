Adolescente de Virginia acusado de matar a 4 miembros de su familia

Un adolescente fue arrestado y acusado de cuatro cargos de asesinato después de que cuatro de sus familiares fueran encontrados muertos el domingo por la mañana en la casa familiar, cerca de Elkview, en el condado de Kanawha, en Virginia Occidental, según informes de la policía. En un comunicado publicado en Facebook, la Oficina del Sheriff del condado de Kanawha dijo que un hombre y una mujer adultos, así como dos niños, de 12 y 3 años, fueron encontrados muertos en la casa, localizada en la cuadra 1300 de Cemetery Hill Drive.

En ese momento, las autoridades agregaron que una quinta persona, un menor, estaba desaparecida de la casa. La oficina del alguacil actualizó posteriormente su declaración para indicar que el adolescente desaparecido, quien también vivía en la misma casa, fue localizado y finalmente acusado de los cuatro asesinatos. La oficina del alguacil no pudo proporcionar su identidad, debido a las leyes sobre delincuentes juveniles, indicó el comunicado.

Las identidades de los familiares fallecidos se darán a conocer en breve. Las causas de la muerte aún no se han revelado, pero el alguacil Mike Rutherford dijo a medios de comunicación locales que parecían haber muerto por arma de fuego, aunque no se ha compartido la causa oficial de las muertes. “Determinamos inmediatamente a la llegada de los agentes que todos estaban fallecidos”,agregó el oficial.

Los cuerpos fueron encontrados por un familiar que estaba preocupado por no tener noticias de ellos

La oficina del alguacil dijo que recibieron una llamada al 911 a las 10:40 a.m. del domingo, por parte de alguien que había ido a la casa de la familia para ver cómo estaban, ya que no habían tenido noticias de ellos en días, dijeron las autoridades.

Durante una conferencia de prensa reportada por KTXS, la oficina del alguacil indicó que la persona que llamó era un familiar de las víctimas.

“Cuando llegó la persona que llamó, encontró la puerta abierta y entró. Descubrió a tres de los residentes muertos por un aparente acto de violencia. Fue a una casa cercana y llamó al 911. Los agentes que respondieron encontraron a una cuarta víctima en la casa”, agregó la Oficina del Alguacil en el comunicado de prensa.

La investigación sobre el homicidio cuádruple está en curso, dijeron las autoridades. Sin embargo, indicaron que no se trató de un “crimen aleatorio”. La policía no ha dicho cuándo creen que las víctimas fueron asesinadas, ya que la persona que llamó al 911 dijo que no habían tenido noticias de la familia durante días, según el comunicado de prensa.

Una vecina dijo que no había oído nada de la casa

Una de las vecinas de las víctimas, Samra Mullins, le dijo a Metro News que no había escuchado ruidos en la casa. “Es un poco estresante. No esperas que esto esté tan cerca de casa”, dijo la mujer. “Es solo más estrés. Ya sabes, estamos lidiando con el COVID. Son más malas noticias”. Ella agregó al citado medio que la comunidad se ha puesto nerviosa desde que se enteró de los asesinatos.

Cemetery Hill Drive en Elkview, está justo al noreste de Charleston. Las identidades de la víctima serán reveladas este lunes, más tarde, dijo la oficina del alguacil.

